Hành động đẹp của Modric

Theo Marca, Modric đạt thỏa thuận gia nhập AC Milan theo dạng tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Real. Tuy nhiên, anh không muốn công bố chính thức hay kiểm tra y tế trong thời điểm hiện tại, nhằm thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối với đội bóng gắn bó suốt 12 năm qua.

Modric vẫn có tên trong danh sách Real Madrid tham dự FIFA Club World Cup 2025 tại Mỹ dưới thời tân HLV Xabi Alonso. Ở vòng bảng, Real sẽ lần lượt chạm trán Al Hilal (198/6), Pachuca (23/6) và RB Salzburg (27/6). Trận chung kết của giải dự kiến diễn ra vào ngày 14/7.

Dù nhận được sự quan tâm từ Saudi Arabia và MLS, Modric vẫn ưu tiên tiếp tục thi đấu ở châu Âu. Anh muốn duy trì phong độ đỉnh cao để có thể góp mặt cùng tuyển Croatia tại World Cup hè sang năm, thời điểm bản thân tròn 40 tuổi.

Gia nhập Real Madrid từ Tottenham năm 2012, Modric có 591 lần ra sân cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, giành 6 chức vô địch Champions League và thắng Quả bóng Vàng năm 2018. Bất chấp tuổi tác, anh vẫn ra sân 57 trận ở mùa giải vừa qua, trong đó có 35 trận tại La Liga, và nhiều lần mang băng đội trưởng dưới thời HLV Carlo Ancelotti.

Song song với việc tiếp tục thi đấu đỉnh cao tại Milan, Modric cũng bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống sau khi treo giày. Hồi tháng 4, anh mua cổ phần tại CLB Swansea City đang chơi ở giải Hạng Nhất Anh, và theo tiết lộ từ SunSport, Modric dần hoàn tất việc mua một căn nhà trị giá 1,1 triệu bảng ở ngoại ô thành phố Swansea.

