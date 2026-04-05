Hành trình Từ Trái Tim tiếp lửa khởi nghiệp, kiến quốc cho thanh niên

Hoa hậu Kỳ Duyên, ca sĩ Hoàng Yến Chibi, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa và diễn viên Minh Trang đã mang đến những câu chuyện chứng minh rằng khát vọng lớn có thể nuôi dưỡng sự bền bỉ để đưa con người tới thành công. “Duyên luôn khao khát một ngày nào đó mình được đại diện Việt Nam, hô vang 2 tiếng Việt Nam trên đấu trường quốc tế”, Kỳ Duyên nói. Chính khát vọng lớn này đã giúp cô vượt qua nhiều khó khăn để theo đuổi mơ ước. Câu chuyện của các khách mời cho thấy thành công của mỗi cá nhân đến từ việc có khát vọng lớn và có niềm tin vào năng lực cốt lõi của mình. Các khách mời nhấn mạnh rằng niềm tin vào bản thân cùng sự bền bỉ sẽ là chìa khóa giúp mỗi người đủ kiên nhẫn, can đảm đi qua mọi sóng gió.