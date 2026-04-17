Hành trình Từ Trái Tim khơi dậy khát vọng kiến quốc ở mảnh đất lịch sử

Trên mảnh đất Tuyên Quang, "Hành trình Từ Trái Tim" đã khơi dậy khát vọng kiến quốc cho thế hệ trẻ, khuyến khích họ tiếp bước tinh thần đại đoàn kết trí tuệ của lớp người đi trước.

Ngày 16/4, “Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng tiếp tục tổ chức hoạt động giao lưu, trao tặng các cuốn sách thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời tại trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang. Sự kiện có sự tham gia của nhà sử học Dương Trung Quốc, người đã gắn bó với hành trình suốt 14 năm.

Không chỉ trao tặng các cuốn sách trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời, chương trình mở ra không gian thảo luận truyền cảm hứng với sự góp mặt của nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng như bà Võ Thị Xuân Trang - Hiệu trưởng trường John Robert Powers (JRP) Việt Nam; Nguyễn Thị Ngọc Châu - Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022; Bùi Xuân Hạnh - Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023...

Khởi nghiệp là những bước đi của trí tuệ

Nhắc đến mảnh đất Tuyên Quang hào hùng, nhà sử học Dương Trung Quốc đã khẳng định vai trò quan trọng của trí tuệ với lịch sử phát triển của dân tộc.

Theo dòng hồi tưởng, ông Dương Trung Quốc chia sẻ về bài học đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo ông, thắng lợi của cách mạng năm xưa là nhờ đại đoàn kết toàn dân, mà trước hết là đại đoàn kết về trí tuệ và ý chí. “Tri thức đã soi sáng con đường cho chúng ta đi”, ông nói.

Tri thức giúp đất nước độc lập, tự do; rồi trong thời bình, tri thức lại soi sáng con đường lập chí khởi nghiệp cho những người con quê hương có khát vọng lớn, trong đó có ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend. Nhấn mạnh mối tương quan của tri thức, khát vọng với con đường khởi nghiệp, nhà sử học chia sẻ: “Bài học không chỉ của Trung Nguyên Legend và gần như của những người thành công trong lịch sử, đó là tất cả đều bắt đầu từ chí lớn. Trung Nguyên Legend cũng luôn coi khởi nghiệp là bước đi, là kết quả của trí tuệ. Dù bước đi chập chững vấp ngã cũng cho ta thêm nghị lực, nghị lực đó ta lấy từ trong tri thức”, nhà sử học nói.

Chương trình tại Đại học Tân Trào diễn ra vào ngày thứ 24 của "Hành trình Từ Trái Tim", cũng là ngày cuối trong chặng đường từ TP.HCM ngược dòng ra các tỉnh phía bắc trước khi đến với các cán bộ, chiến sĩ, người dân và học sinh vùng biển đảo Trường Sa. Đồng hành cùng "Hành trình Từ Trái Tim" từ những ngày đầu tại TP.HCM, bà Võ Thị Xuân Trang và Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu đã không giấu được xúc động, đỏ hoe mắt khi xem lại thước phim ghi dấu chặng đường đã qua.

“Tôi không cầm được nước mắt, vì tôi hiểu rõ giá trị của hành trình này, tôi hiểu rõ khát khao của người quyết định thực hiện ‘Hành trình Từ Trái Tim’”, bà Võ Thị Xuân Trang nói. Bà Xuân Trang trân trọng sự tận tâm của toàn bộ đoàn hành trình khi đã không ngại đường xa hay gian khó, sẵn sàng mang sự minh triết, khát vọng vươn mình đến mọi miền của Tổ quốc.

Chia sẻ sự tâm đắc của mình về "Hành trình Từ Trái Tim", bà Võ Thị Xuân Trang đánh giá cao ý nghĩa của hoạt động bởi theo bà, đây không chỉ là hoạt động trao tặng sách thông thường. “Đây là hành trình mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ muốn gieo hạt tri thức vào tâm hồn cho 30 triệu người trẻ Việt Nam. Có một thứ quan trọng không kém kiến thức, kỹ năng, đó là nhận thức và tầm nhìn về cuộc sống”. Bà Xuân Trang cho rằng những cuốn sách thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời sẽ giúp mỗi cá nhân thay đổi, biết định hướng con đường đi trong tương lai.

Cùng chia sẻ niềm xúc động vào ngày cuối chặng hành trình, Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu nhận định "Hành trình Từ Trái Tim" là nỗ lực bền bỉ, minh chứng cho sự đồng lòng, ý chí và niềm tin của toàn bộ ê-kíp tham gia. Từ niềm tin khởi xướng bởi "Hành trình Từ Trái Tim", cô tin rằng những cuốn sách sẽ mở ra cơ hội lớn hơn cho sinh viên trên hành trình lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp kiến quốc.

Trao tri thức để nuôi dưỡng khát vọng lập nghiệp đổi đời

Trước khi đến Đại học Tân Trào, ngày 15/4, "Hành trình Từ Trái Tim" cũng đã ghé thăm và trao tặng những cuốn sách quý tại trường PTDTBT Tiểu học & THCS Cao Bồ và trường PTDTNT THCS & THPT Vị Xuyên.

Cao Bồ là xã vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn, có 11 thôn và còn 2 thôn chưa có điện, 99% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao trên 40%.

Theo ông Chu Hùng Cường - Phó chủ tịch UBND xã Cao Bồ, địa phương còn nhiều tiềm năng cho người trẻ khởi nghiệp phát triển du lịch trải nghiệm; tuy nhiên, người trẻ hiện nay hầu như rời địa phương đi làm xa. "Hành trình Từ Trái Tim" đã trao tặng những cuốn sách quý cho trường PTDTBT Tiểu học & THCS Cao Bồ cũng vì muốn khơi dậy tinh thần khởi nghiệp tại quê nhà của người trẻ nơi đây.

Đón nhận những món quà từ đoàn hành trình, cô Hoàng Thị Vân - Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học và THCS Cao Bồ - cảm thấy vui mừng vì các em học sinh được tiếp cận nguồn tri thức quý. Tại địa phương, điều kiện tiếp cận tri thức chưa thuận lợi, những cuốn sách từ Tủ sách Nền tảng Đổi đời sẽ giúp các em khơi dậy ước mơ, mang hoài bão trở về quê hương để cống hiến.

Ông Chu Hùng Cường cũng ghi nhận giá trị lớn của những cuốn sách với học sinh địa phương. Bản thân ông Cường rất mong muốn thế hệ trẻ khởi nghiệp tại quê nhà, khai thác tiềm năng kinh tế quê nhà. “Những cuốn sách giúp trang bị cho các cháu kỹ năng; đồng thời tấm gương của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ cũng là tấm gương để các cháu học tập, phấn đấu, cố gắng phát triển hơn”, ông Cường nói.

Thông điệp của "Hành trình Từ Trái Tim" tiếp tục được chia sẻ tại trường PTDTBT THCS và THPT Vị Xuyên. Tại điểm trường, đoàn hành trình cũng được gặp mặt các em học sinh lớp 12, những người đang đứng trước ngưỡng cửa của kỳ thi quan trọng, mang theo ước mơ hoài bão, vượt lên từ những bản làng xa xôi.

Thông qua những cuốn sách của "Hành trình Từ Trái Tim", cô Nguyễn Lan Anh - Phó hiệu trưởng nhà trường - gửi gắm nhiều điều nhắn nhủ tới các em học sinh lớp 12. “Sự hiện diện của 'Hành trình Từ Trái Tim' không chỉ mang đến những món quà vật chất ý nghĩa, mà hơn hết là sự cổ vũ tinh thần to lớn với các em. Mỗi cuốn sách là hạt giống tri thức gieo vào lòng học sinh nơi đây khát vọng đổi đời và ý chí phụng sự xã hội”, cô nói. Phó hiệu trưởng nhà trường hy vọng hành trình tiếp tục đi đến những miền đất xa xôi hơn nữa.

Bắt đầu từ 24/3 tại TP.HCM, trải qua chuỗi hoạt động tại Tây Nguyên, Hà Nội, các tỉnh miền núi phía bắc, "Hành trình Từ Trái Tim" đã thắp lên những đốm lửa khát vọng cho hàng nghìn người trẻ Việt Nam. Trong tháng 5 tới đây, "Hành trình Từ Trái Tim" sẽ tiếp tục với các bạn trẻ, học sinh, chiến sĩ, người dân nơi biển đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc.

