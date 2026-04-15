Hành trình Từ Trái Tim lan tỏa khát vọng khởi nghiệp nơi cao nguyên đá

“Hành trình Từ Trái Tim” ghé thăm 2 điểm trường tại Đồng Văn và Mèo Vạc tại Tuyên Quang, mang đến lời hiệu triệu về tinh thần lập chí khởi nghiệp thông qua những cuốn sách quý.

Ngày 14/4, “Hành trình Từ Trái Tim” tiếp tục ghé thăm trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) THCS & THPT Đồng Văn và PTDTNT THCS & THPT Mèo Vạc tại Tuyên Quang (Hà Giang cũ), để trao tặng những cuốn sách thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời. Những câu chuyện về nghị lực, ước mơ và cả trăn trở về sinh kế của thầy và trò tại 2 ngôi trường đã vẽ nên bức tranh đa sắc về khát khao vươn lên từ gian khó.

Vượt qua cung đường khắc nghiệt với những con dốc nối tiếp nhau, “Hành trình Từ Trái Tim” đến với cao nguyên đá.

Tiếp lửa khát vọng khởi nghiệp tại cao nguyên đá

Đồng Văn và Mèo Vạc có điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt. Khó khăn lớn nhất của người dân là thiếu đất canh tác, thiếu nước. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên khiến việc tăng sinh kế gia đình khó khăn, đây cũng là lý do nhiều em phải bỏ dở việc học.

Tại 2 ngôi trường mà “Hành trình Từ Trái Tim” đến hôm nay, các thầy cô cho biết trường vẫn cần thêm sách về phát triển kỹ năng, định hướng tương lai cho học sinh. Các thư viện hiện tại chủ yếu là sách giáo khoa, trong khi học sinh lại cần sách kỹ năng, định hướng tương lai để tự giải mã khát vọng của bản thân, tiếp thêm lửa cho các em trong giai đoạn kế tiếp.

Sự xuất hiện của “Hành trình Từ Trái Tim” cùng những cuốn sách trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời đã mang lại luồng gió mới cho các ngôi trường. Ảnh: Đinh Hà.

Cô Mua Thị Hồng Minh - Hiệu trưởng PTDTNT THCS & THPT Đồng Văn - thể hiện sự xúc động khi “Hành trình Từ Trái Tim” ghé thăm nhà trường. “Chương trình sẽ là một trong những kỷ niệm, dấu mốc ấn tượng và khó quên với các em học sinh. 'Hành trình Từ Trái Tim' và những cuốn sách sẽ là bước ngoặt, cẩm nang để các em biết về khởi nghiệp, lấy đó làm bài học bước vào đời với tâm thế sẵn sàng, vững vàng nhất”, cô Hồng Minh cho biết.

“Hành trình Từ Trái Tim” sẽ là kỷ niệm, dấu mốc ấn tượng với các em học sinh ở PTDTNT THCS & THPT Đồng Văn. Ảnh: Đinh Hà.

Cô Vàng Thị Hạnh - Phó hiệu trưởng PTDTNT THCS & THPT Mèo Vạc - bày tỏ niềm vui khi đón đoàn hành trình cùng những cuốn sách quý. Cô hy vọng hành trình sẽ tiếp tục lan tỏa, mang tri thức và động lực đến với nhiều học sinh hơn nữa, đặc biệt ở những nơi còn nhiều khó khăn, thách thức.

Anh Sùng Mạnh Hùng (TikToker Hùng Hà Giang) cũng góp mặt trong hoạt động của đoàn hành trình tại 2 ngôi trường. Bên cạnh tinh thần khởi nghiệp, anh cũng tiên phong ứng dụng chuyển đổi số cho công tác quảng bá du lịch, văn hóa, con người Đồng Văn đến du khách trong và ngoài nước, góp phần giúp du lịch địa phương thêm vươn xa.

Anh Sùng Mạnh Hùng (ngoài cùng bên phải) cho rằng “Hành trình Từ Trái Tim” sẽ giúp các bạn trẻ định hướng được con đường tương lai.

Nhận định về ý nghĩa của “Hành trình Từ Trái Tim”, anh Mạnh Hùng cho rằng chương trình sẽ giúp các bạn trẻ định hướng được con đường tiếp theo trong tương lai. Đặc biệt, anh Sùng Mạnh Hùng nhấn mạnh Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ chính là tấm gương cho tinh thần lập chí khởi nghiệp để các bạn trẻ học tập. “Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ có xuất thân từ nơi nhiều đá và gió, giống như Đồng Văn vậy. Những cuốn sách được ông tuyển chọn sẽ giúp các bạn trẻ rèn luyện, trau dồi hành trang cho tương lai”, anh Hùng nói.

Ươm mầm những khát vọng khởi nghiệp

“Hành trình Từ Trái Tim” đã bắt gặp những “mầm non khởi nghiệp” ngay ở 2 điểm trường đoàn ghé thăm. Đoàn hành trình được lắng nghe câu chuyện lay động về khát vọng đổi đời của chính các em học sinh; đồng thời hiểu rằng những cuốn sách thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời đã được trao đến đúng người, đúng lúc.

Tại những bản làng xa nhất ở Mèo Vạc, nơi nhiều bạn cùng lứa đã sớm tay bồng tay bế, Vàng Diệu Linh (PTDTNT THCS & THPT Mèo Vạc) là “mầm non khởi nghiệp” đầy triển vọng. Được sự ủng hộ của bố mẹ, Linh kiên trì theo đuổi con chữ để thực hiện ước mơ song hành: Trở thành giáo viên tiểu học và làm đại sứ du lịch cho bản làng. Với Linh, những cuốn sách từ Tủ sách Nền tảng Đổi đời không chỉ mang lại tri thức mà còn giúp em trau dồi các kỹ năng, nuôi dưỡng sự tự tin để chạm tới ước mơ.

"Hành trình Từ Trái Tim" tiếp tục gieo những hạt mầm tri thức và khát vọng cho “mầm non khởi nghiệp”. Ảnh: Đinh Hà.

Nhiều học sinh tại hai điểm trường khiến đoàn hành trình không khỏi xúc động khi chia sẻ về giấc mơ lập nghiệp trong lĩnh vực giáo dục. Hoàng Bảo An (PTDTNT THCS & THPT Đồng Văn) mong trở thành giáo viên tiếng Anh mầm non, ấp ủ dùng tri thức để mở ra cánh cửa thế giới cho trẻ em vùng cao từ những bước đi đầu đời. Còn Lù Ngọc Đông chọn theo đuổi giáo dục thể thao, với khát khao một ngày trở về quê hương đứng lớp, vừa nâng đỡ thế hệ sau, vừa góp phần gìn giữ và phát triển bản sắc văn hóa người Lô Lô.

Điều đọng lại lớn nhất sau những buổi ghé thăm trường của “Hành trình Từ Trái Tim” chính là nụ cười và ánh mắt lấp lánh niềm vui của các em học sinh khi đón chờ đoàn, khi cầm trên tay những cuốn sách mới. Những cuốn sách trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời không chỉ là món quà tặng đơn thuần, mà chính là lời hiệu triệu về tinh thần “Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc”.

Những cuốn sách được xem là hạt giống đầu tiên của hành trình khởi nghiệp của mỗi bạn trẻ.Khi tinh thần dám nghĩ lớn, dám hành động thấm sâu vào ý chí, tinh thần của những học sinh như Bảo An, Ngọc Đông hay Diệu Linh, tri thức sẽ biến nghịch cảnh thành sức mạnh của bản lĩnh.