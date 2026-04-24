Hành trình Từ Trái Tim: Hành trình của tri thức và khát vọng lớn

Từ việc đọc sách đến hiểu mình, dám lựa chọn và kiên trì theo đuổi mục tiêu, mỗi thông điệp đều góp phần nuôi dưỡng ý chí vươn lên và khát vọng lập thân, lập nghiệp của người trẻ.

Năm 2026, “Hành trình Từ Trái Tim” tiếp tục lan tỏa tri thức thông qua Tủ sách Nền tảng Đổi đời và các hoạt động giao lưu truyền cảm hứng. Không chỉ đi qua giảng đường, vùng cao hay biên cương, chương trình còn là nơi các hoa hậu, nghệ sĩ chia sẻ câu chuyện về hành trình trưởng thành, từ việc đọc sách đến những lựa chọn trong cuộc sống. Qua mỗi điểm dừng, điều đọng lại không chỉ là tri thức, mà là sự chuyển biến trong nhận thức và ý chí vươn lên của người trẻ.

Những cuốn sách quý trao gửi những khát vọng lớn

Tủ sách Nền tảng Đổi đời là kết tinh của một quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, hướng đến việc hình thành tư duy và khơi mở con đường cho người trẻ. Nhiều người đẹp khi tham gia hành trình đều nhìn nhận giá trị của những cuốn sách không nằm ở thông tin, mà ở khả năng thay đổi cách nghĩ.

Hành trình hun đúc chí hướng lớn

Đi qua nhiều tỉnh thành, từ giảng đường đến vùng sâu, vùng xa, “Hành trình Từ Trái Tim” đã trở thành không gian kết nối tri thức, cảm hứng và những câu chuyện thật. Sự bền bỉ của chương trình qua nhiều năm là điều khiến người tham gia ghi dấu sâu sắc.

Ước mơ lớn - khởi đầu của mọi hành trình

Từ những câu chuyện được chia sẻ, hành trình không chỉ mang đến kiến thức mà còn giúp người trẻ nhìn lại chính mình, từ cách suy nghĩ, lựa chọn đến cách đối diện với thử thách. Những thay đổi có thể bắt đầu rất nhỏ, nhưng lại tạo nên bước chuyển lớn trong quá trình trưởng thành.

Khát vọng kiến quốc: Sứ mệnh của người trẻ

Không dừng ở câu chuyện cá nhân, hành trình còn khơi dậy tầng khát vọng lớn hơn: Lập thân, lập nghiệp và đóng góp cho đất nước. Đây cũng là thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh trong nhiều hoạt động giao lưu với thanh niên trên cả nước.