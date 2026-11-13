Hàng trăm nọc ong cắm trên cơ thể người phụ nữ ở Phú Thọ

Người phụ nữ 60 tuổi vẫn còn nhiều nọc ong trên cơ thể ở thời điểm nhập viện sau khi bị đàn ong khoái rừng tấn công.

Hơn 300 mũi ong khoái rừng khiến người phụ nữ 60 tuổi bị thương nghiêm trọng. Ảnh: BVCC.

Mới đây, các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập (Phú Thọ) cho biết đã tiếp nhận một nữ bệnh nhân 60 tuổi, trú tại thôn Nhồi, xã Trung Sơn, trong tình trạng bị hơn 300 mũi ong khoái rừng đốt. Khi vào viện, trên cơ thể người bệnh vẫn còn nhiều nọc ong tại các vị trí như đầu, tay, chân và lưng.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc nhanh chóng đánh giá tình trạng toàn thân, kiểm tra đường thở, hô hấp, tuần hoàn, tri giác và các dấu hiệu sinh tồn.

Ê-kíp khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu cần thiết, gắp và loại bỏ những nọc ong còn lưu lại trên da, đồng thời sử dụng thuốc và các phương pháp điều trị phù hợp. Tình trạng người bệnh được theo dõi sát để kịp thời phát hiện những diễn biến bất thường.

Sau khi được sơ cứu và đánh giá tình trạng bước đầu ổn định, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục theo dõi, điều trị chuyên sâu.

Theo thông tin cập nhật từ cơ sở y tế, hiện người bệnh tỉnh táo, huyết động ổn định, có thể nói chuyện và đi lại, tình trạng không còn đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ cảnh báo ong đốt không đơn thuần gây đau, sưng tại vị trí tổn thương. Khi bị hàng trăm mũi đốt cùng lúc, lượng nọc ong lớn có thể gây phản vệ hoặc ngộ độc toàn thân, dẫn đến tổn thương thận, gan và nhiều cơ quan khác. Trong những trường hợp nặng, người bệnh có thể gặp biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong.

Đặc biệt, người bị nhiều mũi ong đốt cần được đưa đến cơ sở y tế ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng bất thường. Việc chờ đợi có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm phát hiện và xử trí sớm các biến chứng.

Để hạn chế nguy cơ, bác sĩ khuyến cáo người dân nhanh chóng rời khỏi khu vực có ong khi bị tấn công, tránh tiếp tục bị đốt. Nếu nọc ong còn trên da, cần nhẹ nhàng gạt bỏ, không dùng tay bóp hoặc nặn vì có thể khiến tình trạng tổn thương nghiêm trọng hơn.

Sau đó, người dân nên rửa sạch vùng da bị đốt, có thể chườm lạnh để giảm đau và sưng. Trường hợp bị nhiều mũi ong đốt cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá và theo dõi.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, chóng mặt, vã mồ hôi, buồn nôn, nôn, nổi mẩn toàn thân hoặc lơ mơ, người bệnh cần được cấp cứu khẩn cấp bằng cách gọi 115. Đây có thể là những biểu hiện cảnh báo phản ứng dị ứng nghiêm trọng hoặc ngộ độc nọc ong.