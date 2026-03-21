Hành trình tìm về bình yên qua những trang sách

  • Thứ bảy, 21/3/2026 19:00 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Sáng 21/3, tại Phòng Nghệ thuật Nhà xuất bản Hội Nhà văn, đã diễn ra buổi ra mắt ba tác phẩm sách của tác giả Hoàng Oanh. Sự kiện diễn ra trong không gian ấm cúng, thu hút đông đảo giới chuyên môn và công chúng yêu văn học đến tham dự.

Không gian buổi gặp gỡ và chia sẻ.

Tác giả Hoàng Oanh hiện là Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương. Chia sẻ tại buổi ra mắt, chị cho biết điểm chung giữa công việc quản lý và hành trình sáng tác nằm ở tính nhân văn. “Tính nhân văn không chỉ hiện diện trong việc viết sách mà còn đồng hành trong công việc, trong cách ứng xử và nhìn nhận cuộc sống” - chị nói.

Trong không gian mang đậm chất nghệ thuật, tác giả kể lại hành trình sáng tác bắt nguồn từ niềm yêu thích văn chương. Chính niềm đam mê ấy đã giúp tác giả có nguồn cảm hứng sáng tạo để viết về hành trình khám phá nội tâm và tìm kiếm sự an nhiên giữa những biến động của đời sống.

Sự kiện thu hút đông đảo người tham gia.

Tập tản văn Bên kia giới hạn được cấu trúc thành 5 phần: Bước qua bóng tối, Học cách nhẹ lòng, Bước qua lối mòn, Sức mạnh của niềm tin và Tình yêu ở lại. Tác phẩm mong muốn truyền tải thông điệp rằng không phải mọi giới hạn đều cần phá bỏ, mà quan trọng là cách con người thấu hiểu và chấp nhận chúng.

Tập thơ Ngăn trôi lại mang màu sắc nhẹ nhàng, giàu tính chữa lành, với các chủ đề về sự tha thứ và sống trọn vẹn cho hiện tại. Trong khi đó, “Từng bước đến bình yên” là hành trình đối diện với những khoảng tối để tìm kiếm ánh sáng. Theo tác giả, bình yên không phải là né tránh hay trốn chạy, mà là dám đối diện với những bất an để hiểu và vượt qua chúng.

Các cuốn sách của tác giả Hoàng Oanh.

Chia sẻ về chữ bình yên trong sáng tác của mình, tác giả cho rằng: “Đời người luôn trải qua những thăng trầm, vì vậy việc tìm về sự bình yên là nhu cầu thiết yếu. Khi có bình yên, con người sẽ có thêm khả năng vượt qua những khó khăn”. Lý giải thêm về việc ra mắt cùng lúc nhiều tác phẩm, tác giả chia sẻ đây không phải là kết quả trong một thời gian ngắn mà được hoàn thiện trong một quá trình tích lũy kéo dài và đều là những trải nghiệm cá nhân được chắt lọc và ghi chép cẩn thận.

Đánh giá về các tác phẩm, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng, những trang viết của Hoàng Oanh có khả năng chạm tới những trải nghiệm chung của con người. Theo ông, việc đối diện với thách thức và sợ hãi là điều không dễ dàng nhưng điều đặc biệt là tác giả Hoàng Oanh đã lựa chọn cách đối diện, dấn thân với những thách thức thay vì né tránh.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ cảm xúc về các tác phẩm.

“Chúng ta đang sống trong một thế giới không bình yên, đầy thách thức và lo âu”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận định. Chính vì thế, việc tìm kiếm sự bình yên từ bên trong mỗi con người trở nên vô cùng quan trọng. Những trang viết mang đậm trải nghiệm cá nhân của tác giả Hoàng Oanh đã góp phần gợi mở hành trình tìm về sự bình yên trong sâu thẳm của mỗi con người, để khó khăn không phải là những điều khiến chúng ta bất an và chùn bước.

Hy vọng vào thiện lương

Tôi từng đọc của nhà văn Thùy Dương một số tiểu thuyết như “Ngụ cư”, “Thức giấc”, “Nhân gian”, “Chân trần” và trước đó là những truyện ngắn xinh xắn, đong đầy hoài niệm. Bây giờ là “Hồi sinh” (NXB Hội nhà văn), cuốn sách (237 trang) vừa mới ra lò còn thơm mùi mực.

10:40 15/12/2025

Nhà thơ Quang Hoài: Ta nhủ lòng ta mỗi ngày

“Trước hoàng hôn” (NXB Hội Nhà văn, 2025) là tập thơ mới nhất của nhà thơ Quang Hoài (Đại tá Nguyễn Quang Hoài), Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.

21:33 2/10/2025

Tập truyện nhiều chiêm nghiệm

Đọc tập truyện ngắn “Phù sa mặn” của Tạ Thị Thanh Hải, NXB Hội Nhà văn, năm 2025, bạn đọc nhận ra ở đó rất nhiều chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống, nhân tình thế thái.

16:00 10/8/2025

Khánh Linh/Nhân Dân

Lá chắn trước nạn lừa đảo trực tuyến

36 phút trước 18:53 21/3/2026

Cuốn sách "Nhận diện và phòng, chống lừa đảo trực tuyến" do tác giả Nguyễn Thái Bình chủ biên cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết yếu giúp người dùng internet nhận diện rủi ro, chủ động bảo vệ thông tin, tài sản, xây dựng “hệ miễn dịch số” an toàn trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm mạng.

Đối phó với nỗi lo lắng của con

1 giờ trước 18:00 21/3/2026

Cha mẹ chính là người thầy đầu tiên của con. Thái độ của cha mẹ khi giáo dục và giao tiếp với con sẽ cho bé những hình dung ban đầu về thế giới. Cha mẹ nên nhìn con để sửa mình.

