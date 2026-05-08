Không phải việt quất hay bơ, hạnh nhân được vinh danh là thực phẩm lành mạnh nhất thế giới nhờ đặc tính chống lão hóa, ổn định đường huyết, tốt cho tim mạch.

Theo China News, nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí PLOS ONE đã phân tích mật độ dinh dưỡng của 1.000 loại thực phẩm khác nhau. Kết quả cho thấy hạnh nhân đã vượt qua nhiều "siêu thực phẩm" nổi tiếng như việt quất, quả bơ hay cải xoăn để trở thành thực phẩm lành mạnh nhất thế giới nhờ mật độ dinh dưỡng vượt trội.

Chỉ cần ăn một nắm nhỏ mỗi ngày, loại hạt này có thể mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, đường ruột, trí não, đường huyết và quá trình chống lão hóa.

5 lợi ích sức khỏe nổi bật của hạnh nhân

Theo chia sẻ của dược sĩ Trần Trạch Quân, người sáng lập Jiantan (nền tảng thông tin sức khỏe lớn nhất Đài Loan), hạnh nhân giàu axit béo không bão hòa đơn, chất chống oxy hóa, protein, chất xơ, magiê và các khoáng chất khác.

Bảo vệ tim mạch, giảm cholesterol xấu

Hơn 30 thử nghiệm lâm sàng trên toàn thế giới đã chứng minh ăn hạnh nhân mỗi ngày có thể giúp giảm cholesterol LDL (cholesterol xấu), đồng thời tăng cholesterol HDL (cholesterol tốt), từ đó hỗ trợ bảo vệ hệ tim mạch và giảm nguy cơ bệnh tim.

Tốt cho đường ruột, giảm viêm

Nghiên cứu từ Đại học King's College London (Anh) phát hiện tiêu thụ khoảng 56 g hạnh nhân mỗi ngày có thể làm tăng lượng butyrate trong ruột. Đây là axit béo chuỗi ngắn giúp củng cố hàng rào bảo vệ ruột, hỗ trợ tiêu hóa và giảm phản ứng viêm trong cơ thể.

Hỗ trợ trí não, phòng ngừa sa sút trí tuệ

Hạnh nhân chứa riboflavin (vitamin B2) và L-carnitine, hai dưỡng chất được cho là có thể hỗ trợ chức năng não bộ, giúp giảm nguy cơ mắc Alzheimer và làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi.

Ổn định đường huyết, hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Nhờ giàu chất xơ, protein nhưng ít carbohydrate, hạnh nhân giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, hạn chế biến động đường huyết sau ăn. Trên thực tế, một phân tích năm 2024 về 37 nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng (Mỹ) cho thấy ăn khoảng 50 g hạnh nhân mỗi ngày trong hơn 12 tuần không gây tăng cân, thậm chí còn giúp giảm vòng eo.

Làm chậm quá trình lão hóa

Lớp vỏ nâu của hạnh nhân chứa nhiều polyphenol và vitamin E - những chất chống oxy hóa mạnh giúp trung hòa gốc tự do, giảm viêm mạn tính và hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa.

Hạnh nhân rất giàu chất dinh dưỡng, ăn một nắm hạnh nhân mỗi ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Cách ăn hạnh nhân tốt nhất

Ăn hạnh nhân nghe có vẻ đơn giản, nhưng nhiều người ăn sai cách, làm lãng phí những lợi ích của chúng. Một nắm nhỏ (khoảng 20-30 hạt hạnh nhân) mỗi ngày có thể cung cấp các chất dinh dưỡng, nhưng hãy nhớ ăn cả vỏ, vì hầu hết chất chống oxy hóa polyphenol đều nằm trong lớp vỏ mỏng màu nâu đó. Việc bóc vỏ đồng nghĩa với việc bỏ đi phần quý giá nhất.

Bạn nên chọn loại không tẩm muối, không gia vị. Ngoài ra, nên ăn hạnh nhân trước bữa ăn vì chúng giàu chất xơ, giúp thúc đẩy sự tiết cholecystokinin trong ruột, tăng cảm giác no và giúp kiểm soát lượng thức ăn nạp vào tự nhiên trong bữa ăn.

Dù hạnh nhân rất tốt cho sức khỏe, ngoài những người bị dị ứng với các loại hạt, một số nhóm người cần chú ý khi ăn thực phẩm này:

- Có chức năng tiêu hóa kém: Hạnh nhân có hàm lượng chất xơ cao và kết cấu cứng. Nếu không nhai kỹ hoặc ăn quá nhiều cùng một lúc, chúng dễ gây đầy hơi hoặc khó tiêu. Nếu bạn có hệ tiêu hóa kém, nên bắt đầu với một lượng nhỏ và nhai kỹ trước khi nuốt.

- Có tiền sử sỏi thận: Hạnh nhân chứa oxalate, vì vậy những người có tiền sử sỏi thận nên ăn điều độ để tránh tích tụ quá mức.

- Đang sử dụng thuốc chống đông máu: Liều cao vitamin E có thể tương tác với thuốc chống đông máu. Nếu bạn đang dùng các loại thuốc này trong thời gian dài, nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn về liều lượng phù hợp.