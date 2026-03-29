Hành trình Từ Trái Tim thổi bùng khát vọng kiến quốc ở Thủ phủ cà phê

Trở lại Trường đại học Tây Nguyên, nơi khởi nguồn khát vọng của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ, "Hành trình Từ Trái Tim" tiếp tục truyền cảm hứng cho người trẻ dám nghĩ lớn để khởi nghiệp kiến quốc.

Ngày 28/3, "Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" đã đánh dấu một cột mốc đặc biệt tại Trường đại học Tây Nguyên (Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và các bạn sinh viên ở Trường đại học Đông Á, Trường cao đẳng FPT Polytechnic, Trường trung cấp Buôn Ma Thuột… tại Bảo tàng Thế giới Cà phê.

Buôn Ma Thuột không chỉ được xem như “thủ phủ cà phê Việt Nam”, mà còn là nơi sinh viên y khoa Đặng Lê Nguyên Vũ năm xưa đã bắt đầu khát vọng khởi nghiệp kiến quốc. Cuộc trò chuyện với các trí thức, nhà văn hóa, nghệ sĩ, hoa hậu đã giúp các bạn sinh viên có thêm khát vọng và một góc nhìn về tinh thần “khởi nghiệp kiến quốc” của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend.

Sự kiện có sự tham gia của 3 khách mời đặc biệt là nhạc sĩ Dương Thụ, nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà báo Hoàng Thiên Nga cùng những người nổi tiếng như Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Phương Linh, Hoa hậu Hoàn vũ 2024 Hà Trúc Linh, Hoa hậu Hoàn vũ 2022 Ngọc Châu, ca sĩ Uyên Linh

Các khách mời của Hành trình Từ Trái Tim giao lưu, ký tặng sách với sinh viên ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Hành trình khởi nghiệp từ trái tim

Nhớ lại những ngày đầu tiên đồng hành cùng người thanh niên Đặng Lê Nguyên Vũ, nhà báo Hoàng Thiên Nga không khỏi bồi hồi. Bà kể lại hình ảnh một anh sinh viên năm hai dù còn nghèo khó nhưng đã dám mở một xưởng cà phê nhỏ với chiếc logo mũi tên chỉ thẳng lên trời, mang theo khát vọng chinh phục toàn cầu.

Theo bà, tầm nhìn của người đứng đầu Tập đoàn Trung Nguyên Legend không chỉ nằm ở khối tài sản hay sự thành công của thương hiệu trên hơn 100 quốc gia, mà cội rễ sâu xa chính là tấm lòng vì thế hệ trẻ. Từ những lần lắng nghe sinh viên tâm sự, ông luôn mong kiến tạo một thế hệ thanh niên mang hoài bão lớn lao, vượt khỏi những ranh giới chật hẹp của mưu sinh thường nhật.

"Các bạn nói là muốn ra trường và chỉ có thu nhập ổn định, ông ấy buồn vì tại sao họ chỉ có mơ ước đơn giản đến vậy, ai mà trước sau gì chẳng có công việc làm, có thu nhập tự nuôi sống, nhất là đối với tầng lớp tri thức trẻ. Tại sao không mơ ước những điều lớn lao hơn? Thấy rõ tại những cuộc gặp gỡ đó bao giờ anh ấy cũng thổi bùng khát vọng trong sinh viên, tạo ra những cặp mắt lấp lánh về khát vọng tương lai, thay đổi suy nghĩ", bà Hoàng Thiên Nga chia sẻ kỷ niệm mỗi lần cùng Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ giao lưu với sinh viên.

Nhà báo Hoàng Thiên Nga nói về hành trình khởi nghiệp kiến quốc của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend từ 30 năm trước.

Đồng tình với nhà báo Hoàng Thiên Nga, nhạc sĩ Dương Thụ bày tỏ sự trăn trở về đạo đức và nhân cách con người trong thời đại kỷ nguyên số. Theo ông, trên không gian mạng có nhiều người rất khôn ngoan, giỏi giang nhưng lại dùng chính trí thông minh đó để dẫn dắt, lừa bịp cộng đồng nhằm trục lợi cá nhân. Từ đó, nhạc sĩ nhấn mạnh một hành trình khởi nghiệp thực sự có giá trị phải xuất phát từ trái tim.

"Nếu chúng ta giỏi mà không có tâm thì không khác gì robot thế hệ mới. Chúng ta không hiểu rằng con người không chỉ để làm việc, hành trình khởi nghiệp từ trái tim sẽ giúp các doanh nhân trẻ trở thành người hay, người có trí tuệ. Quan trọng là cái hay sẽ giúp cái giỏi đi xa, cái hay thì tồn tại mãi vì xuất phát từ Tâm, từ trái tim", nhạc sĩ chia sẻ.

Nhạc sĩ Dương Thụ nhấn mạnh những gì xuất phát từ trái tim, tiêu biểu như hành trình khởi nghiệp của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ, mới có thể phát triển bền vững.

Góp thêm một góc nhìn từ lịch sử, nhà sử học Dương Trung Quốc khẳng định thông điệp lớn nhất mà Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ muốn chia sẻ là tinh thần "dám làm lớn". Trong lần gặp gỡ đầu tiên với nhà sử học, Chủ tịch Trung Nguyên Legend đã bày tỏ trăn trở về người Việt Nam bao đời nay thường bị bó hẹp bởi tâm lý làng xã, chỉ tập trung ứng phó với các tình huống trước mắt mà chưa dám dấn thân nghĩ về những điều vĩ đại dù lịch sử dân tộc đã từng ghi dấu vô vàn kỳ tích.

Đồng thời, ông khuyên người trẻ thay vì mải mê tranh giành "ai thắng ai" hay "ai hơn ai", hãy tập trung bồi đắp năng lực để trở thành người có ích cho đất nước.

Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ về triết lý “Ai cần ai” mà, theo ông, chỉ những người sống đến tuổi của ông mới nhận ra.

Tri thức là bệ phóng để giới trẻ dấn thân vì tương lai

Sức nóng của Hành trình từ Trái Tim tại Thủ phủ cà phê càng được đẩy lên cao trào qua những cuộc đối thoại chân thành từ các hoa hậu và nghệ sĩ nổi tiếng.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Phương Linh đã mang đến góc nhìn mạnh mẽ về giáo dục và quyền năng của nữ giới. Trả lời câu hỏi thắc mắc của sinh viên Nguyễn Anh Thư về sức mạnh của giáo dục đối với người phụ nữ, Phương Linh tự hào khẳng định tri thức chính là công cụ lớn nhất để người phụ nữ bứt phá, vươn lên dẫn dắt phát triển cộng đồng. Cô lấy hình ảnh từ chính sự tần tảo của người mẹ mình để làm tấm gương sáng về nỗ lực học tập.

"Phương Linh cho rằng người phụ nữ học thì cả thế hệ thay đổi vì bản thân ngưỡng mộ bà và mẹ của mình. Mẹ của Linh luôn là hình mẫu khi là người xây dựng doanh nghiệp gia đình, mẹ có điều kiện để 3 người con ăn học đàng hoàng. Mẹ lựa chọn việc học từ thời trẻ thay vì kết hôn sớm, nhờ đó mà có thể mang 3 người con từ Cao Bằng vào TP.HCM học tập và lập nghiệp", Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 chia sẻ.

Hoa hậu Hà Trúc Linh, Hoa hậu Ngọc Châu, ca sĩ Uyên Linh, Hoa hậu Phương Linh chia sẻ với sinh viên Trường đại học Tây Nguyên vào ngày 28/3.

Trong khi đó, Hoa hậu Hoàn vũ 2024 Hà Trúc Linh lại mang niềm vui đặc biệt khi trở về quê hương Đắk Lắk. Gặp gỡ những người bạn đồng trang lứa, cô khẳng định tri thức là chiếc cầu nối duy nhất giúp người trẻ bám rễ sâu và vươn cành cao, đồng thời nhắc nhở sinh viên hãy làm mọi việc bằng cả trái tim và lòng biết ơn.

"Tri thức là cầu nối, bước tiến để chúng ta đi thật xa, vươn cao hơn nữa, chỉ có học, tri thức mới giúp chúng ta phát triển lâu dài, bền vững. Tất cả việc ta làm đều xuất phát từ trái tim, nếu làm việc mà chỉ nghĩ từ đầu óc, lý trí thì sẽ không thể lâu dài, phải từ trái tim mới có ý nghĩa bền vững", Hà Trúc Linh bày tỏ.

Góp thêm những mảnh ghép về sự bền bỉ trên con đường lập nghiệp, Hoa hậu Ngọc Châu với những sóng gió đã gặp phải tin rằng, khi đối mặt với thất bại, thay vì buông xuôi, giới trẻ cần lấy đó làm bước đệm để rèn luyện ý chí.

"Khi thất bại lần đầu, lần thứ hai phải dám đi xuyên thất bại đó, phải chuẩn bị nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, chuẩn bị đà và sức bật gấp đôi để thành công. Có thể lần thứ hai cũng sẽ thất bại, nhưng tôi tin rằng đến lần thứ ba, thứ tư sẽ thành công. Miễn là các bạn không ngừng nỗ lực, không ngừng trau dồi, không từ bỏ khát vọng và hành động vì giấc mơ của mình. Và trong hành trình đó, tri thức chính là người bạn đồng hành không thể thiếu”, Ngọc Châu chia sẻ.

Sinh viên Trường đại học Tây Nguyên đặt câu hỏi với diễn giả về cách tạo ra cho bản thân khát vọng kiến quốc sau khi tốt nghiệp.

Hun đúc bản lĩnh và khát vọng kiến quốc nơi biên cương Tổ quốc

Trước khi đến với thủ phủ cà phê, ngày 27/3, Hành trình Từ Trái Tim đã mang theo những đầu sách quý thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời do Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đích thân lựa chọn để gửi tặng và giao lưu tại Đồn biên phòng Tuy Đức (Lâm Đồng).

Đoàn xe của “Hành trình từ trái tim” vượt qua những con đường đồi núi đến với các chiến sĩ nơi biên giới.

Đứng trên độ cao 930 m so với mực nước biển, Đồn biên phòng Tuy Đức mang trọng trách quản lý, bảo vệ hơn 10,5 km đường biên giới và đảm bảo an ninh cho một địa bàn hơn 26.000 km2.

Thượng tá Đinh Hải Tình, Đồn trưởng Đồn biên phòng Tuy Đức - Bộ đội biên phòng tỉnh Lâm Đồng khẳng định những cuốn sách quý từ Tập đoàn Trung Nguyên Legend có ý nghĩa lớn lao trong định hướng tư duy và rèn luyện bản lĩnh chính trị cho người lính trong sự nghiệp lập thân, lập chí.

Bà Võ Thị Hà Giang, Giám đốc Hành trình Từ Trái Tim, trao Tủ sách Nền tảng Đổi đời cho các chiến sĩ Đồn biên phòng Tuy Đức.

Đặc biệt, Đồn trưởng Đồn biên phòng Tuy Đức bày tỏ sự tâm đắc đối với hai tác phẩm Đắc nhân tâm và Quốc gia khởi nghiệp. Theo ông, đây là những tác phẩm đóng vai trò như kim chỉ nam, giúp rèn luyện ý chí kiên định và định hướng phát triển bền vững cho lớp thanh niên trong quân ngũ.

Các chiến sĩ trẻ tìm hiểu những cuốn sách Hành trình Từ Trái Tim trao tặng.

Bằng những quyển sách kinh điển được chắt lọc, Hành trình Từ Trái Tim đã và đang khơi dậy tinh thần khởi nghiệp kiến quốc, góp phần kiến tạo nên một thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh, tự chủ và sẵn sàng gánh vác sứ mệnh đưa quốc gia bước vào kỷ nguyên vươn mình.