Hành trình hồi sinh ngoạn mục của Gravenberch

Bị gắn mác “Rijkaard mới” từ khi còn ở Ajax, chật vật tại Bayern và tưởng như lạc lối, Ryan Gravenberch đang hồi sinh mạnh mẽ ở Liverpool.

Gravenberch đang bùng nổ trong màu áo Liverpool.

Dưới bàn tay Arne Slot, tiền vệ người Hà Lan không chỉ tìm lại sự tự tin, mà còn trở thành mắt xích quan trọng bậc nhất trong hành trình chinh phục của "The Kop".

“Người không thể thay thế” ở Anfield

Khi bước ra từ lò đào tạo Ajax danh tiếng, Gravenberch được kỳ vọng trở thành ngôi sao tiếp theo nối dài truyền thống sản sinh nhân tài của đội bóng Hà Lan. Cao lớn, mạnh mẽ, giàu kỹ thuật và năng động, anh nhanh chóng bị so sánh với huyền thoại Frank Rijkaard.

Nhưng chính sự so sánh ấy lại trở thành gánh nặng. Một cầu thủ 20 tuổi phải gánh trên vai di sản quá khứ, trong khi con đường sự nghiệp còn quá nhiều khúc quanh.

Mùa hè 2022, Gravenberch rời Ajax để gia nhập Bayern Munich với giá 16 triệu bảng. Lúc đó, nhiều chuyên gia ở Hà Lan cảnh báo: chuyến đi này quá sớm.

Thực tế chứng minh, Gravenberch không thể chen chân vào đội hình chính của “Hùm xám”. Trong 24 trận Bundesliga mùa 2022/23, anh chỉ đá chính vỏn vẹn 3 lần. Thomas Tuchel không tin tưởng, còn bản thân Gravenberch thì dần mất tự tin. Từ tài năng trẻ sáng giá, anh trở thành “người thừa” ở Allianz Arena.

Chính Liverpool dang tay cứu vớt. Tháng 9/2023, "The Kop" chi 34 triệu bảng đưa Gravenberch về Anfield. Mùa đầu tiên, dưới thời Jurgen Klopp, anh chỉ đá chính 12 trận Premier League và chưa thực sự bùng nổ. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện khi Klopp chia tay, nhường chỗ cho Arne Slot - một HLV hiểu rõ tiềm năng của tiền vệ đồng hương.

Gravenberch vừa ghi bàn trong trận derby Merseyside.

Slot từng muốn đưa Martin Zubimendi từ Sociedad về thay thế Fabinho. Nhưng khi thương vụ 52 triệu bảng đổ bể, ông quyết định đặt niềm tin vào Gravenberch ở vai trò số 6. Kết quả: Liverpool vô địch Premier League mùa 2024/25, còn Gravenberch trở thành trụ cột bất khả xâm phạm.

Mùa trước, Gravenberch chơi như một “mỏ neo”, giữ nhịp và đánh chặn. Thống kê cho thấy anh đạt trung bình 2,4 pha tắc bóng và 6,3 lần thu hồi bóng mỗi 90 phút - những con số ngang bằng với các tiền vệ trụ hàng đầu giải đấu. Nhưng bước sang mùa này, Slot trao cho anh nhiều tự do hơn để tham gia tấn công.

Kết quả ngay lập tức được thể hiện: chỉ sau 4 trận đầu Premier League 2025/26, Gravenberch ghi 2 bàn - trong khi cả mùa trước (37 trận) anh không có nổi 1 lần lập công. Ở derby Merseyside, chính anh mở tỷ số, tạo tiền đề cho chiến thắng trước Everton. Trước Burnley, Gravenberch tung ra 4 cú sút, tạo 4 cơ hội, chứng tỏ sự hiện diện mạnh mẽ ở khu vực 1/3 sân đối phương.

Điều đặc biệt, các chỉ số phòng ngự của Gravenberch vẫn duy trì ổn định. Anh không “hy sinh” khả năng đánh chặn để đổi lấy tấn công, mà bổ sung thêm vào bộ kỹ năng vốn đã đa dạng. Đó chính là sự khác biệt giúp anh vượt trội so với những cái tên như Caicedo (Chelsea) hay Zubimendi (Arsenal).

Danny Murphy, cựu tiền vệ Liverpool, nhận xét: “Cậu ấy là cầu thủ quan trọng nhất của Liverpool hiện tại. Nhìn trận gặp Bournemouth khi Gravenberch vắng mặt, đội hình lộ rõ khoảng trống. Khi cậu ấy trở lại, sự khác biệt là ngay lập tức”.

Murphy phân tích thêm: “Điểm mạnh của Gravenberch là khả năng thoát pressing, xử lý bóng thông minh trong không gian hẹp và đặc biệt là những pha dẫn bóng xuyên tuyến. Không nhiều tiền vệ trung tâm ở châu Âu có thể vừa chuyền tốt, vừa tự mình cầm bóng đột phá như cậu ấy”.

Gravenberch mang đến cho Liverpool sự cân bằng hiếm có.

Trong khi đó, Marcel van der Kraan, nhà báo Hà Lan của De Telegraaf, khẳng định: “Arne Slot chính là mảnh ghép cuối cùng trong hành trình phát triển của Gravenberch. Ông đã trao cho cậu ấy sự tự tin, cho phép cậu ấy chơi tự do hơn, tận dụng hết kỹ năng vốn có. Nhờ vậy, Gravenberch đã tìm lại bản thân”.

So sánh với Bellingham - Van der Vaart có lý?

Khi Gravenberch sa sút ở Bayern, Rafael van der Vaart từng gây sốc khi tuyên bố: “Cậu ấy còn hay hơn Jude Bellingham”. Lúc đó, dư luận cười nhạo. Nhưng nay, nhìn vào phong độ hiện tại, không ít người bắt đầu suy nghĩ lại.

Bellingham vẫn là ngôi sao hàng đầu Real Madrid, song Gravenberch đang sánh ngang về tầm ảnh hưởng ở Liverpool. Anh giúp CLB toàn thắng 5 trận đầu mùa, giữ ngôi đầu bảng, đồng thời mở ra viễn cảnh trở thành trụ cột của tuyển Hà Lan tại World Cup 2026, bên cạnh Frenkie de Jong và Tijjani Reijnders.

Chặng đường của Gravenberch là minh chứng rõ ràng cho sự mỏng manh của sự nghiệp bóng đá. Chỉ cách đây hai năm, anh từng rơi vào khủng hoảng tinh thần tại Đức, đối diện nguy cơ trở thành “tài năng bị lãng phí”. Nhưng nhờ Liverpool, và nhờ niềm tin của Arne Slot, Gravenberch đã trở lại đúng quỹ đạo, thậm chí còn vươn tới tầm cao mới.

Hơn cả những bàn thắng hay thống kê, Gravenberch mang đến cho Liverpool sự cân bằng hiếm có: vững chắc khi phòng ngự, mượt mà khi tổ chức, đột biến khi tấn công. Trong tay Slot, anh không chỉ là một tiền vệ trung tâm, mà còn là “nhạc trưởng” đưa The Kop trở lại vị thế ứng viên số một tại Premier League.

Và nếu tiếp tục duy trì phong độ này, rất có thể Van der Vaart sẽ được minh oan: Ryan Gravenberch không chỉ ngang hàng, mà còn có thể vượt qua cả Jude Bellingham trong cuộc đua trở thành tiền vệ trung tâm toàn diện nhất châu Âu.