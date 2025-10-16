Hàng triệu người sắp được tăng quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp

Luật Việc làm sửa đổi chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, theo đó, chính sách bảo hiểm thất nghiệp sẽ tăng quyền lợi của hàng triệu người lao động.

Luật Việc làm 2025 có hiệu lực từ 1/1/2026 sẽ mang đến nhiều thay đổi trong chính sách bảo hiểm với người lao động. Ảnh: Thạch Thảo.

Theo Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm 2025 có hiệu lực từ 1/1/2026 sẽ mang đến nhiều thay đổi như mở rộng đối tượng tham gia và tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

So với Luật Việc làm 2013, luật mới bổ sung thêm nhóm người lao động bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Trong đó, bao gồm lao động làm việc theo hợp đồng từ một tháng trở lên; người làm việc không trọn thời gian có tiền lương tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất; các chức danh quản lý hưởng lương người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp không chỉ giúp mở rộng mạng lưới an sinh, mang lại lợi ích trực tiếp cho người lao động, mà còn góp phần ổn định thị trường lao động về lâu dài, đặc biệt là nhóm làm việc ngắn hạn, không trọn thời gian, lao động tự do… thường xuyên đối mặt với nguy cơ mất việc, giảm thu nhập.

Điểm nổi bật của luật mới là giảm thời gian chờ nhận trợ cấp thất nghiệp từ 15 ngày xuống còn 10 ngày làm việc. Theo đó, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động sớm hơn 5 ngày làm việc so với quy định hiện hành (từ ngày làm việc thứ 11 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ thay vì từ ngày làm việc thứ 16).

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa cũng được nâng lên bằng 5 lần mức lương tối thiểu vùng, thay vì giới hạn theo mức lương cơ sở như trước.

Các quy định này giúp người lao động sớm nhận được trợ cấp để trang trải cuộc sống, sớm quay trở lại thị trường lao động, đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh đó, người lao động thất nghiệp cũng được hỗ trợ tiền ăn khi đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề.

Với doanh nghiệp, Luật Việc làm 2025 đã bỏ quy định phải chứng minh "không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động" và "gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc lý do bất khả kháng khác buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh”.

Thay vào đó, chủ sử dụng lao động chỉ cần đáp ứng yêu cầu như thay đổi cơ cấu, công nghệ, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, địch họa hoặc di dời, thu hẹp nơi sản xuất kinh doanh theo quyết định của cơ quan chức năng. Quy định mới giúp doanh nghiệp linh hoạt trong việc giữ chân lao động, hạn chế tình trạng thất nghiệp…

Một thay đổi quan trọng khác là Chính phủ được giao quyền giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp khi xảy ra khủng hoảng, suy thoái kinh tế, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm, căn cứ thực tế và kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong quý II/2025, cả nước có 53,1 triệu người tham gia lực lượng lao động, tăng gần 170.000 người so với quý trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý này chiếm 2,2%. Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên cũng tăng lên 8,2%. Trong 6 tháng đầu năm, thống kê của Bộ Nội vụ cho thấy tổng số người quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp khoảng 240.000 người.