Hành trình phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam năm 2025

Tại Việt Nam, phát triển bền vững ngày càng trở thành thước đo cho cách doanh nghiệp vận hành, tăng trưởng và tạo ra giá trị dài hạn cho xã hội.

Với Carlsberg Việt Nam, phát triển bền vững không phải là chiến dịch ngắn hạn hay một đích đến mang tính thời điểm. Đó là hành trình gắn bó lâu dài cùng đất nước và cộng đồng, được dẫn dắt bởi khung chiến lược “Together Towards Zero and Beyond” của tập đoàn Carlsberg. Khung chiến lược này định hình các cam kết xuyên suốt chuỗi giá trị - từ hoạt động sản xuất, chuỗi cung ứng đến con người và cộng đồng nơi doanh nghiệp hiện diện.

Hơn 3 thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Carlsberg kiên định với sứ mệnh “sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn”, cùng niềm tin rằng tăng trưởng chỉ thật sự có ý nghĩa khi song hành cùng trách nhiệm. Trên nền tảng đó, Carlsberg Việt Nam đặt mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028, đóng góp cho mục tiêu Net Zero 2050 của Việt Nam.

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn cam kết này được triển khai rõ nét và thực chất, thể hiện qua bước tiến cụ thể trong vận hành, quản trị tài nguyên, xây dựng văn hóa an toàn và mở rộng chương trình cộng đồng dài hạn, đồng thời được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín.

Từ đầu năm 2025, Carlsberg Việt Nam chủ động củng cố nền tảng quản trị phát triển bền vững thông qua việc thành lập Ủy ban Phát triển Bền vững, với sự tham gia của đại diện các phòng ban liên quan. Ủy ban đóng vai trò điều phối các nỗ lực trong toàn doanh nghiệp, xác định ưu tiên trọng tâm và thúc đẩy triển khai sáng kiến then chốt theo cách đồng bộ và nhất quán.

Ủy ban hoạt động theo khung chiến lược toàn cầu Together Towards Zero and Beyond của tập đoàn, tập trung vào những mục tiêu chính bao gồm: Không phát thải carbon, không lãng phí nước, không rác thải bao bì và thực hiện văn hóa không tai nạn lao động.

Để hiện thực hóa trụ cột “không phát thải carbon”, Carlsberg Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong sản xuất. Cụ thể, tại nhà máy bia Phú Bài (TP Huế), phát triển bền vững được tích hợp như nguyên tắc cốt lõi trong quá trình vận hành. Tháng 8/2025, dự án mở rộng nhà máy chính thức được hoàn thành và đưa vào hoạt động. Cột mốc này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực sản xuất, song hành cùng giảm thiểu tác động môi trường.

Nhà máy mở rộng được thiết kế theo định hướng “sẵn sàng cho tương lai”, với dây chuyền nấu bia mới giúp giảm 20% lượng nước và 15% năng lượng. Song song với cải tiến công nghệ, Carlsberg Việt Nam từng bước chuyển đổi cơ cấu năng lượng thông qua việc tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh khối, chuẩn bị tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) và triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái. Điều này giúp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong hoạt động sản xuất.

Với trụ cột “không lãng phí nước”, Carsberg Việt Nam tăng cường quản trị tài nguyên một cách có trách nhiệm. Theo đó, doanh nghiệp nhận định quản lý và bảo vệ tài nguyên nước tiếp tục là trọng tâm xuyên suốt.

Tại nhà máy Phú Bài, mức tiêu thụ nước hiện đạt 2,09 hl/hl (hectolit nước cho mỗi hectolit bia thành phẩm), đưa cơ sở này vào nhóm các nhà máy tiết kiệm nước hàng đầu của tập đoàn Carlsberg tại châu Á. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu giảm mức tiêu thụ nước xuống 2,0 hl/hl vào năm 2026, thể hiện tư duy quản trị tài nguyên dài hạn gắn liền với trách nhiệm môi trường.

Bên cạnh đó, song song với nỗ lực sản xuất, Carlsberg Việt Nam cũng đặt mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn thông qua trụ cột “không rác thải bao bì”. Doanh nghiệp hiện là thành viên tích cực của Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Vietnam). Thương hiệu đặt mục tiêu đến năm 2026, 100% bao bì có thể tái sử dụng hoặc tái chế, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xanh của Việt Nam.

Cùng với đó, Carlsberg Việt Nam cam kết xây dựng “văn hóa không tai nạn lao động”, khẳng định sự phát triển bền vững bắt đầu từ con người. Theo đại diện doanh nghiệp, phát triển bền vững chỉ thật sự có ý nghĩa khi được xây dựng trên nền tảng môi trường làm việc an toàn, tôn trọng và nhân văn.

Cam kết xây dựng văn hóa không tai nạn lao động được thể hiện xuyên suốt trong tiêu chuẩn vận hành cũng như cách doanh nghiệp đầu tư cho con người. Trong giai đoạn mở rộng nhà máy bia Phú Bài, hơn 1,4 triệu giờ làm việc an toàn được ghi nhận. Đây là minh chứng cho cách doanh nghiệp kết hợp hiệu quả giữa tăng trưởng sản xuất và sự quan tâm đến người lao động.

Bên cạnh cam kết trong vận hành, Carlsberg Việt Nam đặc biệt chú trọng tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng địa phương, nhất là tại miền Trung - nơi doanh nghiệp gắn bó suốt nhiều thập kỷ.

Nổi bật trong số đó là chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” - sáng kiến cộng đồng được triển khai bền bỉ suốt 7 năm qua. Tính đến nay, chương trình mang hơn 3,3 triệu mét khối nước sạch đến gần 9.500 hộ gia đình, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và sinh kế cho khoảng 40.000 người dân tại các tỉnh miền Trung.

Điểm khác biệt của chương trình không nằm ở quy mô, mà ở mô hình 2 chiều: Tối ưu hiệu quả sử dụng nước trong nhà máy, đồng thời trao giá trị thiết thực cho cộng đồng. Theo đó, mỗi cải tiến trong vận hành không chỉ mang lại hiệu quả nội tại, mà còn trở thành nguồn lực để tạo ra giá trị xã hội lâu dài.

Song song đó, Carlsberg Việt Nam tiếp tục duy trì chương trình “Tết đủ đầy - Tết yêu thương” suốt hơn một thập kỷ, mang hàng chục nghìn phần quà Tết đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời điểm thử thách, tinh thần đồng hành ấy càng được thể hiện rõ nét. Khi miền Trung chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, doanh nghiệp đóng góp 1,5 tỷ đồng hỗ trợ người dân tại Huế và Đà Nẵng khắc phục hậu quả thiên tai, phối hợp cùng chính quyền địa phương trong công tác phục hồi và ổn định đời sống.

Bên cạnh chương trình dài hạn, tinh thần hành động vì môi trường còn được lan tỏa thông qua sự tham gia chủ động của đội ngũ nhân viên. Năm 2025, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Carlsberg Việt Nam tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới tại bờ biển Phước Tỉnh (Bà Rịa - Vũng Tàu), quy tụ hàng trăm cán bộ nhân viên, lãnh đạo và gia đình.

Hơn 3 tấn rác thải được thu gom, phân loại và chuyển đến các đơn vị tái chế, góp phần làm sạch môi trường biển và nâng cao nhận thức cộng đồng. Hoạt động còn thể hiện cách Carlsberg Việt Nam xây dựng văn hóa phát triển bền vững bắt đầu từ chính con người. Đó là nơi mỗi cá nhân được khuyến khích chủ động hành động và lan tỏa giá trị tích cực cho xã hội.

Những nỗ lực phát triển bền vững của doanh nghiệp được ghi nhận thông qua nhiều giải thưởng uy tín trong năm 2025. Trong lần đầu tiên tham gia, doanh nghiệp được xếp hạng “Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2025” do VBCSD - VCCI tổ chức. Trước đó, Carlsberg Việt Nam cũng được vinh danh với giải thưởng “Doanh nghiệp vì cộng đồng” tại EuroCham Gala Dinner & Business Awards 2025, ghi dấu đóng góp dài hạn cho xã hội.

Bên cạnh đó, Carlsberg Việt Nam được công nhận là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” tại HR Asia Awards năm thứ ba liên tiếp, đồng thời nhận giải “Work the nordic way - Best place to work” tại Nordic Business Awards 2025. Những thành tựu này phản ánh niềm tin của doanh nghiệp rằng phát triển chỉ thật sự bền vững khi bắt đầu từ chính con người - từ môi trường làm việc an toàn, nhân văn đến văn hóa tin cậy và trao quyền.

Từ những bước tiến trong vận hành đến chương trình gắn kết cộng đồng, Carlsberg Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam bằng hành động thiết thực và có trách nhiệm - cho hôm nay và thế hệ mai sau. Điều này được thực hiện theo đúng sứ mệnh của tập đoàn: Sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn.