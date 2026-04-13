Hành trình Từ Trái Tim: Khát vọng khởi nghiệp từ văn hóa địa phương

"Hành trình Từ Trái Tim" đã được lắng nghe nhiều chia sẻ từ các bạn trẻ tại Lai Châu, Lào Cai về khát vọng tận dụng bản sắc để viết nên những câu chuyện phát triển kinh tế mới.

Tại khán phòng của trường Cao đẳng Lai Châu, trong chương trình tọa đàm của "Hành trình Từ Trái Tim", cô sinh viên Lý Thị Xua ngập ngừng thổ lộ: “Ước mơ của em là trở thành thợ may thời trang, may những bộ trang phục của người Mông và giới thiệu chúng đến bạn bè thế giới”.

Cùng ước mơ với Lý Thị Xua, sinh viên Lý Thị Gậy cũng đặt ra câu hỏi với các khách mời: “Là sinh viên ngành thời trang, em rất muốn biết các dân tộc Việt Nam hiện nay có cơ hội phát triển thế nào trong lĩnh vực này?”.

"Hành trình Từ Trái Tim" đã tiếp tục tới với trường cao đẳng, trung học phổ thông, các đồn biên phòng tại Lai Châu và Lào Cai từ 10/4 đến 12/4. Giữa gió lộng và cái nắng hanh hao của Tây Bắc, “Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” tiếp tục mang đến những cuốn sách quý, khơi dậy người trẻ kiến thiết tương lai từ chính bản sắc dân tộc.

"Hành trình Từ Trái Tim" đến Cao đẳng Lai Châu để trao tặng các cuốn sách thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời vào ngày 10/4. Ảnh: Đinh Hà.

Khát vọng là gốc rễ để khởi nghiệp kiến quốc

Tại trường Cao đẳng Lai Châu, trả lời câu hỏi của cô sinh viên Lý Thị Gậy, Hoa hậu Phương Linh đã nhắn nhủ sinh viên hãy giữ bản sắc văn hóa, coi văn hóa là gốc rễ để vươn mình phát triển, để khởi nghiệp. Với Hoa hậu Phương Linh, khởi nghiệp từ văn hóa cũng bền vững như loài cây phát triển nhờ có bộ rễ vươn sâu, dài rộng.

Các khách mời của "Hành trình Từ Trái Tim" giao lưu tại Cao đẳng Lai Châu. Ảnh: Đinh Hà.

“Chúng ta càng hội nhập với thế giới, chúng ta càng phải quan tâm, yêu và gìn giữ bản sắc văn hóa của mình. Giống loài cây muốn vươn cao, chịu được gió bão, rễ cây - chính là văn hóa bản sắc - càng phải mạnh mẽ, vươn sâu. Việc hiểu về văn hóa, bản sắc của mình không chỉ giúp ta đứng vững hơn với thế giới, mà ta còn có thể kết nối với thế giới một cách ý nghĩa hơn”, Hoa hậu Phương Linh trả lời bạn sinh viên.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, Hoa hậu Phương Linh nhận định "Hành trình Từ Trái Tim" đã gieo những hạt mầm khát vọng cho các bạn sinh viên. “Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đã nói rằng sự vĩ đại của một quốc gia bắt đầu từ tầm nhìn vĩ đại của quốc gia đó. Việt Nam đang trong kỷ nguyên vươn mình, cả nước cùng chung tay cho mục đích cao nhất là xây dựng đất nước nhanh chóng, hiện đại nhất có thể. Chúng ta đã có tầm nhìn vĩ đại, khi ta gieo trồng suy nghĩ cho từng bạn trẻ là phải chung tay thực hiện mục tiêu lớn này bằng tinh thần khởi nghiệp, Phương Linh thấy đó là sự cộng hưởng tất yếu nên diễn ra”, cô nói.

Sinh viên háo hức nhận các cuốn sách thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời do Hành trình Từ Trái Tim trao tặng. Ảnh: Đinh Hà.

Hoa hậu Phương Linh cũng nhận định vùng Tây Bắc còn rất nhiều tiềm năng phát triển về cảnh quan, văn hóa, môi trường. Khi các bạn trẻ có sự tự hào, có năng lực, những khát vọng lớn chắc chắn sẽ được nảy mầm rực rỡ. Hoa hậu nhận định những cuốn sách của "Hành trình Từ Trái Tim" được Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn sẽ giúp sinh viên tích lũy kiến thức, rút ngắn hành trình thực hiện khát vọng khởi nghiệp cho quê hương mình.

Tiếp tục hành trình đến trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) THPT Lai Châu, đoàn hành trình lại tiếp tục gặp những khát vọng lớn ở người trẻ. Giàng A Chiến, một học sinh lớp 12, đang nuôi ước mơ trở thành sinh viên ngành kinh tế để khởi nghiệp kinh doanh. Với Chiến, khởi nghiệp mang đến sự tự do cho cậu trong cả cuộc sống tinh thần lẫn vật chất, vừa giúp cậu có “cần câu cơm” cho gia đình, vừa giúp ích cho công việc của nhiều người dân địa phương.

Các cuốn sách quý tiếp tục được trao tặng cho học sinh tại Trường PTDTNT THPT Lai Châu. Ảnh: Đinh Hà.

Tại Sìn Hồ quê hương của Chiến, một lĩnh vực còn nhiều tiềm năng phát triển là lĩnh vực dược liệu. Sìn Hồ có nhiều loại dược liệu quý như sâm, đương quy. Chiến đánh giá đây là “đặc sản”, yếu tố văn hóa - kinh tế nhiều giá trị tại địa phương.

Tại THPT Lai Châu, không chỉ Chiến có những khát vọng lớn cho quê hương như vậy. Nhiều bạn học sinh dù còn trẻ tuổi nhưng đã có những ý tưởng rất mới lạ.

Trường PTDTNT THPT Lai Châu có nhiều học sinh đang nuôi ước mơ biến sản phẩm văn hóa trở thành hướng phát triển kinh tế mới. Ảnh: Đinh Hà.

Đánh giá về vai trò của tinh thần khởi nghiệp với học sinh cấp THPT, cô Vàng Thị Cúc - Phó hiệu trưởng trường PTDTNT THPT Lai Châu - nhận định nhà trường luôn cố gắng khuyến khích các em có ý tưởng kinh doanh từ sớm, bắt đầu từ những sản phẩm nhỏ. “Các em thường nghĩ khởi nghiệp dành cho người tốt nghiệp đại học. Khởi nghiệp từ cấp THPT là chương trình mà nhà trường đang thực hiện để học sinh hiểu rằng những sản phẩm nhỏ nhất, những món thủ công mỹ nghệ cũng có thể trở thành sản phẩm mang ra thị trường”, cô Cúc cho biết.

Cô Vàng Thị Cúc nhận định những cuốn sách của "Hành trình Từ Trái Tim" trao tặng sẽ giúp học sinh trường có thêm tư duy, nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng để phát triển bản thân nhiều hơn. Cô Cúc cũng hy vọng rằng các em học sinh trong tương lai sẽ trở thành khách mời tham gia "Hành trình Từ Trái Tim" để lan tỏa niềm cảm hứng, lan tỏa sự sáng tạo của mình đến học sinh toàn quốc.

Khởi nghiệp từ cấp THPT là chương trình mà trường PTDTNT THPT Lai Châu đang thực hiện để học sinh hiểu rằng sản phẩm nhỏ nhất, món thủ công mỹ nghệ cũng có thể trở thành sản phẩm mang ra thị trường. Ảnh: Đinh Hà

Chắc tay súng, vững lòng tin bằng sức mạnh từ tri thức

Rời các trường học, “Hành trình Từ Trái Tim” tiếp tục đến Đồn Biên phòng Y Tý và Đồn Biên phòng Pha Long. Tại các đồn biên phòng, tri thức được trao cho những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền quốc gia, những người đang nỗ lực vận động, giúp đỡ người dân địa phương phát triển sinh kế.

"Hành trình Từ Trái Tim" đến thăm Đồn Biên phòng Pha Long. Ảnh: Đinh Hà.

Trung tá Khuất Quang Mạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Y Tý cho biết, đơn vị hiện quản lý, bảo vệ hơn 23 km đường biên giới với 4 mốc quốc giới. Ngoài nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, các cán bộ, chiến sĩ còn có trách nhiệm tham mưu cho chính quyền địa phương, giúp đỡ bà con nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần.

Trung tá Khuất Quang Mạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Y Tý nhận định "Hành trình Từ Trái Tim" góp phần tạo ra thế hệ có ý chí, có khát vọng, có trách nhiệm với bản thân và đất nước. Ảnh: Đinh Hà.

Trung tá Khuất Quang Mạnh nhận định "Hành trình Từ Trái Tim" góp phần tạo ra thế hệ có ý chí, có khát vọng, có trách nhiệm với bản thân và đất nước. “Tri thức cần được chia sẻ, khát vọng cống hiến cần được nhân rộng và lan tỏa”, Trung tá Khuất Quang Mạnh nói.

Trung úy Giàng A Sênh - Đội trưởng đội phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Y Tý - đánh giá những cuốn sách của "Hành trình Từ Trái Tim" trang bị cho chiến sĩ thêm kiến thức, giúp cho quá trình dân vận. Trung úy Giàng A Sênh cho biết sẽ tuyên truyền những tri thức hữu ích tới bà con, giúp cuộc sống của bà con nhân dân ngày càng phát triển.

"Hành trình Từ Trái Tim" trao tặng các món quà và các cuốn sách quý cho Đồn Biên phòng Pha Long. Ảnh: Đinh Hà.

Đồn biên phòng Pha Long lại là đơn vị có bề dày lịch sử. Tại đây, đoàn hành trình đã dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến với quân địch để bảo vệ vùng biên cương của Tổ quốc. Sự hy sinh của những lớp chiến sĩ đi trước đã trở thành động lực để người chiến sĩ hôm nay thêm chắc tay súng, vững lòng tin, quyết tâm bảo vệ sự bình yên của đất nước.

Trung tá Lục Mạnh Hùng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Pha Long - nhận định những cuốn sách của "Hành trình Từ Trái Tim" giúp các chiến sĩ có thêm động lực để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Các cuốn sách còn là công cụ để cán bộ chiến sĩ nghiên cứu, từ đó truyền tải kiến thức tới thanh niên và nhân dân trên địa bàn biên giới.

Các cuốn sách và món quà từ "Hành trình Từ Trái Tim" hy vọng tiếp thêm động lực cho các cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Pha Long. Ảnh: Đinh Hà.

Từ khát vọng của cô sinh viên muốn thế giới biết đến bản sắc dân tộc, đến ý chí của người lính biên phòng quyết tâm giúp dân phát triển kinh tế; tất cả đều có chung niềm tin vào sức mạnh tri thức, sức mạnh của khởi nghiệp.

Những hạt mầm khởi nghiệp được gieo xuống tại các trường học, các đồn biên phòng trên chặng đường của "Hành trình Từ Trái Tim" hứa hẹn sẽ lớn lên trở thành những loài cây vươn cao với bộ rễ vững chắc, đóng góp vào sự phát triển của vùng biên cương của Tổ quốc.