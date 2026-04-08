Hành trình Từ Trái Tim khơi dậy khát vọng khởi nghiệp tại Điện Biên

Sau Sơn La, "Hành trình Từ Trái Tim" mang tinh thần khởi nghiệp đến với thầy trò trường THPT Nà Hỳ và chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa (Điện Biên).

Tiếp nối sứ mệnh đem tinh thần khởi nghiệp kiến quốc đến mọi miền đất nước, ngày 7/4, “Hành trình Từ Trái Tim” đã vượt qua cung đường hiểm trở của vùng Điện Biên để mang những cuốn sách quý đến với thầy trò trường THPT Dân tộc nội trú Nà Hỳ (Nậm Pồ cũ) và các chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa.

"Hành trình Từ Trái Tim" vượt qua những cung đường hiểm trở mang những cuốn sách quý đến với thầy trò trường THPT Dân tộc nội trú Nà Hỳ.

Tại Điện Biên, tinh thần lập chí khởi nghiệp mà "Hành trình Từ Trái Tim" lan tỏa đã giúp sinh viên có thêm năng lực định hướng nghề nghiệp, làm chủ vận mệnh; giúp các chiến sĩ rèn luyện tinh thần phụng sự, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của đồng bào bản địa.

Khởi nghiệp kiến quốc bắt đầu từ khả năng làm chủ cuộc đời

Khác với những hoạt động thiện nguyện tập trung vào lương thực, quần áo, "Hành trình Từ Trái Tim" do tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng chọn mang theo tri thức - một giá trị có thể lưu giữ qua nhiều thế hệ. Đây là triết lý nhân văn phía sau những món quà mà "Hành trình Từ Trái Tim" trao tặng cho thế hệ trẻ trong suốt 14 năm qua.

Các em học sinh háo hức nhận những quyển sách đổi đời mà "Hành trình Từ Trái Tim" trao tặng.

"Hành trình Từ Trái Tim" mang đến tri thức để các gia đình, các bạn trẻ có thể tự lập thân, tự khởi nghiệp để nuôi sống bản thân. Bởi khi có tư duy tốt, người trẻ tự có những định hướng lập nghiệp mới, thay đổi tương lai của chính họ và cộng đồng. Đây chính là lý do hành trình đã bền bỉ gieo những hạt mầm khát vọng trên khắp mọi miền Tổ quốc suốt những năm qua.

Theo chia sẻ từ các giáo viên tại trường, Trường THPT Nà Hỳ là ngôi trường trẻ, có 10 lớp, hơn 300 học sinh, phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc Thái, Mông. Cuộc sống của các em gắn liền với nông nghiệp, nương rẫy, với bản làng xa xôi và đặc biệt là những rào cản vô hình từ gia đình, từ sinh kế.

Thầy Khoàng Văn Thư - Phó hiệu trưởng nhà trường - cho biết tỷ lệ lớn học sinh chọn đi lao động trực tiếp ngay sau khi tốt nghiệp để hỗ trợ kinh tế gia đình. Những em học lên cao thường chỉ chọn các ngành có sự hỗ trợ về học phí và đầu ra ổn định.

Thầy trò Trường THPT Dân tộc nội trú Nà Hỳ đón nhận những đầu sách giá trị từ chương trình. Ảnh: Đinh Hà.

Đánh giá về giá trị của chương trình, thầy Thư cho biết: “Những cuốn sách sẽ là làn gió mới với ngôi trường, là cẩm nang với các em học sinh”. Theo thầy, bên cạnh việc định hướng của giáo viên, tư duy khởi nghiệp trong sách sẽ giúp các em tự mở mang tầm nhìn, biết cách lập nghiệp trên mảnh đất quê hương mình, giúp tăng sinh kế và cải thiện cuộc sống của gia đình và đồng bào.

Đứng từ góc độ chuyên môn, cô Huyền - một giáo viên dạy Văn của trường - tin rằng tinh thần khởi nghiệp là rất cần thiết với các em, đặc biệt trong việc thay đổi tư duy. “Tinh thần khởi nghiệp với học sinh bắt đầu từ việc làm sao để tư duy của các em và gia đình được mở rộng hơn. Ví dụ, bắt đầu từ việc đồng ý cho học sinh nữ được đi học xa, học lên đại học, cao đẳng thay vì bắt các em phải ở nhà. Khởi nghiệp, bước đầu chính là thay đổi tư tưởng cho học sinh, để học sinh truyền đạt với gia đình về việc cần làm gì để cuộc sống tốt hơn, về cả tư duy lẫn vật chất”, cô Huyền cho biết.

Cô Huyền - một giáo viên dạy Văn của trường - tin rằng tinh thần khởi nghiệp là rất cần thiết với các em, đặc biệt trong việc thay đổi tư duy. Ảnh: Đinh Hà.

Các em học sinh trường Nà Hỳ, sau khi nhận được những cuốn sách, đã không giấu nổi sự hào hứng. "Hành trình Từ Trái Tim" hy vọng tinh thần lập chí, khởi nghiệp từ những món quà này có thể gợi mở cho các em những hướng phát triển mới, suy nghĩ về những cơ hội mới để thay đổi chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế - văn hóa cho cộng đồng bản địa nơi các em sinh sống.

"Hành trình Từ Trái Tim" hy vọng tinh thần lập chí, khởi nghiệp từ những món quà có thể gợi mở cho các em những hướng phát triển mới. Ảnh: Đinh Hà.

Khởi nghiệp để cải thiện kinh tế vùng biên giới

Rời trường THPT Nà Hỳ, hành trình tiếp tục đi đến Đồn Biên phòng Na Cô Sa tại Quảng Lâm, Điện Biên. Tại đây, tinh thần khởi nghiệp và kiến quốc lại mang đến những giá trị mới.

Hành trình đến Đồn Biên phòng Na Cô Sa, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp nơi vùng biên. Ảnh: Đinh Hà.

Thiếu tá Nguyễn Đình Hùng nhận định “Hành trình Từ Trái Tim” đã trao tặng cho các chiến sĩ món quà ý nghĩa, giúp các chiến sĩ trau dồi thêm kiến thức để giới thiệu mô hình sản xuất, kỹ năng mới với cộng đồng địa phương, giúp người dân tăng thêm thu nhập. Khi sinh kế của người dân càng ổn định, sự bình yên của vùng biên cương cũng ngày càng vững chắc.

Những giá trị tri thức được lan tỏa, góp phần tạo nền tảng để thế hệ trẻ vùng biên chủ động định hướng tương lai. Ảnh: Đinh Hà.

Thiếu tá Nguyễn Đình Hùng cũng khẳng định sẽ hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là thanh niên, học sinh về tinh thần của "Hành trình Từ Trái Tim". “Với các cháu học sinh đã học xong cấp 3, những kiến thức mới sẽ giúp các cháu có thêm hành trang để bước vào cuộc sống mới, có cách phát triển mới, giúp địa phương và khu biên giới ngày càng phát triển giàu mạnh”, Thiếu tá nhận định.

Đại úy Trương Văn Tùng tại Đồn Biên phòng Na Cô Sa chia sẻ "Hành trình Từ Trái Tim" không chỉ mang đến những món quà ý nghĩa mà còn tiếp thêm động lực tinh thần, giúp các chiến sĩ thêm vững tin thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đồng thời linh hoạt hỗ trợ người dân một cách thiết thực và hiệu quả.

Sách về khởi nghiệp trở thành nguồn tư liệu hữu ích, giúp chiến sĩ nghiên cứu, vận dụng vào thực tế để hỗ trợ người dân hiệu quả hơn. Ảnh: Đinh Hà.

Tại các địa điểm như trường THPT Nà Hỳ hay Đồn Biên phòng Na Cô Sa, tinh thần khởi nghiệp từ “Hành trình Từ Trái Tim” được lan tỏa theo những cách khác nhau. Với người lính biên phòng, đó là động lực để chủ động tìm ra những cách làm mới trong công tác vận động, tuyên truyền, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

Với người dân, đặc biệt là học sinh, tinh thần khởi nghiệp này mở ra định hướng rõ ràng hơn cho tương lai, giúp các em trong việc hướng nghiệp, mở rộng tư duy, nuôi dưỡng khát vọng lớn và từng bước hướng đến những giá trị tốt đẹp cho gia đình và cộng đồng mình sinh sống.

Những trang sách quý mở ra những chân trời mới, thôi thúc khát vọng và ý chí vươn lên, làm giàu đẹp cho quê hương gia đình của thế hệ trẻ.

Việc mang sách quý cùng tinh thần kiến quốc đến những vùng đất gian khó không chỉ là một hành động trao tặng, mà là bước khởi đầu cho một hành trình kiến thiết tương lai đất nước. “Hành trình Từ Trái Tim” đang tiếp tục mang đến các vùng của Tổ quốc một tinh thần sống mới: Sống để phụng sự, học để kiến tạo giá trị và luôn giữ vững niềm tin vào sức mạnh của lập chí, khởi nghiệp. Những bước chân không mỏi trên vùng cao Điện Biên hôm nay chính là tiền đề khơi dậy những ước mơ cho đất nước vươn mình trong tương lai.