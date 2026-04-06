Hành trình Từ Trái Tim nuôi chí kiến quốc

“Hành trình Từ Trái Tim” khơi dậy tinh thần lập chí vĩ đại, khởi nghiệp kiến quốc ở Tây Bắc, khuyến khích đồng bào vùng cao gắn liền sự sung túc cá nhân với sự thịnh vượng dân tộc.

Trong hành trình vạn dặm xuyên Việt, "Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình lập chí vĩ đại, khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" đã tiếp tục tới những bản làng xa xôi nhất của tỉnh Sơn La. Tại đây, câu chuyện khởi nghiệp đầy nghị lực từ người dân, khát khao vươn mình của đồng bào dân tộc đã được chia sẻ chân tình.

“Hành trình Từ Trái Tim” đã đến Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, tổ chức chương trình giao lưu trao tặng sách tại Nhà văn hóa Bản Púng và Nhà văn hóa Bản Muông, Chiềng Sinh. Sự kiện có sự tham gia của các trưởng bản, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường.

Những hạt mầm khởi nghiệp kiến quốc vùng Tây Bắc

Tại Bản Muông, “Hành trình Từ Trái Tim” do tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng đã trao nhiều suất quà và các bộ sách quý thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời cho người dân. Anh Lù Văn Chung - trưởng bản Bản Muông - cho biết anh đã biết đến thương hiệu Tập đoàn Trung Nguyên Legend từ lâu. Anh luôn nói với người dân rằng Trung Nguyên Legend là tấm gương để người dân bản học hỏi về tinh thần khởi nghiệp cùng cà phê, tinh thần khởi nghiệp kiến quốc. "Nghe tin Tập đoàn Trung Nguyên Legend quan tâm đến bản, tôi thấy rất vinh dự vì ở nơi sâu xa này vẫn được chú ý. Bản thân tôi luôn yêu quý tập đoàn vì sự uy tín và chất lượng sản phẩm," anh Chung nói.

Bản thân anh Lù Văn Chung cũng là tấm gương lập chí, lập thân, khởi nghiệp làm giàu cho quê hương điển hình. Từ mong muốn giản dị ban đầu là tăng nguồn sinh kế cho gia đình, anh đã bền bỉ vượt qua rào cản về kỹ thuật và thị trường để khởi nghiệp cùng cây cà phê. Ước mơ của vị trưởng bản trẻ nay đã trở thành khát vọng chung của cả bản. Hiện nay, cây cà phê đóng góp tới 80% thu nhập của các hộ gia đình tại Bản Muông. Với vai trò "người nhóm lửa", anh Chung không chỉ làm giàu cho chính mình mà còn tận tâm hướng dẫn bà con ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng hạt cà phê Sơn La, từng bước xây dựng thương hiệu và thu nhập bền vững.

Cách đó không xa, tại Nhà văn hóa bản Púng, câu chuyện của anh Lò Văn Công - trưởng bản Bản Púng - lại kể về một kỳ tích khác. Nhờ tinh thần khởi nghiệp, dám thử cái mới, dám đương đầu với khó khăn, Bản Púng năm 2025 đã xóa nghèo; hiện không có hộ nghèo và hộ cận nghèo.

“Bản Púng có 120 hộ, 568 nhân khẩu, 100% hộ đều trồng cà phê và sống nhờ cây cà phê”, anh Công nói. Đối với anh Công, việc "Hành trình Từ Trái Tim" mang những cuốn sách quý đến bản là một "luồng gió mới". Anh dự định đặt sách tại nhà văn hóa để bà con cùng đọc trong mỗi buổi họp bản, hướng về một tương lai khởi nghiệp bài bản, có định hướng và kế hoạch tốt hơn.

Dù kinh tế đã khởi sắc, nhưng khoảng trống về tri thức, tư duy khởi nghiệp vẫn là nỗi trăn trở lớn của người dân nơi đây. Thư viện ở xa nơi sống, người dân thường chỉ tiếp cận tri thức thông qua truyền miệng hoặc sách vở cũ. Bởi vậy, việc "Hành trình Từ Trái Tim" trao tặng các cuốn sách nền tảng (Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm, Nghĩ giàu làm giàu, Không bao giờ là thất bại - Tất cả là thử thách, Khuyến học) đã phần nào bù đắp khoảng trống đó.

Ông Ngô Vĩnh Thái, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Chiềng Sinh, khẳng định: "Hành trình Từ Trái Tim giúp khơi gợi khát vọng lập chí, động viên bà con, thế hệ trẻ có khát vọng vươn lên làm giàu, xây dựng quê hương giàu mạnh, góp phần xây dựng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình”.

Khởi nghiệp kiến quốc bắt đầu từ những điều gần gũi nhất

Trước khi đến bản Púng và bản Muông, “Hành trình Từ Trái Tim” cũng ghé thăm Đồn Biên phòng Chiềng Sơn. Tại đây, tinh thần khởi nghiệp kiến quốc từ những cuốn sách “Hành trình Từ Trái Tim” trao tặng lại giúp các chiến sĩ có thêm tư duy về kinh tế, tư duy khởi nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong quá trình dân vận, khuyến khích người dân tăng nguồn sinh kế.

Trung tá Đinh Văn Quang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, cho rằng "Hành trình Từ Trái Tim" đã có những hoạt động ý nghĩa, khơi dậy tinh thần “Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc” của mọi tầng lớp nhân dân. Ông hy vọng những cuốn sách được Hành trình Từ Trái Tim mang đến sẽ trở thành những người bạn tinh thần với chiến sĩ.

“Chúng tôi rất ấn tượng với thành tựu kinh tế mà Tập đoàn Trung Nguyên Legend đạt được. Qua những cuốn sách 'Hành trình Từ Trái Tim' trao tặng, chúng tôi cho rằng đây là những giá trị đích thực. Bất kỳ ai đọc những cuốn sách này đều có thể rèn luyện ý chí, nghị lực trong mọi lĩnh vực”, Trung tá Đinh Văn Quang nói.

Những câu chuyện khởi nghiệp thành công tại Sơn La là minh chứng cho việc khởi nghiệp có thể bắt đầu bằng những dự án rất gần gũi với đời sống của mỗi người. Khởi nghiệp có thể bắt đầu từ chính nương ngô, đồi cà phê của cha ông, nhưng được vận hành bằng một tâm thế mới và tri thức mới.

“Hành trình Từ Trái Tim” tiếp tục là lời hiệu triệu tinh thần phụng sự tại vùng Tây Bắc. Nếu mỗi người trẻ đều mang trong mình một tinh thần “Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc”, biết đặt thành công của cá nhân trong dòng chảy thịnh vượng của dân tộc, thì Việt Nam chắc chắn sẽ vươn mình mạnh mẽ.

"Hành trình Từ Trái Tim" lại tiếp tục mang tinh thần lập chí - khởi nghiệp đến với các vùng sâu, vùng xa trong những ngày tới. Những hạt mầm tri thức, tinh thần mà Trung Nguyên Legend gieo xuống mảnh đất này hứa hẹn sẽ tạo nên một thế hệ mới - những người biết mơ lớn, dám hành động và sống để phụng sự. Sự minh triết và khát vọng cống hiến mới có thể xoay chuyển vận mệnh của mỗi cá nhân và cả một quốc gia.