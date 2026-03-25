Hành trình Từ Trái Tim lan tỏa tri thức và ‘mật mã thành công’ thời AI

"Hành trình Từ Trái Tim" tiếp tục lan tỏa tri thức, khát vọng lớn đến sinh viên Đại học Công nghệ Kỹ thuật và Đại học Công Thương TP.HCM qua những cuốn sách nền tảng đổi đời.

Ngày 24/3, "Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" của Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã mang ánh sáng tri thức đến với Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM và Trường Đại học Công Thương TP.HCM.

Tại hai trường, hành trình đã trao tận tay các bạn sinh viên hàng nghìn cuốn sách quý thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời, bao gồm 5 quyển sách do Chủ tịch Trung Nguyên Legend tự tay lựa chọn: Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm, Nghĩ giàu làm giàu, Không bao giờ là thất bại - Tất cả là thử thách và Khuyến học, nhằm khơi dậy hoài bão lớn và tinh thần khởi nghiệp kiến quốc.

Bên cạnh hoạt động trao tặng sách, sự kiện còn mang đến không gian tọa đàm giao lưu đầy cảm hứng giữa sinh viên cùng các chuyên gia và nhân vật ảnh hưởng như cô Võ Thị Xuân Trang, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Phương Linh, Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên, ca sĩ Izara Thiên Nga, ca sĩ Phạm Anh Khoa…

Chương trình còn kết hợp các hoạt động trải nghiệm đặc sắc như trưng bày xe sang và phục vụ những ly cà phê năng lượng, qua đó góp phần cổ vũ mạnh mẽ lối sống tỉnh thức và trang bị tri thức toàn diện cho thế hệ thanh niên.

Mật mã thành công và tinh thần khởi nghiệp - kiến quốc thời AI

Một trong những thông điệp chính của Hành trình từ trái tim là tinh thần của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ: "Thế hệ thanh niên cần phải xác lập tinh thần thay vì chỉ lập thân lập nghiệp thôi thì chưa đủ. Và các bạn cần phải khởi nghiệp kiến quốc". Cụ thể hóa tinh thần đó, PGS.TS Trần Hữu Đức - Giám đốc đào tạo của Trung Nguyên Legend - chia sẻ về mô hình mang tên “mật mã thành công”

Giám đốc đào tạo của Trung Nguyên Legend đã phân tích chi tiết các yếu tố then chốt tạo nên nền tảng thành công cho bất kỳ cá nhân nào. Ông nhấn mạnh đây là những kim chỉ nam cốt lõi, được hệ thống hóa một cách khoa học mà thế hệ trẻ cần nắm vững và áp dụng trên con đường theo đuổi sự nghiệp.

Các diễn giả giao lưu, ký tặng sách với sinh viên sau buổi chia sẻ.

“Mật mã thành công theo vị chủ tịch của chúng tôi vừa đơn giản có năm cấu phần mà thôi. Cái hay của những công thức này là nó được cô đọng, được chắt lọc và nó đúng với tất cả các bạn nếu các bạn biết cách sử dụng. Năm cấu phần đó bao gồm: khát vọng lớn, xác định năng lực lõi, kết nối các nguồn lực, hoạch định thực thi và quan trọng nhất là đối mặt với thất bại”, ông chia sẻ.

Một trong những trường hợp tiêu biểu cho thấy hiệu quả của mô hình là câu chuyện của cố Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Chung Ju-yung. Sinh năm 1915 trong gia đình thuần nông nghèo, ông sớm nuôi khát vọng đổi đời và rời quê lập nghiệp từ năm 16 tuổi. Từ xuất phát điểm thấp, ông trở thành doanh nhân góp phần đưa Hàn Quốc từ một quốc gia nông nghiệp vươn lên thành cường quốc công nghệ và có sức ảnh hưởng văn hóa toàn cầu.

Theo đó, điểm nổi bật ở Chung Ju-yung là khả năng đơn giản hóa vấn đề và giữ vững chữ tín. Dù nhiều lần trắng tay vì chiến tranh hay thất bại kinh doanh, uy tín cá nhân giúp ông luôn có cơ hội làm lại. Chính tinh thần bền bỉ và liên tục rút kinh nghiệm đã giúp ông xây dựng Hyundai thành thương hiệu toàn cầu. Câu chuyện này được xem là minh chứng cho việc rèn luyện năng lực vượt khó, tư duy phản biện và không ngừng tích lũy tri thức để thích nghi trong bối cảnh mới.

Đại diện nhà trường và sinh viên trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM tham gia nhận sách và học bổng tiêu biểu sáng 24/3.

5 quyển sách nền tảng đổi đời

Hoạt động trọng tâm của sự kiện là việc trao tặng hàng trăm nghìn quyển sách thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời đến tận tay các sinh viên. Chuỗi hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ về phát triển tri thức, bồi đắp tư duy và khơi dậy hoài bão khởi nghiệp kiến quốc cho thế hệ thanh niên trong thời đại mới.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức các buổi giao lưu chuyên đề với sự tham gia của chuyên gia, hoa hậu, nhằm mở rộng góc nhìn về văn hóa đọc và con đường thành công trong bối cảnh mới.

Chia sẻ góc nhìn về con đường chinh phục thành công trong thời đại mới, cô Võ Thị Xuân Trang, Hiệu trưởng trường John Robert Powers Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của rèn luyện giá trị cốt lõi từ sâu bên trong. Chính thói quen đọc sách mỗi ngày và chủ động tiếp thu tri thức từ những vĩ nhân đi trước là chiếc chìa khóa quan trọng nhất để thế hệ trẻ củng cố bản lĩnh, từng bước hiện thực hóa khát vọng của mình.

“Khi còn trẻ, thay vì vội vã đặt mục tiêu kiếm tiền, chúng ta nên tập trung hoàn thiện nhân cách và xây dựng một thế giới nội tâm vững mạnh. Sự mạnh mẽ phải bắt nguồn từ trí tuệ và sự hiểu biết sâu rộng. Hãy dành thời gian đọc sách về các danh - vĩ nhân để lĩnh hội những bài học quý giá mà đôi khi chúng ta phải mất rất nhiều năm mới tự mình trải nghiệm được, qua đó phát triển năng lực cá nhân đến mức tối đa", bà Xuân Trang khuyến nghị.

(Từ phải qua) Cô Võ Thị Xuân Trang, Izara Thiên Nga, hoa hậu Phương Linh, họa sĩ Phan Anh Thư, ca sĩ Phạm Anh Khoa, và PGS.TS Trần Hữu Đức chia sẻ về con đường đi đến thành công bằng tri thức.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Phương Linh cũng đưa ra góc nhìn khách quan về giá trị của giáo dục đối với người trẻ. Dựa trên quá trình tu nghiệp chuyên ngành công nghệ và kinh doanh tại Mỹ, cô nhấn mạnh vẻ bề ngoài chỉ là yếu tố khách quan, trong khi tri thức mới là tài sản cốt lõi mang tính bền vững để mỗi cá nhân có đủ năng lực phụng sự lại cho cộng đồng.

"Khi chúng ta đã có sự vĩ đại trong tầm nhìn của đất nước rồi thì việc học tập không chỉ là quyền nữa mà nó phải là nghĩa vụ, trách nhiệm của từng người trẻ. Những thứ khác về vẻ bề ngoài hay quần áo thì mang tính khách quan, nhưng tri thức là tài sản cốt lõi không ai có thể tước đoạt khỏi các bạn. Cho nên những người trẻ chúng ta hãy không ngại ngần đầu tư thời gian và công sức ngay lúc này để bồi đắp kiến thức cho chính mình", cô bộc bạch.

Các diễn giả đồng tình rằng niềm tin vững chắc vào giá trị của việc rèn luyện nội tâm, dám đương đầu với những biến cố bất như ý và không ngừng trau dồi tri thức chính là những yếu tố không thể thiếu để đạt được thành công.

Trao tặng những đầu sách quý, Tập đoàn Trung Nguyên Legend kỳ vọng không chỉ trang bị nền tảng kiến thức đa lĩnh vực mà còn thắp sáng khát vọng lớn, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp kiến quốc, từ đó góp phần kiến tạo nên một thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh, tự chủ và mang tầm vóc toàn cầu.

Hoạt động tặng sách quý và học bổng cho sinh viên trường đại học tại sự kiện.

Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc

Buổi chia sẻ tại hai trường đại học cũng chính là sự kiện offline đầu tiên sau Covid-19 của "Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt". Chương trình dự kiến trải qua 19 tỉnh thành với tổng quãng đường di chuyển gần 5.000 km. Sau TP.HCM, hành trình tiếp tục mang những cuốn sách nền tảng đổi đời lan tỏa tri thức đến thanh niên, sinh viên và người dân tại các khu vực núi cao, vùng sâu và biển đảo Trường Sa.

Đánh giá về sức ảnh hưởng của chương trình đối với tư duy của người trẻ, TS Trần Thanh Thưởng, Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, cho biết nhà trường cùng các bạn sinh viên đã rất háo hức chờ đón sự kiện để được lắng nghe những câu chuyện làm giàu và khởi nghiệp.

Về giá trị cốt lõi của chuỗi hoạt động, ông cho rằng hành trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp truyền nghị lực vươn lên cho nhiều sinh viên, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn. TS Trần Thanh Thưởng chia sẻ: "Chương trình mang đến cho sinh viên những điều tốt đẹp nhất, đó là cách suy nghĩ, cách học và cách làm mang một tư duy rất mới, giúp các em thành công trên con đường tương lai sau này".

Sinh viên nhận tác phẩm thuộc tủ sách Nền tảng đổi đời do Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn.

Gặp hạn chế về khả năng vận động do khuyết tất bẩm sinh, Nguyễn Thành Nam - sinh viên năm nhất của Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, vẫn luôn nỗ lực học tập và thường tìm động lực vươn lên. Nam khẳng định bản thân chính là một trong những người “thu hoạch” nhiều nhất sau sự kiện.

“Trước khi tham gia chương trình, mục tiêu sống của mình khá đơn giản là cố gắng ra trường, tìm được một công việc ổn định để tự chăm lo cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, sự kiện đã giúp mình thay đổi góc nhìn, tiếp thêm sức mạnh để mạnh dạn theo đuổi đam mê, đồng thời giúp bản thân nhận thức rõ nét hơn về tầm quan trọng của sách đối với việc định hướng ý nghĩa cuộc sống”, Thành Nam bộc bạch.