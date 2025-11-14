Hãng xe Mỹ 'né' phụ tùng Trung Quốc

General Motors đã yêu cầu các nhà cung cấp tìm nguồn cung ứng nguyên liệu thô và phụ tùng mới ngoài Trung Quốc.

Theo Motor1, General Motors vừa yêu cầu các nhà cung cấp bắt đầu tìm nguồn cung ứng nguyên liệu thô và phụ tùng từ các quốc gia khác, nhắm đến giảm dần sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

General Motors thực chất đã bắt đầu động thái này từ cuối năm ngoái, buộc các nhà cung cấp chuyển hoạt động ra khỏi Trung Quốc, theo hãng tin Reuters.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã gia tăng trong giai đoạn gần đây. Năm ngoái, Mỹ áp thuế nhập khẩu bổ sung 100% lên xe điện Trung Quốc, gần như cấm cửa mặt hàng này khỏi thị trường xứ cờ hoa.

Tổng thống Donald Trump gần đây tiếp tục sử dụng thuế quan như một chiến thuật trên bàn đàm phán chính trị, khiến ngành công nghiệp sản xuất ôtô ngày càng gặp nhiều khó khăn.

Nhiều hãng xe đang đầu tư vào hoạt động sản xuất tại Mỹ, nhưng Trung Quốc vẫn là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nguồn tin thân cận cho biết General Motors sẽ ưu tiên nhập khẩu phụ tùng từ khu vực Bắc Mỹ. Nhà sản xuất ôtô này cho biết đã làm việc trong nhiều năm để có được khả năng hồi phục chuỗi cung ứng.

General Motors được cho là đã đặt ra hạn chót vào năm 2027 để các nhà cung cấp chuyển nguồn cung ứng vật liệu ra khỏi Trung Quốc.

Chuyên trang Motor1 nhận định đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Ngành công nghiệp ôtô đã ăn sâu bám rễ tại Trung Quốc trong khoảng 25 năm qua, và sẽ mất nhiều thời gian để các bên liên quan tìm kiếm quốc gia mới, chấm dứt hoạt động cũ và bắt đầu lại.

Hơn nữa, quá trình này cũng sẽ rất tốn kém và chi phí đội lên có thể được đẩy về phía người tiêu dùng.

Ôtô mới đang đắt hơn bao giờ hết, còn xe giá rẻ tại Mỹ cũng ngày càng khó bán. General Motors có thể muốn các nhà cung cấp xúc tiến nhanh chóng việc giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, nhưng có thể sẽ cần vài năm để tìm kiếm sự thay thế.

Động thái của General Motors còn nhắm đến Nga và Venezuela, bên cạnh Trung Quốc. Chưa rõ còn quốc gia nào khác mà nhà sản xuất ôtô này đưa vào “danh sách đen” hay không.