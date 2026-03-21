Hành trình tìm về bình yên qua những trang sách

Sáng 21/3, tại Phòng Nghệ thuật Nhà xuất bản Hội Nhà văn, đã diễn ra buổi ra mắt ba tác phẩm sách của tác giả Hoàng Oanh. Sự kiện diễn ra trong không gian ấm cúng, thu hút đông đảo giới chuyên môn và công chúng yêu văn học đến tham dự.

Tác giả Hoàng Oanh hiện là Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương. Chia sẻ tại buổi ra mắt, chị cho biết điểm chung giữa công việc quản lý và hành trình sáng tác nằm ở tính nhân văn. “Tính nhân văn không chỉ hiện diện trong việc viết sách mà còn đồng hành trong công việc, trong cách ứng xử và nhìn nhận cuộc sống” - chị nói.

Trong không gian mang đậm chất nghệ thuật, tác giả kể lại hành trình sáng tác bắt nguồn từ niềm yêu thích văn chương. Chính niềm đam mê ấy đã giúp tác giả có nguồn cảm hứng sáng tạo để viết về hành trình khám phá nội tâm và tìm kiếm sự an nhiên giữa những biến động của đời sống.

Tập tản văn Bên kia giới hạn được cấu trúc thành 5 phần: Bước qua bóng tối, Học cách nhẹ lòng, Bước qua lối mòn, Sức mạnh của niềm tin và Tình yêu ở lại. Tác phẩm mong muốn truyền tải thông điệp rằng không phải mọi giới hạn đều cần phá bỏ, mà quan trọng là cách con người thấu hiểu và chấp nhận chúng.

Tập thơ Ngăn trôi lại mang màu sắc nhẹ nhàng, giàu tính chữa lành, với các chủ đề về sự tha thứ và sống trọn vẹn cho hiện tại. Trong khi đó, “Từng bước đến bình yên” là hành trình đối diện với những khoảng tối để tìm kiếm ánh sáng. Theo tác giả, bình yên không phải là né tránh hay trốn chạy, mà là dám đối diện với những bất an để hiểu và vượt qua chúng.

Chia sẻ về chữ bình yên trong sáng tác của mình, tác giả cho rằng: “Đời người luôn trải qua những thăng trầm, vì vậy việc tìm về sự bình yên là nhu cầu thiết yếu. Khi có bình yên, con người sẽ có thêm khả năng vượt qua những khó khăn”. Lý giải thêm về việc ra mắt cùng lúc nhiều tác phẩm, tác giả chia sẻ đây không phải là kết quả trong một thời gian ngắn mà được hoàn thiện trong một quá trình tích lũy kéo dài và đều là những trải nghiệm cá nhân được chắt lọc và ghi chép cẩn thận.

Đánh giá về các tác phẩm, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng, những trang viết của Hoàng Oanh có khả năng chạm tới những trải nghiệm chung của con người. Theo ông, việc đối diện với thách thức và sợ hãi là điều không dễ dàng nhưng điều đặc biệt là tác giả Hoàng Oanh đã lựa chọn cách đối diện, dấn thân với những thách thức thay vì né tránh.

“Chúng ta đang sống trong một thế giới không bình yên, đầy thách thức và lo âu”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận định. Chính vì thế, việc tìm kiếm sự bình yên từ bên trong mỗi con người trở nên vô cùng quan trọng. Những trang viết mang đậm trải nghiệm cá nhân của tác giả Hoàng Oanh đã góp phần gợi mở hành trình tìm về sự bình yên trong sâu thẳm của mỗi con người, để khó khăn không phải là những điều khiến chúng ta bất an và chùn bước.