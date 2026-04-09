Hành trình Từ Trái Tim: Khởi nghiệp không xa vời nếu tư duy đúng

"Hành trình Từ Trái Tim" tiếp tục mang đến cho học sinh vùng cao Tây Bắc kỹ năng và tri thức thiết yếu, giúp các em tìm thấy con đường khởi nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương.

Ngày 8/4, “Hành trình Từ Trái Tim” đã đặt chân đến những điểm xa xôi nhất của cực Tây Tổ quốc là Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, Đồn Biên phòng Ka Lăng và trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT) Ka Lăng.

Ảnh: Đinh Hà.

Hành trình không chỉ mang theo những cuốn sách quý đổi đời, mà còn mang theo tinh thần khởi nghiệp kiến quốc. Tinh thần ấy có thể bắt đầu từ việc làm chủ tri thức để làm chủ cuộc đời, từ đó nuôi dưỡng khát vọng lớn hơn để cống hiến cho sự phát triển của cộng đồng.

Hành trang tri thức để người trẻ nuôi khát vọng lớn

Tại trường PTDTBT Ka Lăng, giá trị của tri thức được khẳng định như nền tảng cốt lõi để thay đổi số phận. Với số lượng học sinh toàn bộ là đồng bào dân tộc thiểu số, ngôi trường đã và đang nuôi dưỡng ước mơ lớn vượt ra khỏi bản làng. Có những người trẻ đã đi thật xa để học hỏi, rồi trở lại bản làng để phụng sự, cống hiến.

Ảnh: Đinh Hà.

Cô Nguyễn Thị Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường, người đã dành trọn tâm huyết cho giáo dục vùng cao, chia sẻ góc nhìn thực tế về khởi nghiệp: “Việc tiếp cận tri thức về khởi nghiệp, chính là nền tảng để học sinh hình thành tư duy và bản lĩnh lập thân, lập nghiệp. Khởi nghiệp không phải là điều xa vời, mà bắt đầu từ việc mỗi bạn trẻ có khát vọng lớn, dám chọn con đường cho mình và kiên trì theo đuổi đến cùng. Khi mỗi cá nhân biết khởi nghiệp đúng hướng, đó không chỉ là câu chuyện làm giàu cho bản thân, mà còn là hành trình kiến tạo giá trị, góp phần dựng xây quê hương, đất nước ngày càng phát triển, hùng cường”.

Ảnh: Đinh Hà.

Theo cô Ngọc, tinh thần khởi nghiệp quan trọng với học sinh, giúp các em mở rộng tư duy, có thêm góc nhìn về định hướng nghề nghiệp. Đồng thời, đây cũng có thể coi là kỹ năng mềm để các em phát triển xa hơn trong cuộc sống.

Tinh thần khởi nghiệp, nuôi khát vọng lớn của “Hành trình Từ Trái Tim” còn hiện hữu qua những “bằng chứng sống” đầy cảm hứng đang dạy và học tại ngôi trường. Đó là cô giáo trẻ Trương Thị Hương Giang, người từng là học sinh tại PTDTBT Ka Lăng, sau khi tốt nghiệp đại học đã quyết định quay về trường cũ làm giáo viên vùng cao. Khát vọng lớn nhất của cô Giang là truyền lại tri thức để thế hệ đàn em có nền tảng vững chắc hơn mình khi xưa.

Ảnh: Đinh Hà.

Đó cũng là em Trương Mỹ Hoa, cô học trò đam mê âm nhạc giữa vùng cao thiếu giáo viên năng khiếu. Hoa tin rằng tri thức và khát vọng lớn sẽ giúp em có thêm bản lĩnh để một ngày nào đó trở thành người truyền cảm hứng âm nhạc cho trẻ em bản làng.

“Hành trình Từ Trái Tim” đã trao tặng nhiều cuốn sách thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời cho các em học sinh tại PTDTBT Ka Lăng. Những cuốn sách sẽ tiếp thêm động lực, mài giũa kỹ năng để các em sớm biến khát vọng của mình thành hiện thực.

Ảnh: Đinh Hà.

Khát vọng cải thiện kinh tế vùng biên cương

Hành trình tiếp tục ghé thăm các đồn biên phòng - nơi những người lính quân hàm xanh không chỉ canh giữ chủ quyền, mà còn là những người dìu dắt bà con dân tộc Hà Nhì, dân tộc Mông tăng sinh kế, thoát nghèo.

Tại Đồn Biên phòng Ka Lăng và Leng Su Sìn, tinh thần khởi nghiệp được ứng dụng vào những kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đơn vị đang quyết liệt thực hiện cuộc vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho người dân. Hiện tại, khu vực khuyến khích người dân trồng cà phê và mắc ca - những loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao thay thế cho cây ngô, cây lúa.

Ảnh: Đinh Hà.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất không nằm ở kỹ thuật, mà nằm ở tư duy và thói quen. Bà con vốn đã quen với canh tác ngắn ngày, phân vân khi phải chờ đợi nhiều năm để thu hoạch cây công nghiệp lâu năm. Trung tá Mùa A Páo tại đồn biên phòng Leng Su Sìn xúc động đón nhận sự hỗ trợ từ đoàn công tác “Hành trình Từ Trái Tim”. Ông đánh giá cao những giá trị thiết thực mà chương trình mang lại, góp phần nâng cao nhận thức và tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Mùa A Páo tại Đồn Biên phòng Leng Su Sìn ghi nhận giá trị của kinh nghiệm và tri thức quý báu từ món quà của “Hành trình Từ Trái Tim”.

Tại Đồn Biên phòng Ka Lăng, chiến sĩ trẻ Toàn Minh Hoàng đang thực tập tại đơn vị cho biết những giá trị từ “Hành trình Từ Trái Tim” thật đáng giá để trở thành hành trang thiết thực trước khi bước vào nhiệm vụ. “Những cuốn sách có ý nghĩa thiết thực với thanh niên, tiếp thêm hành trang trước ngày công tác”, Minh Hoàng chia sẻ.

Theo chia sẻ thêm từ các chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Ka Lăng và Leng Su Sìn, những món quà tri thức và tinh thần của “Hành trình Từ Trái Tim” sẽ được ứng dụng vào công tác dân vận, giúp bộ đội có thêm cách tiếp cận phù hợp trong tuyên truyền, đồng hành cùng người dân phát triển sinh kế theo hướng bền vững và lâu dài.

Ảnh: Đinh Hà.

“Hành trình Từ Trái Tim” không chỉ hiện diện trên khắp các vùng miền, mà đang bền bỉ hun đúc tinh thần khởi nghiệp kiến quốc trong thế hệ thanh niên Việt Nam, từ các em học sinh đến những người lính nơi biên cương Tổ quốc, đánh thức ý chí và khát vọng vươn lên trong mỗi người trẻ. Từ tinh thần ấy, những cách làm mới được hình thành, góp phần tạo dựng sinh kế bền vững và từng bước kiến thiết một tương lai hùng cường cho đất nước.