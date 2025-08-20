Thức uống ma thuật ở Nhật Bản

Giây phút thực khách nhấp ngụm bia tươi đầu tiên, họ thả lỏng ngay lập tức và bộc lộ mọi suy nghĩ đã giữ trong lòng suốt một ngày dài làm việc.

Điều tuyệt nhất là, tôi nhận ra ăn ngoài ở Nhật khá rẻ, đặc biệt nhờ văn hóa không tiền tip. Ở Nhật, tip thêm tiền gần như bị xem là hành động lỗ mãng. Người Nhật cho rằng nhân viên phục vụ luôn luôn phải thực hiện công việc ở mức tốt nhất, và nếu bạn cố gắng để lại tiền thì khả năng cao sẽ bị nhân viên đuổi ra tận cửa để trả lại tiền thừa.

Nhật Bản là nơi có một số dịch vụ tốt nhất thế giới và thật tiếc là bạn không thể thưởng cho các nhân viên ở quán rượu và nhà hàng vì điều đó.

Tuy nhiên, để bù đắp cho chuyện này thì hầu hết các nhà hàng và quán rượu Nhật có tính phí chỗ ngồi, ngụy trang bằng một món khai vị gọi là otoshi. Đó là một món ăn nhanh gọn được phục vụ ngay khi ngồi xuống bàn và thường cộng thêm 400-500 yên vào tổng hóa đơn. Ở các quán ăn bình dân hơn thì điều này cũng bù đắp được khoản tiền tip.

Một quán bia ở Nhật Bản. Ảnh: Japan Guide.

Vào những buổi chiều lê la khắp quán rượu, thật thú vị khi quan sát người dân địa phương Nhật được thể hiện đúng con người họ.

Ở Nhật, đồ uống có cồn không khác gì một thức uống ma thuật. Giây phút thực khách nhấp ngụm bia tươi đầu tiên, họ thả lỏng ngay lập tức và bộc lộ mọi suy nghĩ đã giữ trong lòng suốt một ngày dài làm việc. Có người gọi hành động này là nommunication, chơi chữ lém lỉnh giữa “communication” - giao tiếp - và từ nomu (飲む) trong tiếng Nhật chỉ hành động uống.

Nhật Bản có nguyên tắc xã hội khắt khe và hệ thống thứ bậc trong nơi làm việc cứng ngắc đến mức, các buổi nhậu giữa đồng nghiệp với nhau là cơ hội để nhân viên nói cho sếp biết họ thật sự nghĩ gì. Ý tưởng tồi mà người giám sát bắt bạn thực hiện trong văn phòng trở thành một cuộc tranh luận dễ dàng sau khi đã nốc ba ly bia.

Đồ uống có cồn là chất bôi trơn cho các mối quan hệ xã hội và giúp mọi người giải phóng hết mọi thứ, đó là lý do nomikai (飲み会), còn gọi là các bữa tiệc công sở, rất được khuyến khích. Tôi sớm được tự mình trải nghiệm điều này.