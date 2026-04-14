Hành trình Từ Trái Tim: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp ở cao nguyên đá

Những cuốn sách trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời do "Hành trình Từ Trái Tim" trao tặng các điểm trường tại Hà Giang hứa hẹn nuôi dưỡng nhiều ước mơ khởi nghiệp còn ấp ủ nơi đây.

“Dạy bằng trái tim - Học bằng khát vọng - Chinh phục bằng đam mê” là điều đầu tiên đoàn "Hành trình Từ Trái Tim" ấn tượng khi đến trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Hà Giang trong ngày 13/4, trên chuyến hành trình đến các trường học tại Tây Bắc. Nhà trường và "Hành trình Từ Trái Tim" đã cùng chia sẻ tinh thần nuôi dưỡng đam mê và khát vọng lớn cho học sinh, khiến chuyến thăm trường càng thêm phần ý nghĩa.

Cũng trong ngày 13/4, "Hành trình Từ Trái Tim" đã ghé thăm trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Quản Bạ.

"Hành trình Từ Trái Tim" đến với các em học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) THCS Quản Bạ ngày 13/4. Ảnh: Đinh Hà.

Thắp sáng niềm tin, ý chí thế hệ trẻ vùng cao Hà Giang

Trong buổi gặp gỡ "Hành trình Từ Trái Tim" với trường PTDT & THPT Hà Giang, nhiều câu chuyện về ước mơ, khát vọng lập thân, lập nghiệp đã được chia sẻ từ thầy cô và các em học sinh.

Tự nhận định về năng lực của chính mình, 2 em học sinh tại PTDT & THPT Hà Giang cho rằng học sinh vùng cao có lợi thế về kỹ năng sống, tinh thần vượt khó, sự chăm chỉ và sức bền. Điều này cũng được các thầy cô tại trường ghi nhận. Đồng thời, theo chia sẻ từ các thầy cô, học sinh vùng cao có thiên hướng về các môn khoa học xã hội, thích tìm hiểu về văn hóa của chính mình; một số học sinh lại có tài năng thiên bẩm về ca múa nghệ thuật và nhiều học sinh đã lập nghiệp từ chính khả năng này.

Các em học sinh trường PTDTNT THPT Hà Giang hào hứng chia sẻ sau khi lắng nghe những lời động viên, nhắc nhở về vai trò của học tập trong hành trình lập thân, khởi nghiệp kiến quốc.

Theo thầy Nguyễn Phú San - Hiệu trưởng trường PTDTNT THPT Hà Giang, học sinh tại trường nói riêng và học sinh Tây Bắc nói chung đôi khi còn tự ti, rụt rè, dù các em có nhiều tiềm năng để phát triển và khởi nghiệp. Nhà trường luôn tìm cách để khơi gợi bản lĩnh cá nhân, giúp học sinh vượt qua sự tự ti, thắp lên ngọn lửa đam mê trong các em bằng nhiều hoạt động đa dạng. Tầm nhìn này hoàn toàn tương đồng sứ mệnh của "Hành trình Từ Trái Tim" - không chỉ dừng ở việc trao tri thức, mà thông qua tri thức khơi dậy thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm.

Mô hình giáo dục tại đây mang tính đặc thù cao khi học sinh học nội trú, tạo nên “gia đình lớn”. Trong “gia đình lớn” này, việc giáo dục giá trị sống và hướng nghiệp được nhà trường đặc biệt chú trọng. Kết quả là tỷ lệ đỗ đại học của trường luôn duy trì ở mức ấn tượng từ 65% đến 70%. Các em thường có xu hướng chọn các khối ngành quân đội, công an để hưởng chính sách ưu đãi, hoặc khối sư phạm để quay về cống hiến cho bản làng.

Thầy hiệu trưởng trường PTDT & THPT Hà Giang nhận định những cuốn sách của "Hành trình Từ Trái Tim" sẽ góp thêm động lực giúp các em tự tin theo đuổi khát vọng. Ảnh: Đinh Hà.

Đặc biệt, trong công tác đào tạo của nhà trường luôn có sự kết nối thực tiễn với các đơn vị kinh tế địa phương. Điển hình như mô hình hợp tác bệnh viện tư nhân, giúp học sinh đỗ ngành Y được tài trợ chi phí ăn học, đổi lại là cam kết về làm việc sau khi ra trường. Những tấm gương cựu học sinh nay đã trở thành bác sĩ với mức thu nhập ổn định chính là minh chứng sống động cho việc tri thức và tinh thần lập chí có thể thay đổi số phận. Những câu chuyện thành công này, khi cộng hưởng cùng tinh thần từ những cuốn sách của "Hành trình Từ Trái Tim", sẽ tạo nên động lực kép thúc đẩy các em mạnh dạn khởi nghiệp, dấn bước theo đam mê.

“Những cuốn sách được Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn gửi gắm những ước mơ, khát vọng cho thế hệ trẻ người Việt, các em sẽ học được bài học từ những cuốn sách này. Những cuốn sách phù hợp học sinh vùng cao, khơi dậy ánh sáng của tương lai, giúp các em có định hướng để chọn nghề, có khát vọng, thêm tự tin để lập nghiệp. Trước hết là các em có thêm sự tự tin, sau là thúc đẩy nuôi khát vọng, mạnh dạn lựa chọn những việc phù hợp. Điều quan trọng nhất là động lực”, thầy Nguyễn Phú San nói.

Những cuốn sách từ Tủ sách Nền tảng Đổi đời sẽ giúp thắp sáng niềm tin, ý chí để tự tin chọn lựa con đường tương lai của mình. Ảnh: Đinh Hà.

Thúc đẩy khát vọng khởi nghiệp kiến quốc

Nhiều học sinh tại vùng Tây Bắc ngày càng có ý thức rõ ràng, khát vọng lớn hơn với việc giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc. Tri thức - Znews gặp em Dương Thị Hường (dân tộc Tày) tại trường PTDT & THPT Hà Giang mang trong mình ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang. Hường cho biết em đã tự mình mua và mượn thư viện để nghiên cứu nhiều cuốn sách về lịch sử - văn hóa, về trang phục các dân tộc để dần dần biến ước mơ thành hiện thực. Thậm chí, Hường đang dành dụm tiền để mua thêm một số cuốn sách, vì sách nghiên cứu văn hóa thường dày và khá đắt so với khả năng tài chính của em và gia đình.

"Hành trình Từ Trái Tim" trao tặng những cuốn sách quý đến thầy cô và học sinh Trường PTDTBT THCS Quản Bạ.

Cô Quan Minh Nguyệt, giáo viên trường PTDTBT THCS Quản Bạ, vui mừng vì buổi ghé thăm của "Hành trình Từ Trái Tim" tại trường. Cô cho biết dù trường nằm ở vị trí được coi là thuận lợi, song vẫn còn gặp nhiều trở ngại, cơ sở vật chất chưa được khang trang. Học sinh tại trường đa phần có hoàn cảnh khó khăn, gia đình đông con và có suy nghĩ chưa cởi mở về việc học. Học sinh đi lại vất vả do địa hình khu vực phức tạp, các em chỉ có thể đi bộ vài km để đi học, không thể đi xe đạp dù nhiều đoàn công tác có ý định tài trợ phương tiện di chuyển.

“Những cuốn sách của 'Hành trình Từ Trái Tim' giống như nguồn kho báu cho thư viện nhà trường”, cô Nguyệt nói. Cô nhận thấy sách có nhiều nội dung hay về kỹ năng mềm, có thể trở thành hành trang tri thức cho học sinh và giáo viên nhà trường.

Những cuốn sách của "Hành trình Từ Trái Tim" sẽ tiếp thêm nguồn động lực cho thế hệ trẻ Hà Giang khởi nghiệp, phát triển kinh tế địa phương bền vững. Ảnh: Đinh Hà.

Trở lại với em Dương Thị Hường, cô học sinh lớp 9 với ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang, Hường cho biết dù có niềm yêu thích tự nhiên với trang phục dân tộc, Hường vẫn còn phân vân về định hướng sắp tới, chưa biết có nên theo đuổi ước mơ hay hoàn thành việc học và về phụ giúp việc nhà cho gia đình. Hường cho biết công việc nhà thiết kế thời trang không phải công việc bố mẹ đang làm, cũng không phải công việc phổ biến tại khu vực em sinh sống, nên còn nhiều băn khoăn về lựa chọn nghề nghiệp.

"Hành trình Từ Trái Tim" hy vọng trao đi những cuốn sách giúp các em thêm tin tưởng vào ước mơ mà hình hài còn đang “thai nghén”. Đến những điểm trường THCS, THPT, hành trình đã gặp nhiều ước mơ vốn còn đang ở giai đoạn “hạt giống”. Chính giai đoạn khởi đầu này, các em càng cần thêm sự động viên, cần thêm định hướng, lời khuyên, sự thôi thúc cho ngọn lửa đam mê, để nuôi ước mơ thêm lớn, để theo đuổi ước mơ mà không bỏ cuộc giữa chừng.

Rời mỗi điểm trường, "Hành trình Từ Trái Tim" luôn mang theo nhiều ký ức đẹp về các em học sinh. Ảnh: Đinh Hà.

Rời các điểm trường, các thành viên của "Hành trình Từ Trái Tim" luôn mang theo nhiều ký ức đẹp về các em học sinh, về sự tươi sáng, hồn nhiên trong ước mơ của các em. Điểm chung trong những ước mơ của các em là đều mong muốn đi làm, khởi nghiệp, có thêm kỹ năng và kinh nghiệm để quay lại bản làng, tiếp tục giúp các thế hệ tiếp theo phát triển, vực dậy kinh tế địa phương. Những cuốn sách quý của Tủ sách Nền tảng Đổi đời sẽ là những đốm sáng đầu tiên trên hành trình tỏa sáng của các em, giúp văn hóa dân tộc các em phát triển, được nhiều người biết đến, giúp kinh tế Tây Bắc ngày càng thịnh vượng và rực rỡ.