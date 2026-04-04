Hành trình Từ Trái Tim thúc đẩy khát vọng khởi nghiệp kiến quốc

Tham gia "Hành trình Từ Trái Tim", chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định Việt Nam giàu tiềm năng phát triển, nhưng cần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp kiến quốc trong giới trẻ.

Ngày 3/4, tại Hà Nội, "Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng tiếp tục truyền khát vọng lập chí khởi nghiệp kiến quốc cho sinh viên Đại học Thành Đô, Học viện Hành chính và Quản trị công. Chương trình có sự tham gia của 2 khách mời đặc biệt, đã gắn bó với hành trình phát triển của Tập đoàn là TS Vương Quân Hoàng và chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan.

“Hành trình Từ Trái Tim” có sự tham gia của nhiều khách mời nổi tiếng, gồm người đẹp Phạm Thùy Dương, Hoa khôi Tâm Anh Thy, ca sĩ Bảo Trâm Idol, diễn viên Minh Trang, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa. Ảnh: Trần Hiền.

Tinh thần khởi nghiệp kiến quốc và cách bồi dưỡng cho tinh thần ấy được truyền tải qua nhiều hoạt động của “Hành trình Từ Trái Tim”. Các chuyên gia chia sẻ góc nhìn về câu chuyện khởi nghiệp của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend ông Đặng Lê Nguyên Vũ; hàng nghìn cuốn sách thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời được trao tặng sinh viên; không gian thảo luận cởi mở với sự tham gia của nhiều người nổi tiếng được tổ chức.

Từ khát vọng khởi nghiệp đến khát vọng cống hiến

Bàn về tầm ảnh hưởng của tinh thần khởi nghiệp đến vị thế kinh tế Việt Nam trên trường quốc tế, nhà kinh tế Phạm Chi Lan gợi nhắc lại không khí khởi nghiệp kiến quốc sôi sục tại Việt Nam khoảng 30 năm trước.

Dưới góc nhìn của bà, Tập đoàn Trung Nguyên Legend là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của làn sóng khởi nghiệp khi đó. Bắt đầu từ câu hỏi của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ “Việt Nam nhỏ hay không nhỏ?” đặt ra khi nền kinh tế nước ta còn rất khiêm tốn, nhiều người trẻ đã khởi nghiệp với mong ước khẳng định thương hiệu Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Nhấn mạnh rằng tiềm năng của con người Việt không hề nhỏ bé, bà Phạm Chi Lan khẳng định vấn đề nằm ở việc thúc đẩy tiềm năng phát triển. Bà nói: “Hiểu rằng phải bắt đầu từ phát triển con người, Đặng Lê Nguyên Vũ sáng tạo ra ‘Hành trình Từ Trái Tim’”. Thông qua “Hành trình Từ Trái Tim”, Trung Nguyên Legend trao tặng sinh viên không chỉ là những cuốn sách mà là những “người thầy lớn”, giúp sinh viên có định hướng tốt hơn trên con đường khởi nghiệp, kiến quốc.

Dưới góc nhìn của bà, Tập đoàn Trung Nguyên Legend là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của làn sóng “khởi nghiệp - kiến quốc” cách đây 30 năm và vẫn tiếp tục trao truyền nguồn cảm hứng đó đến thanh niên Việt trong suốt hành trình phát triển. Ảnh: Trần Hiền.

Bà Phạm Chi Lan cho rằng “Hành trình Từ Trái Tim” là minh chứng rõ nét cho tinh thần khởi nghiệp gắn liền với phụng sự cộng đồng của doanh nhân. Đồng tình với bà Phạm Chi Lan, TS Vương Quân Hoàng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội liên ngành Đại học Phenikaa, Giáo sư của Korea University, cũng nhận định ông Đặng Lê Nguyên Vũ luôn dành hết tâm huyết để suy nghĩ về tương lai của dân tộc, dành tình cảm cho thế hệ trẻ, không nề hà mọi khó khăn khi làm việc lớn.

Là người trẻ được truyền cảm hứng từ tinh thần khởi nghiệp, dám dấn thân của Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên Legend, Hoa khôi Tâm Anh Thy cho rằng: “Chủ tịch Vũ không chỉ khởi nghiệp cho bản thân mà khởi nghiệp kiến quốc. Khát vọng của ông là mở ra đế chế cà phê vươn khắp Việt Nam, vươn ra thế giới, như cách cống hiến cho quê hương”.

Đồng thời, các khách mời tham gia chương trình cùng đồng tình rằng khát vọng càng lớn, khả năng thành công càng cao; bởi khát vọng lớn có thể nuôi dưỡng sự bền bỉ, giúp người khởi nghiệp đi xa trên hành trình đầy gian khó.

Các khách mời giao lưu, khuyến khích sinh viên nuôi dưỡng khát vọng lớn, sự bền bỉ, không ngại gian khó để góp sức phát triển đất nước giàu mạnh. Ảnh: Trần Hiền.

Trong phần giao lưu với sinh viên, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa kể lại hành trình gần 8 năm theo đuổi các cuộc thi sắc đẹp với nhiều lần thử sức, trong đó có những thất bại, áp lực và cả giai đoạn hoài nghi bản thân. "Tuy nhiên, khát vọng lớn giúp tôi đi đúng đường, dù rẽ thế nào, cũng hướng về đích đến lớn nhất", cô nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, Hoa khôi Tâm Anh Thy cũng nhận định khát vọng lớn là kim chỉ nam cho một chặng đường dài, không phải là điều viển vông. Để đạt được ước muốn thuở nhỏ, cô đã âm thầm tích luỹ trong suốt thời gian còn là học sinh.

Trách nhiệm của thanh niên với cộng đồng, quốc gia

Chương trình cũng mở ra cuộc thảo luận sâu sắc về vai trò của thế hệ trẻ trong việc thiết lập vị thế của Việt Nam thông qua khởi nghiệp. Trở lại cuộc thảo luận do Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ khởi xướng cách đây gần 20 năm về "Việt Nam là nước nhỏ hay không nhỏ?", chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định việc cần làm là thúc đẩy tiềm năng của con người, khơi dậy tinh thần kiến quốc của thanh niên, từ đó đất nước mới vươn mình trỗi dậy.

Tinh thần khởi nghiệp kiến quốc, phụng sự cộng đồng càng trở nên quan trọng với sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công, theo bà Phạm Chi Lan nhận định. Là nhóm định hướng làm việc trong khu vực công trong tương lai, sinh viên học viện càng hiểu về tinh thần khởi nghiệp kiến quốc bao nhiêu thì càng dễ thiết kế các chính sách nhân văn, hỗ trợ người Việt khởi nghiệp thuận lợi.

Sinh viên đón đọc sách được "Hành trình Từ Trái Tim" trao tặng, gợi mở về khát vọng lớn và ý chí người trẻ cần nuôi dưỡng.

Theo đó, các chia sẻ từ sinh viên lẫn khách mời đều tập trung vào câu chuyện phát triển bản thân trong hành trình lập chí, lập thân, thực hiện trách nhiệm bản thân đối với cộng đồng, quốc gia.

Diễn viên Minh Trang chia sẻ mình cũng từng có những hoài nghi về mục tiêu của bản thân. “Những lúc đó, mình sẽ ngồi làm việc lại với bản thân, tự hỏi mình rằng mình mong chờ sự công nhận của người khác, hay mình có thể tự đánh giá được bản thân mình đang rực rỡ hơn? Chỉ có mình mới biết mình cố gắng ra sao, làm tốt thế nào. Quan trọng nhất là mình tin vào hành trình của mình”, Minh Trang cho biết.

Theo ý kiến nhiều chuyên gia và khách mời, tuổi trẻ thường thiếu niềm tin vào khát vọng của mình, thiếu niềm tin vào năng lực bản thân, cũng như thiếu kinh nghiệm thực tế cuộc sống. Điều này gây trở ngại cho việc các bạn trẻ trong hành trình phát triển, theo đuổi những mục tiêu, ước mơ lớn của cuộc đời, đặc biệt trong thời đại 4.0.

TS Vương Quân Hoàng cho rằng những cuốn sách trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời có giá trị lớn với sinh viên, thúc đẩy thế hệ trẻ tiến bước mạnh mẽ trên hành trình khởi nghiệp gắn liền khát vọng cống hiến cho đất nước. Ảnh: Trần Hiền.

TS. Vương Quân Hoàng - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội liên ngành tại Đại học Phenikaa (Hà Nội) và Giáo sư của Korea University - cho rằng hành trình nuôi dưỡng khát vọng và ý chí của mỗi cá nhân phải bắt đầu từ nền tảng tri thức và những câu hỏi đúng. Theo ông, tri thức là nền tảng để người trẻ định hướng đúng và hành động bền bỉ. “Chúng ta không bao giờ có đủ hết kiến thức nhưng phải có đủ nền tảng để đặt những câu hỏi tốt đầu tiên. Không cần bắt đầu rất lớn, có thể bắt đầu rất nhỏ nhưng là của mình. Điều quan trọng là không được từ bỏ, không sợ thất bại, ngã ở đâu đứng lên đấy và giữ gìn giấc mơ để theo đuổi đến cùng", ông nói.

Chia sẻ sâu hơn về cách giúp thế hệ trẻ nuôi dưỡng ý chí và khát vọng, TS Vương Quân Hoàng khuyến khích sinh viên sử dụng những cuốn sách trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời như điểm khởi đầu cho tư duy hoạch định chiến lược. Một kinh nghiệm ông đúc kết là hãy đào sâu vào tri thức của người vĩ đại, bởi từ đó, ta sẽ có một câu hỏi tầm vóc, gợi mở cho việc khởi nghiệp kiến quốc cũng vĩ đại tương xứng.

Các sinh viên đặt ra nhiều câu hỏi, giao lưu cùng khách mời, chia sẻ về định hướng phát triển, nuôi dưỡng khát vọng lớn. Ảnh: Trần Hiền.

Được khởi xướng từ năm 2012, "Hành trình Từ Trái Tim" đã trải qua 14 năm kiến tạo khát vọng cho thanh niên Việt Nam. 5 cuốn sách đầu tiên của Tủ sách Nền tảng Đổi đời (Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm, Nghĩ giàu làm giàu, Không bao giờ là thất bại - Tất cả là thử thách và Khuyến học) đều là những cuốn sách có ý nghĩa và đầy giá trị với bất kỳ ai muốn có cuộc đời cống hiến khi được đánh giá có khả năng nuôi dưỡng cảm xúc, khơi dậy tinh thần nhân văn, sống vì người khác.

“Tôi mong các cuốn sách được trao tặng sẽ là điểm khởi đầu cho hành trình phát triển của các bạn, từ đó chúng ta cùng nhau trưởng thành, đóng góp cho sự phát triển của đất nước”, bà Phạm Chi Lan tổng kết.

Đồng thời, chia sẻ trong chương trình “Hành trình Từ Trái Tim” ngày 3/3, PGS.TS Đào Thị Ái Thi, Phó hiệu trưởng trường Đại học Thành Đô, đã khuyến khích sinh viên làm giàu con tim, làm giàu trí tuệ, từ đó sẽ có sự sung túc vật chất. Bởi khi giới trẻ biết yêu thương con người, yêu công việc và yêu đất nước, chính mỗi người sẽ có đủ khát vọng lớn để khởi nghiệp kiến quốc, làm nên những điều phi thường cho Tổ quốc.

Bộ 5 đầu sách trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời truyền động lực cho thanh niên Việt trên hành trình lập thân, lập nghiệp và xây dựng đất nước. Ảnh: Trần Hiền.

“Hành trình Từ Trái Tim” bắt đầu từ 24/3 tại TP.HCM, 28/3 ở Buôn Ma Thuột, và sau chuỗi hoạt động 3 ngày tại Hà Nội, từ ngày 4/4, hành trình sẽ đến với các bạn trẻ học sinh, sinh viên, thanh niên, người dân, các chiến sĩ các tỉnh vùng núi cao xa xôi, hiểm trở để tiếp tục trao truyền tinh thần khởi nghiệp kiến quốc đến với mọi vùng miền cả nước.