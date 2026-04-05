Hành trình Từ Trái Tim tiếp lửa khởi nghiệp, kiến quốc cho thanh niên

Từ 1/4 đến 3/4, "Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng đã đến thủ đô Hà Nội, tổ chức các hoạt động truyền cảm hứng khởi nghiệp kiến quốc cho sinh viên tại 6 trường đại học. Hành trình đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với nhiều chia sẻ ý nghĩa từ các khách mời là chuyên gia, nhà nghiên cứu, trí thức, những người có tầm ảnh hưởng trong xã hội.
Hành trình đã đến với Học viện Chính sách và Phát triển, Đại học Thủy lợi, Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Thành Đô, Học viện Hành chính và Quản trị công. Tinh thần xuyên suốt chuỗi hoạt động của hành trình là xác lập ý chí, tâm thế cho người trẻ, nhấn mạnh thông điệp quyết liệt: Để đất nước vươn mình, nhất thiết phải hun đúc nên thế hệ thanh niên có khát vọng khởi nghiệp kiến quốc.
Tại các điểm trường, hoạt động trọng tâm là trao tặng Tủ sách Nền tảng Đổi đời gồm 5 cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm, Nghĩ giàu làm giàu, Không bao giờ là thất bại - Tất cả là thử thách, Khuyến học, để lan tỏa khát vọng lập chí, lập thân khởi nghiệp kiến quốc cho thế hệ trẻ. Song song hoạt động này là các không gian chia sẻ, thảo luận nơi mô hình “Mật mã thành công” (gồm 5 thành tố: Khát vọng lớn - Năng lực lõi - Kết nối nguồn lực - Hoạch định thực thi - Thách thức thất bại) được PGS.TS Trần Hữu Đức - Giám đốc Đào tạo, Tập đoàn Trung Nguyên Legend - chia sẻ để sinh viên áp dụng vào thực tế.
Chương trình đã có nhiều giây phút chiêm nghiệm, gợi nguồn cảm hứng lớn. Đó là khoảnh khắc nhà sử học Dương Trung Quốc nhắc lại câu hỏi từng tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi một thời của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ: “Nước Việt Nam nhỏ hay không nhỏ?”. Đến nay, câu hỏi này vẫn vẹn nguyên tính thời sự, buộc người trẻ phải nhìn nhận lại vị thế dân tộc trên bản đồ thế giới. “Hành trình Từ Trái Tim” đã tiếp tục đặt câu hỏi này cho thế hệ trẻ thanh niên hôm nay như lời cổ vũ tinh thần phụng sự. Trong kỷ nguyên mới, ý chí chính là “nguồn lực mềm” quan trọng nhất để Việt Nam trở nên lớn mạnh.
Câu chuyện của Hoa hậu Ngọc Hân với gần 20 năm bền bỉ theo đuổi lĩnh vực thiết kế áo dài là minh chứng tiêu biểu cho tinh thần "Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc". Hoa hậu Ngọc Hân đã chứng minh rằng khát vọng lớn là “kim chỉ nam” giúp người trẻ không lạc lối trước những cám dỗ nhất thời. Đồng thời, thành công của Ngọc Hân cũng cho thấy khởi nghiệp không chỉ là làm kinh tế, mà còn là khởi nghiệp văn hóa, khởi nghiệp ngoại giao. Mỗi sản phẩm, mỗi hành động của thanh niên đều góp phần đưa hình ảnh Việt Nam vĩ đại ra thế giới.
Hoa hậu Kỳ Duyên, ca sĩ Hoàng Yến Chibi, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa và diễn viên Minh Trang đã mang đến những câu chuyện chứng minh rằng khát vọng lớn có thể nuôi dưỡng sự bền bỉ để đưa con người tới thành công. “Duyên luôn khao khát một ngày nào đó mình được đại diện Việt Nam, hô vang 2 tiếng Việt Nam trên đấu trường quốc tế”, Kỳ Duyên nói. Chính khát vọng lớn này đã giúp cô vượt qua nhiều khó khăn để theo đuổi mơ ước. Câu chuyện của các khách mời cho thấy thành công của mỗi cá nhân đến từ việc có khát vọng lớn và có niềm tin vào năng lực cốt lõi của mình. Các khách mời nhấn mạnh rằng niềm tin vào bản thân cùng sự bền bỉ sẽ là chìa khóa giúp mỗi người đủ kiên nhẫn, can đảm đi qua mọi sóng gió.
Tham gia chương trình tại Học viện Hành chính và Quản trị công, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan gợi lại trách nhiệm của thanh niên với việc nâng tầm vị thế nền kinh tế Việt Nam. Bà khẳng định tiềm năng của con người Việt không hề nhỏ bé, vấn đề nằm ở việc thúc đẩy tiềm năng phát triển, “khai dân trí”. Trên hành trình phát triển đó, tri thức từ sách vở sẽ là những “người thầy lớn”, giúp sinh viên vững tâm, biết đi đúng hướng trên con đường khởi nghiệp kiến quốc. Trong khi đó, TS Vương Quân Hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng của tri thức trong thời đại công nghệ. Theo ông, nhờ có AI, tri thức trở nên dễ tiếp cận, nhưng khát vọng lớn để sử dụng tri thức đó vì đại nghĩa dân tộc lại là thứ cần được rèn luyện.
Suốt 14 năm, “Hành trình Từ Trái Tim” vẫn bền bỉ đi qua mọi vùng miền. Việc tiếp tục hiện diện tại Hà Nội và chuẩn bị đến các vùng núi cao, tiến về Trường Sa cho thấy đây là hành trình cam kết vì sự phát triển của thế hệ trẻ. Không đơn thuần là chương trình trao tặng sách, “Hành trình Từ Trái Tim” còn là chiến lược xây dựng nguồn lực con người mang tính dài hạn. Trong bối cảnh thế giới đang tái cấu trúc bởi AI và những vấn đề khác, sức mạnh quốc gia không còn nằm ở tài nguyên, mà nằm ở độ lớn của khát vọng và sự minh triết trong trí tuệ của thế hệ trẻ.
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, hành trình không chỉ dừng ở việc khuyến khích làm giàu, mà hướng tới mục tiêu lớn hơn: Nuôi dưỡng thế hệ thanh niên có khát vọng lớn, đủ năng lực và sẵn sàng đóng góp cho đất nước. Cốt lõi của hành trình là trao truyền tinh thần khởi nghiệp gắn với lý tưởng phụng sự - nơi ý chí, giấc mơ lớn hòa quyện với tư duy phát triển hiện đại, tạo thành một hệ giá trị nhất quán. Khi tâm thế và ý chí được bồi đắp vững chắc, người trẻ sẽ có “tấm áo giáp” để không bị cuốn theo áp lực đồng trang lứa hay làn sóng đào thải của công nghệ, mà ngược lại, biến thách thức ấy thành đòn bẩy để khẳng định bản thân và góp phần phát triển đất nước hùng cường.
Ý nghĩa sâu xa nhất của “Hành trình Từ Trái Tim” là khát vọng về nước Việt Nam có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Những cuốn sách đã được trao đi, những câu chuyện đã được chia sẻ, nhưng hành trình thực sự chỉ mới bắt đầu trong tâm trí của mỗi bạn trẻ sau khi rời khỏi hội trường. Đó là hành trình tự rèn luyện, tự khai phóng để mỗi bạn trẻ trở thành một người có tầm vóc trên lĩnh vực tri thức và khởi nghiệp, sẵn sàng đưa dân tộc vươn lên vị thế cao hơn trong tương lai.
Hành trình bắt đầu từ TP.HCM, đến Buôn Ma Thuột, và sau chuỗi hoạt động 3 ngày tại Hà Nội, từ ngày 4/4, hành trình tiếp tục đến với các bạn trẻ học sinh, sinh viên, thanh niên, người dân, các chiến sĩ tại các tỉnh vùng núi cao xa xôi, hiểm trở để tiếp tục trao truyền tinh thần khởi nghiệp - kiến quốc đến với mọi vùng miền cả nước.