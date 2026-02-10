Hành động đầu tiên của Ronaldo khi trở lại

Cristiano Ronaldo chính thức khép lại giai đoạn phản đối nội bộ và trở lại tập luyện cùng Al Nassr, sẵn sàng ra sân ở Saudi Pro League sau khi vắng mặt hai trận gần nhất.

Ronaldo sẵn sàng thi đấu trở lại cho Al Nassr.

Cristiano Ronaldo phát đi tín hiệu rõ ràng về việc kết thúc "cuộc đình công" tại Al Nassr. Trên Instagram cá nhân, siêu sao người Bồ Đào Nha đăng tải một bức ảnh tại trung tâm huấn luyện CLB kèm biểu tượng hai ngón tay chiến thắng, được xem như lời khẳng định anh quay lại guồng thi đấu bình thường.

Theo A Bola, Ronaldo sẽ tái xuất trong màu áo Al Nassr vào cuối tuần này, ở trận gặp Al Fateh tại giải Saudi Pro League. Trước đó, tiền đạo 41 tuổi không thi đấu hai trận liên tiếp, làm dấy lên nhiều đồn đoán về mâu thuẫn nghiêm trọng trong nội bộ đội bóng. Hình ảnh Ronaldo xuất hiện trở lại tại đại bản doanh Al Nassr cho thấy anh được tái hòa nhập hoàn toàn với tập thể.

Với sức hút của mình, bức ảnh mà Ronaldo vừa đăng tải đón nhận lượng tương tác khổng lồ. Số người thích bức ảnh vượt ngoài một triệu chỉ sau hơn một giờ xuất hiện trên trang cá nhân của Ronaldo.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, nếu tiếp tục từ chối thi đấu thêm một trận, Ronaldo có thể đối mặt với án kỷ luật từ ban tổ chức giải Saudi Pro League. Điều này khiến việc sớm quay lại sân cỏ trở thành lựa chọn cần thiết với cả cầu thủ lẫn CLB.

Việc Ronaldo quay lại không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn giúp Al Nassr ổn định phòng thay đồ trong giai đoạn nhạy cảm của mùa giải.

Với vai trò đội trưởng và ngôi sao số một, sự hiện diện của anh được kỳ vọng giúp đội bóng lấy lại nhịp độ thi đấu và sự tập trung cần thiết cho chặng đường phía trước.

Động thái mới nhất cũng cho thấy Ronaldo muốn khép lại mọi ồn ào hậu trường, tập trung hoàn toàn vào sân cỏ. Với Al Nassr, việc giữ chân và khai thác tối đa ảnh hưởng của ngôi sao người Bồ Đào Nha tiếp tục là yếu tố then chốt trong tham vọng cạnh tranh danh hiệu ở Saudi Pro League.