Hãng xe công bố tiêu thụ nhiên liệu, lời nói dối hay 'chân thật'?

Nhiều mẫu xe có mức tiêu hao nhiên liệu thực tế cao hơn khá nhiều so với thông số kỹ thuật được nhà sản xuất công bố, trong khi số khác lại tỏ ra tiết kiệm bất ngờ.

Kết quả tiêu hao nhiên liệu thực tế của nhiều mẫu xe gây bất ngờ. Ảnh minh họa: BMW.

Theo Carscoops, kết quả từ cuộc kiểm tra mức tiêu hao nhiên liệu thực tế do Hiệp hội Ôtô Australia (AAA) thực hiện đang gây ra không ít xôn xao. Kết quả nói trên cho thấy một khoảng cách đáng lo ngại giữa mức độ tiêu thụ nhiên liệu được công bố dựa trên kết quả thử nghiệm với thực tế ghi nhận được khi xe phải di chuyển trong môi trường khắc nghiệt hơn.

Chênh lệch tới 20%

Mặc dù kết quả kiểm tra của 7 trên 13 mẫu xe vẫn nằm trong khoảng sai số cho phép 5%, có đến 5 mẫu xe sở hữu độ chênh lệch 9-20% giữa thông số công bố với số liệu thực tế.

Cụ thể, kết quả kiểm tra cho thấy BMW X3 2021 là mẫu xe có sai số lớn nhất khi tiêu thụ nhiều hơn 20% nhiên liệu so với kết quả thu trong điều kiện thử nghiệm. MG3 2023 sở hữu độ chênh lệch 19%, Audi Q5 2022 tiêu thụ nhiều hơn 17%, còn Toyota Yaris Cross Hybrid 2021 cũng có mức độ tiêu thụ nhiên liệu cao hơn 12% so với thông số mà hãng công bố.

Bên cạnh đó, kết quả kiểm tra của AAA cho thấy Volvo XC40 đời 2023 cũng có mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế cao hơn 9% so với thông số mà hãng ghi nhận được trong điều kiệu thử nghiệm.

Mẫu xe Mức tiêu hao nhiên liệu công bố (lít/100 km) Mức tiêu hao nhiên liệu thực tế (lít/100 km) Chênh lệch Kia Carnival 2023 6,5 6,0 -7% Toyota Camry 2022 6,8 6,7 -1% Hyundai Staria 2022 8,2 8,3 1% MG HS 2022 7,3 7,4 1% Hyundai i30 2023 7,4 7,5 1% Mitsubishi Eclipse Cross 2023 7,3 7,6 3% Mitsubishi Outlander 2023 7,6 7,9 4% Kia Sportage 2023 6,3 6,6 5% Volvo XC40 2023 6,9 7,6 9% Toyota Yaris Cross Hybrid 2021 3,8 4,3 12% Audi Q5 2022 4,8 5,6 17% MG3 2023 6,7 7,9 19% BMW X3 2021 7,4 8,9 20%

Các mẫu xe khác bao gồm Hyundai i30, Hyundai Staria, Kia Sportage, MG HS, Mitsubishi Eclipse Cross và Mitsubishi Outlander đều sở hữu độ lệch không quá 5% giữa mức độ tiêu thụ nhiên liệu thực tế và thông số do hãng xe công bố. Riêng với Toyota Camry, mẫu sedan cỡ D của thương hiệu Nhật Bản có mức độ tiêu thụ nhiên liệu thực tế tốt hơn 1% so với những gì được hãng công bố.

Sai cả lượng khí thải công bố

Đứng đầu trong bài kiểm tra của AAA là Kia Carnival 2023 khi mẫu MPV thương hiệu Hàn Quốc tiêu thụ nhiên liệu thực tế thấp hơn đến 7% so với kết quả thu được trong quá trình thử nghiệm. Dù vậy, Kia Carnival vẫn cùng với Hyundai Staria và Kia Sportage là 3 phương tiện bị điểm mặt gọi tên khi sở hữu mức phát thải oxit nitơ vượt quá giới hạn quy định của Australia.

Ở diễn biến tương tự, MG3 không chỉ có mức tiêu thụ nhiên liệu cao hơn thông số do hãng công bố mà lượng khí thải CO còn lớn hơn 85% so với giới hạn cho phép.

Kia Carnival có mức tiêu hao nhiên liệu thực tế thấp hơn so với công bố. Ảnh: Kia.

Theo Carscoops, các bài kiểm tra khí thải do AAA thực hiện được chính phủ Australia tài trợ và bắt đầu từ sau vụ bê bối khí thải "Dieselgate" từng khiến Volkswagen phải lao đao. Các bài kiểm tra được tiến hành tại bang Victoria (Australia) và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Liên minh châu Âu.

Lượt kiểm tra mới nhất chỉ là lần thứ hai bài kiểm tra khí thải của AAA được thực hiện kể từ khi bắt đầu vào năm 2017. Theo Carscoops, ở lượt kiểm tra này, AAA đã tập trung vào các mẫu SUV, MPV cỡ vừa và nhỏ.

Ông Michael Bradley - Giám đốc điều hành của AAA - cho biết cuộc kiểm tra thực tế được đơn vị này tạo ra để giúp người tiêu dùng lựa chọn những mẫu xe hoạt động tốt nhất dựa trên màn thể hiện trên đường phố, thay vì chỉ tham khảo các thông số kỹ thuật được hãng xe công bố.