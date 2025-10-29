Hàng triệu sản phẩm thương hiệu quốc tế đổ bộ Lazada

Lazada mang đến các sản phẩm quốc tế chính hãng từ nhiều thương hiệu lớn. Tất cả đã sẵn sàng cho dịp sale từ đầu tháng 11.

Không cần đi xa, chờ đợi quá lâu hay đặt cọc order hàng xách tay, giờ đây người tiêu dùng Việt Nam có thể tiếp cận hàng triệu mặt hàng chính hãng đến từ thương hiệu quốc tế trên Lazada. Từ các nhãn hàng mỹ phẩm Hàn Quốc, thiết kế thời trang nội địa Trung, phụ kiện điện thoại dễ thương, đồ gia dụng nhà cửa đến “item” độc lạ, người mua có thể sắm tất cả trên Lazada.

"Vũ trụ” hàng hiệu quốc tế trên Lazada

Từ quần áo, phụ kiện điện tử đến đồ gia dụng và decor đời sống, hàng nội địa Trung trở thành “kho ý tưởng” cho giới trẻ châu Á. Trong khi đó, xứ sở củ sâm và Nhật Bản được ưa chuộng với sản phẩm chất lượng cao, đặc biệt mảng làm đẹp.

Giờ đây, hàng triệu sản phẩm từ thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện điện tử đến đồ gia dụng đều được cập nhật liên tục trên Lazada. Người dùng có thể nhanh chóng bắt trend, tìm thấy món đồ ưng ý và hợp xu hướng sau vài cú chạm.

Chỉ một video ngắn cũng đủ khơi dậy cảm hứng tiêu dùng cho người mua hàng.

Các thương hiệu phụ kiện điện tử có mặt trên Lazada như Hagibis, Yousidun với ốp điện thoại, ốp tai nghe, hay bàn phím cơ mini, đèn trang trí xinh xắn liên tục gây chú ý bởi kiểu dáng bắt mắt và sự tinh tế, tiện lợi.

Nhiều thương hiệu quốc tế xuất hiện trên Lazada.

Các sản phẩm nội địa của Sulwhasoo, The Whoo, The Face Shop, Innisfree, AHC hiện có thể order trực tiếp trên gian hàng Gmarket Korea của Lazada.

Bên cạnh đa dạng chủng loại, xuất xứ, Lazada còn quy tụ nhiều thương hiệu quốc tế độc quyền mà tín đồ làm đẹp và mua sắm khó có thể bỏ qua như NARS, Clinique, Elizabeth Arden, Marc Jacobs Fragrance…

Ngoài ra, nhiều thương hiệu quốc tế hiện chỉ có gian hàng chính hãng trên Lazada như thương hiệu mỹ phẩm nội địa Trung như Marie Dalgar, Hanhoo, các hãng thời trang như Forever21, Nike; hay thương hiệu đồ gia dụng Cooker King, Carote, Bull Socket…

Các thương hiệu mỹ phẩm quốc tế chỉ có gian hàng chính hãng trên Lazada.

Các thương hiệu thời trang như Forever21, Kappa cũng được giới trẻ yêu thích bởi phong cách năng động, trẻ trung và dễ mix&match. Trong khi đó, áo chống nắng Beneunder có chỉ số chống nắng UPF lên đến 100+ cũng có mặt trên Lazada.

Các món đồ xinh nhất, mới nhất, trendy nhất đều đã "đổ bộ" lên Lazada. Mọi món bạn yêu, vạn đồ bạn thích về tay dễ dàng, chẳng còn lo bỏ lỡ bất cứ "trend" nào.

Hàng chính hãng, miễn phí ship, đổi trả dễ dàng

Vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng luôn là nỗi lo thường trực của người mua online. Bởi vậy, các gian hàng chính hãng thường được ưu tiên, không chỉ vì chất lượng đảm bảo mà còn mang lại cảm giác an tâm trong từng lần “chốt đơn”.

Với gian hàng chính hãng trực tiếp từ thương hiệu quốc tế trên Lazada, việc mua sắm càng trở nên nhanh gọn, tiện lợi và đáng tin cậy. Người dùng được hưởng dịch vụ giao hàng nhanh, miễn phí ship toàn sàn cùng tính năng theo dõi đơn ở từng giai đoạn. Ngay cả khi nhận hàng mà muốn đổi ý, việc đổi trả trong vòng 30 ngày cũng dễ dàng.

Người mua hàng trên Lazada nhận deal giảm sâu, ưu đãi miễn phí ship.

Giá cả cũng là điểm cộng đáng kể. Hàng loạt deal giảm sâu, voucher tích lũy và ưu đãi miễn phí ship giúp người dùng tiết kiệm đáng kể, đặc biệt trong mùa sale cao điểm cuối năm. Chỉ cần vài phút “lướt app”, khách hàng có thể săn được món đồ yêu thích từ nửa vòng trái đất với mức giá tốt mà không lo chi phí vận chuyển.

Với hàng triệu lựa chọn đang chờ đón, thương hiệu quốc tế trên Lazada là bước tiến mới trong trải nghiệm mua sắm xuyên biên giới. Người dùng chỉ cần xem video, đặt món hàng yêu thích và nhận hàng nhanh chóng sau vài ngày.