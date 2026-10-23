Hành trình của bia

So với cà phê hay rượu, bia có lịch sử ngắn ngủi hơn rất nhiều. Thế nhưng, nó đã có một hành trình kỳ diệu, nhanh chóng được những thanh niên phóng khoáng ở Mỹ yêu thích.

Bia là thứ đồ uống được yêu thích của nhiều thanh niên. Ảnh minh họa: J.K.

Bốn thập niên trước, vài người tiên phong đã mạo hiểm với bia. Nhờ họ và do những người tiêu dùng muốn có thêm lựa chọn nên đã hỗ trợ cho các nỗ lực của họ, một nền văn hóa nấu bia đã hiện diện ở nước Mỹ ngày nay, không chỉ tạo ra và nuôi dưỡng các cộng đồng uống bia địa phương mà còn mở ra một hiện tượng toàn cầu.

Hiện có nhiều nhà máy bia hoạt động tại Mỹ hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Trừ phi gặp họa tuyệt chủng, còn không con số này sẽ còn tiếp tục tăng trong tương lai gần. Nhiều hãng nấu hơn nghĩa là có thêm nhiều bia hơn, có thêm nhiều cơ hội cho cả việc uống tại chỗ lẫn chu du nếm trải.

Sự lớn mạnh của ngành bia cũng đồng nghĩa với việc có thêm nhiều trải nghiệm với loại đồ uống phổ biến thứ hai trên thế giới này (bia lép vế sau cà phê), và vì vậy mà bạn sẽ có thêm nhiều lựa chọn hơn, kèm thêm cả sự bối rối mỗi khi thả bước vào quán bar.

Dù giờ đang là thời thịnh với dân uống bia thì nguyên việc sẵn có cả loạt lựa chọn cũng đủ gây choáng ngợp với ngay cả dân nghiền bia kỳ cựu nhất. Với những người mới dạn dĩ lui tới các hoạt động của thế giới men, nước, mạch nha và hoa bia, dường như dễ nhất là cứ mặc định với những lựa chọn quen thuộc từ các hãng bia lớn, nơi cho ra loạt sản phẩm gần gũi và dễ tiếp cận nhờ các màn quảng cáo dày đặc và vị trí bày biện nhan nhản trên các kệ hàng và vòi rót.

Điều đó cho thấy, theo cùng một cách mà không ít dân tình đang khám phá lại tầm quan trọng của việc ăn uống và thực phẩm được làm ra ở riêng mỗi địa phương, nhận biết về nơi chốn xuất xứ của thực phẩm, và việc nấu ăn tại nhà cũng ngày càng phiêu lưu.

Cái nguyên lý tương tự này giờ cũng đúng với bia. Ta có thể giữ nguyên trạng hiện có, hoặc ta có thể làm mới và thử nghiệm. Khi thả mình theo các hương vị trong bia, mọi thứ đều có chỗ thể hiện: Các loại trái cây và rau củ kỳ lạ, đủ loại protein, gỗ, thảo mộc, và ngay cả một vài thứ tởm đến mức chưa nên nói sớm ở đây.

Chỉ cần có một chút thời gian và một chút học hỏi là nguyên cả một thế giới mới lạ về bia có thể mở ra với ngay cả người uống bình thường nhất. Tìm kiếm các hương vị bia hợp tình, hợp cảnh hay hợp khẩu vị riêng biến bia thành một cuộc phiêu lưu đậm tính cá nhân, giống như việc khám phá ra một món ăn yêu thích tại một nhà hàng.

Các nhà máy bia đã trở thành điểm dừng chân cho khách du lịch gần như chỉ vì mục tiêu thử nghiệm. Bạn sẽ khó khăn lắm mới tìm được một cuốn sách hướng dẫn du lịch tổng quát mà không nhắc đến ít nhất một nhà máy bia. Các cặp đôi và nhóm bạn tận dụng những kỳ nghỉ lễ để đến tham quan các nhà máy bia.

Những người sành bia còn dậy từ sớm tinh mơ và xếp hàng dài dằng dặc ngoài nhà máy để mua được những lốc bia số lượng có hạn, như thể đó là một chiếc iPhone vậy.

Nhà máy bia Sierra Nevada nằm trong khu phức hợp tại thị trấn Mills River, Bắc Carolina, Mỹ đã được mệnh danh là Malt Disney Wolrd [1], nhờ trải nghiệm thú vị, háo hức như trẻ con mà các nơi đó mang lại cho những người lớn đến tham quan. Những người làm bia được tán tụng như các ngôi sao nhạc rock. Hàng hàng người hâm mộ xếp dọc ở cổng vào các lễ hội chỉ để có cơ hội được những người hùng của lòng mình rót bia cho hoặc cùng selfie, hay có khi chỉ để chào nhau bằng nắm đấm.[2]

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[1] Malt Disney World: Chơi chữ từ Walt Disney World - một khu phức hợp giải trí nổi tiếng bậc nhất thế giới ở Floria, Mỹ. "Malt" nghĩa là mạch nha, ở đây ý chỉ Sierra Nevada, được ví như Walt Disney World của thế giới làm bia.

[2] Nguyên văn “fist bump”: Động tác mọi người vo tròn bàn tay thành hình nắm đấm và chạm vào nhau, thường để chào hỏi hoặc ăn mừng điều gì đó.