Hành trình Từ Trái Tim khơi nguồn khát vọng khởi nghiệp kiến quốc

Từ Hà Nội đến các tỉnh miền núi phía bắc, “Hành trình Từ Trái Tim” đã khơi nguồn khát vọng khởi nghiệp kiến quốc cho hàng nghìn học sinh, sinh viên, chiến sĩ.

Trong những ngày tháng 4, “Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng đã tiếp tục đến Hà Nội và các tỉnh miền núi phía bắc.

Tiếp nối chặng hành trình tại miền Nam và Tây Nguyên, “Hành trình Từ Trái Tim” đã đến 9 điểm trường đại học, cao đẳng, 12 điểm trường và nhà văn hóa ở các vùng còn nhiều khó khăn, 8 đồn biên phòng ở những nơi xa xôi nhất Tổ quốc.

"Hành trình Từ Trái Tim" tiếp tục lan tỏa giá trị tri thức khi đi qua nhiều điểm trường và vùng biên xa xôi, chạm đến những nơi còn nhiều thiếu thốn.

Truyền lửa khát vọng kiến quốc

Ngày 24/3, tại TP.HCM, đoàn xe bắt đầu lăn bánh, khởi động hành trình dài khoảng 5.000 km từ Nam chí Bắc. 24 ngày liên tục di chuyển, đoàn hành trình đã cùng nhau vượt nắng thắng mưa, đi qua nhiều địa hình phức tạp. Chặng đường dài nhưng chẳng ai nề hà gian khó, vì đoàn xe mang trong mình khát vọng phụng sự cộng đồng, khát vọng khơi ngọn lửa kiến quốc được hun đúc bằng tri thức.

Nhìn lại chặng đường 24 ngày ấy, nhiều đôi mắt đã đỏ hoe vì xúc động khi xem thước phim ghi lại hành trình. “Đoàn xe cứ chạy mãi, chạy mải miết đầy hào hùng, khiến tôi thấy quá đỗi yêu thương”, bà Võ Thị Xuân Trang - Hiệu trưởng Trường John Robert Powers (JRP) Việt Nam xúc động nói. “Đây là hành trình mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ muốn gieo hạt tri thức vào tâm hồn 30 triệu người trẻ Việt Nam. Có một thứ quan trọng với người trẻ, quan trọng không kém kiến thức, kỹ năng, đó là nhận thức và tầm nhìn về cuộc sống”, bà bày tỏ thêm.

Người trẻ là đối tượng “Hành trình Từ Trái Tim” muốn truyền lửa khát vọng khởi nghiệp nhất. Trước ngưỡng cửa cuộc đời, các bạn chính là những người có nhiều tiềm năng để thay đổi vận mệnh đất nước.

Đứng từ góc độ sử học, bàn về tầm quan trọng của tinh thần lập chí kiến quốc với người trẻ, nhà nghiên cứu Dương Trung Quốc cho rằng khát vọng xây dựng và bảo vệ đất nước luôn cần được soi đường bởi tri thức. Năm xưa, tinh thần đại đoàn kết dân tộc về tri thức đã giúp dân tộc Việt giành được tự do độc lập. Thời nay, sự bồi đắp về tri thức sẽ nuôi dưỡng chí hướng lớn, để cả quốc gia mạnh mẽ trỗi dậy.

“Bài học của nhiều gương mặt lớn trên thế giới, của không ít doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt của người sáng lập Đặng Lê Nguyên Vũ với Trung Nguyên Legend cho thấy nếu không có chí lớn, sẽ không làm được gì”, nhà sử học nhận định. Theo ông, chí lớn khởi nghiệp tất phải được bồi dưỡng bởi trí tuệ. Trí tuệ giúp khai sáng con đường tiên phong, cũng giúp con người không bỏ cuộc khi vấp ngã.

Xét từ góc độ kinh tế, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam hôm nay một phần là nhờ không khí khởi nghiệp sôi sục của người trẻ trên khắp cả nước khoảng 30 năm trước. Khi đó, câu hỏi “Nước Việt Nam nhỏ hay không nhỏ?” của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tạo ra làn sóng thảo luận rộng khắp, khiến nhiều thanh niên trăn trở về giấc mơ khẳng định thương hiệu Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Giấc mơ phát triển kinh tế cần bắt đầu từ chiến lược phát triển con người, mà đặc biệt là phát triển về tri thức, về tư duy và chí hướng lớn. “Hiểu rằng phải bắt đầu từ phát triển con người, Đặng Lê Nguyên Vũ sáng tạo ra ‘Hành trình Từ Trái Tim’. Thông qua hành trình này, Trung Nguyên Legend trao tặng sinh viên không chỉ là những cuốn sách mà là những ‘người thầy lớn’”, bà Phạm Chi Lan nói.

Thúc đẩy ước mơ lập nghiệp, phát triển kinh tế quê hương

Không chỉ muốn truyền lửa đến thế hệ trẻ thủ đô, “Hành trình Từ Trái Tim” còn muốn lan tỏa khát vọng ấy đến các em học sinh, sinh viên tại các tỉnh miền núi phía bắc thông qua những cuốn sách quý trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời. Theo các chuyên gia nhận định, vùng cao nguyên còn nhiều dư địa để phát triển kinh tế. Điều cần làm hôm nay là khơi dậy ngọn lửa khát vọng trong thế hệ trẻ Tây Bắc, mài sắc cho họ tư duy, bồi dưỡng cho họ trí tuệ, để họ tự tìm ra con đường phát triển cho quê hương mình.

Tại Đại học Tây Bắc, TS Nguyễn Văn Định, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, đã khẳng định chương trình “Hành trình Từ Trái Tim” là cuộc cách mạng về tâm thế và tư duy cho thế hệ trẻ, gợi mở tầm nhìn chiến lược và nuôi dưỡng trái tim phụng sự Tổ quốc.

“‘Hành trình Từ Trái Tim’ đã kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp đầy cảm hứng, nơi những bạn trẻ không chỉ học cách làm giàu cho bản thân mà còn mang trong mình sứ mệnh cao đẹp là xây dựng Việt Nam hùng cường, ảnh hưởng và trường tồn”, TS Nguyễn Văn Định phát biểu.

Được truyền cảm hứng từ “Hành trình Từ Trái Tim”, thầy hiệu trưởng đã kêu gọi các sinh viên trường: “Hãy khởi nghiệp bằng lòng biết ơn và tri thức, để giữ màu xanh cho rừng, mang lại sự thịnh vượng cho đất. Hãy dùng tư duy nghĩ giàu làm giàu để giải bài toán thị trường cho đồng bào dân tộc Tây Bắc, dùng sự thấu cảm trong Đắc nhân tâm để chăm sóc nhân dân ở những nơi khó khăn nhất”, thầy hiệu trưởng nói.

Sức lan tỏa của “Hành trình Từ Trái Tim” còn vươn đến những bản làng vùng sâu vùng xa của Tổ quốc. Đoàn hành trình đã đến 12 điểm trường và nhà văn hóa các vùng còn khó khăn. Hầu hết điểm trường ở những nơi tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, có thôn bản còn chưa có điện.

Tại các trường học vùng sâu vùng xa, thầy cô đánh giá tinh thần khởi nghiệp hoàn toàn không phải chuyện xa vời với học sinh các cấp. “Khởi nghiệp, bước đầu chính là thay đổi tư tưởng cho học sinh, để học sinh truyền đạt với gia đình về việc cần làm gì để cuộc sống tốt hơn, về cả tư duy lẫn vật chất”, cô Huyền, giáo viên dạy Văn trường Trường THPT Nà Hỳ (Điện Biên), cho biết.

Đồng tình quan điểm này, cô Nguyễn Thị Ngọc, Hiệu trưởng trường PTDTBT Ka Lăng, cho rằng học sinh cần sớm tiếp cận tư duy khởi nghiệp. “Khởi nghiệp không phải điều xa vời, mà bắt đầu từ việc mỗi bạn trẻ có khát vọng lớn, dám chọn con đường cho mình và kiên trì theo đuổi đến cùng. Đó không chỉ là câu chuyện làm giàu cho bản thân, mà còn là hành trình kiến tạo giá trị, góp phần dựng xây quê hương, đất nước”, cô Ngọc nói.

“Hành trình Từ Trái Tim” còn muốn mang ánh sáng tri thức đến người dân, chiến sĩ ở vùng biên cương của đất nước. Đoàn hành trình ghé thăm 8 đồn biên phòng, trao tặng các cuốn sách quý cho các cán bộ, chiến sĩ.

Ở nơi biên giới xa xôi, những cuốn sách của “Hành trình Từ Trái Tim” sẽ đồng hành tinh thần, hun đúc thêm tinh thần phụng sự ở mỗi chiến sĩ. Xa hơn câu chuyện rèn luyện ý chí cá nhân, cuốn sách cũng là những cây cầu gắn kết tình quân dân, khi giúp cán bộ chiến sĩ có thêm công cụ dân vận, giúp dân phát triển kinh tế. Kinh tế biên giới càng hưng thịnh, sự bình yên cũng càng được đảm bảo vững chắc.

Trung tá Mùa A Páo - Chính trị viên Đồn Biên phòng Leng Su Xìn, Điện Biên - nhận những cuốn sách của “Hành trình Từ Trái Tim”: “Những cuốn sách rất thiết thực để chúng tôi thực hiện chương trình phát triển kinh tế với người dân. Chúng tôi sẽ tuyên truyền cho người dân tri thức để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống biên giới”, Trung tá nhận định.

“Hành trình Từ Trái Tim” đã đi qua khoảng 5.000 km, đến 19 tỉnh thành với tinh thần “Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc” đến người dân, học sinh, sinh viên, chiến sĩ. Những cuốn sách trong tủ sách nền tảng đổi đời nhỏ bé vừa bằng lòng bàn tay, nhưng đã và sẽ tiếp tục khơi dậy hàng nghìn chí hướng lớn, ươm mầm thành công vươn xa khỏi bản làng, đến với thế giới.

Tiếp nối tinh thần ấy, trong tháng 5, “Hành trình Từ Trái Tim” sẽ mang tri thức đến với các bạn trẻ, học sinh, chiến sĩ, người dân nơi biển đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc.