Hành động Faker dành riêng cho fan Việt

16h ngày 21/12, T1 và Faker chính thức xuất hiện trong chương trình gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam. Tuyển thủ Hàn Quốc cười tươi, nói tiếng Việt và vui vẻ khi thi đấu Liên Minh Huyền Thoại với đội siêu sao Việt Nam.

Ngoài Faker, các thành viên khác của T1 cũng nhận được tiếng hò reo, cổ vũ của hàng nghìn khán giả đã mua vé, có mặt ở trung tâm hội nghị VEC. Ban tổ chức cho biết Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á được tổ chức fan meeting T1. Đội hình với Doran, Oner, Faker, Peyz và Keria cũng vừa mới thành lập cách đây không lâu.

Ra sân khấu, Faker chào người hâm mộ bằng tiếng Việt. Anh cho biết đã 6 năm mới có cơ hội trở lại Việt Nam và rất trân trọng tình cảm của người hâm mộ đã dành cho mình. Theo BLV Đức Mạnh, việc đưa T1 đến với khán giả trong nước đã mất 2 năm thương thảo để thành hiện thực.

Mở đầu chương trình giao lưu, T1 thi đấu BO3 với đội All-Star Việt Nam, gồm Levi, SofM, Thầy Giáo Ba, Archie và Kiaya. Trận đấu mang tính giải trí cho người hâm mộ, không nặng thành tích, nên liên tục xảy ra giao tranh và có nhiều tình huống hài hước. Các thành viên của hai đội phải bốc thăm để chọn vị trí, không được chơi khu vực sở trường.

Ở ván 2, thể thức thay đổi khi hai đội lại chọn tướng cho đối phương. Faker được All-star Việt Nam lấy Zed, nhân vật khiến tuyển thủ này nổi danh ở mùa giải đầu tiên chơi chuyên nghiệp. Tại đây, nhà vô địch thế giới 6 lần chọn ngoại trang SKT T1 Zed để thi đấu. Đây vốn là trang phục được dành riêng để vinh danh anh sau chức vô địch đầu tiên năm 2013.

Hành động này như một cách Faker tri ân tình cảm fan Việt dành cho anh. Bởi trong suốt 14 năm thi đấu, Faker chỉ dùng trang phục này đúng một lần khi dự giải All-star, đại diện Hàn Quốc. Ngoài ra, tuyển thủ nói trên cũng nổi tiếng với thói quen chỉ dùng skin mặc định khi chơi game.

Trước đó, người hâm mộ Việt Nam thể hiện tình cảm cho Faker và T1 bằng nhiều cách. Nhiều cộng đồng đại diện anh để quyên góp từ thiện, ủng hộ hoàn cảnh khó khăn. Trong đợt đội tuyển đến Việt Nam, nhiều dự án trị giá hàng trăm triệu đồng được đóng góp để quảng bá cho tuyển thủ và đội eSports.

Cách người hâm mộ Việt Nam đón chào T1 cũng khiến khán giả Hàn Quốc bất ngờ. Trên các diễn đàn ở quê nhà Faker, fan nước này bày tỏ sự choáng ngợp với quy mô sự kiện, cách các tuyển thủ được chào đón và ủng hộ. Trước đó ban tổ chức cho biết chương trình này sẽ phát hành khoảng 13.000 vé.

