Dùng muối 3 triệu/kg để chữa bệnh, người phụ nữ ở Hà Nội gánh hậu quả

Suốt 2 tháng dùng loại muối có giá 3 triệu đồng/kg, được quảng cáo chữa bách bệnh thay thuốc huyết áp, người phụ nữ 58 tuổi phải nhập viện trong tình trạng tăng huyết áp.

Người phụ nữ 58 tuổi ở Hà Nội bỏ thuốc huyết áp để uống loại muối giá 3 triệu đồng/kg. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Mới đây, thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Mạch máu Việt Nam, chia sẻ về trường hợp nữ bệnh nhân 58 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng hoa mắt, chóng mặt. Người phụ nữ có tiền sử tăng huyết áp, từng phải sử dụng thuốc để kiểm soát bệnh. Trước đó, tình trạng sức khỏe tương đối ổn định.

Huyết áp vọt lên 180 mmHg sau 2 tháng dùng muối

Khoảng 2 tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân nghe theo lời giới thiệu về một phương pháp có thể chữa khỏi nhiều bệnh: nằm giường đá kết hợp uống một loại muối được chưng cất ở nhiệt độ hơn 700 độ C.

Tin tưởng vào những lời giới thiệu này, người phụ nữ dự định bỏ ra 150 triệu đồng để mua một chiếc giường đá. Bên cạnh đó, bà mua loại muối nói trên với giá khoảng 3 triệu đồng/kg để sử dụng hàng ngày, kỳ vọng cải thiện sức khỏe.

Bệnh nhân tự ý ngừng thuốc điều trị tăng huyết áp, thay thế hoàn toàn bằng việc dùng loại muối này. Khi đến bệnh viện, huyết áp của bà được ghi nhận ở mức rất cao, khoảng 180 mmHg.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Mạch máu Việt Nam. Ảnh: BSCC.

"Dù đã nhập viện thăm khám, người phụ nữ vẫn mang theo sản phẩm để tiếp tục sử dụng. Không chỉ bản thân, bệnh nhân còn cho biết người chồng mắc suy thận cũng dùng loại muối này. Cả hai tin vào quảng cáo sản phẩm có thể chữa nhiều bệnh lý nên sử dụng thay cho các phương pháp điều trị thông thường", bác sĩ Mạnh cho hay.

Muối có thể khiến huyết áp tăng

Theo bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, natri trong muối ăn là khoáng chất cần thiết đối với cơ thể, tham gia điều hòa cân bằng dịch, dẫn truyền thần kinh và hoạt động của cơ bắp. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều natri có thể gây ra những tác động bất lợi, đặc biệt đối với hệ tim mạch và thận.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ dưới 2.000 mg natri mỗi ngày, tương đương dưới 5 g muối. Đây là tổng lượng muối từ tất cả nguồn thực phẩm, bao gồm muối dùng để nêm nếm và natri có sẵn trong thực phẩm chế biến.

Khi lượng natri đưa vào cơ thể vượt quá nhu cầu, thận phải tăng cường hoạt động để đào thải phần dư thừa. Trong khi đó, natri có đặc tính giữ nước. Việc tích tụ quá nhiều natri có thể làm tăng lượng nước trong hệ tuần hoàn, khiến thể tích máu tăng và áp lực lên thành mạch lớn hơn.

Khi đó, tim phải làm việc nhiều hơn để vận chuyển máu đi khắp cơ thể. Nếu tình trạng này kéo dài, huyết áp có thể tăng, đồng thời làm gia tăng nguy cơ tổn thương tim, thận và mạch máu.

"Đối với người đã mắc tăng huyết áp, việc tiêu thụ quá nhiều muối có thể khiến quá trình kiểm soát bệnh trở nên khó khăn hơn. Nguy cơ càng đáng lưu ý ở những người có bệnh lý nền về thận, bởi chức năng điều hòa và đào thải natri của cơ thể có thể bị suy giảm", bác sĩ Mạnh cảnh báo.

Được quảng cáo có thể chữa nhiều bệnh, loại muối giá 3 triệu đồng/kg khiến người phụ nữ 58 tuổi tin tưởng đến mức bỏ cả thuốc điều trị huyết áp. Ảnh minh họa: Unsplash.

Một điểm cần lưu ý là natri không chỉ đến từ lượng muối được thêm vào khi nấu nướng. Thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn đóng gói và các món ăn tại nhà hàng cũng có thể chứa lượng natri đáng kể. Vì vậy, kiểm soát muối cần bắt đầu từ khâu lựa chọn thực phẩm, chế biến đến thói quen ăn uống hàng ngày.

Bác sĩ Mạnh cho biết tăng huyết áp là bệnh lý mạn tính, thường không có triệu chứng rõ ràng nhưng có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng nếu không được kiểm soát.

Một trong những sai lầm là người bệnh tự ý ngừng thuốc khi thấy huyết áp đã ổn định hoặc chuyển sang sử dụng các sản phẩm được quảng cáo có khả năng chữa khỏi bệnh.

Trên thực tế, huyết áp ổn định có thể là kết quả của quá trình điều trị, không đồng nghĩa bệnh đã khỏi và người bệnh không còn cần dùng thuốc. Việc ngừng thuốc đột ngột có thể khiến huyết áp tăng trở lại, làm gia tăng nguy cơ biến chứng tim mạch và tai biến mạch máu não.

Đặc biệt, những người đồng thời mắc nhiều bệnh lý như tăng huyết áp, suy thận hoặc bệnh tuyến giáp càng cần thận trọng khi sử dụng các sản phẩm không rõ thành phần, nguồn gốc và công dụng.

Để kiểm soát huyết áp, bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế muối trong khẩu phần ăn, giảm thực phẩm chế biến sẵn, tăng cường rau xanh, trái cây, duy trì vận động thể chất và theo dõi huyết áp thường xuyên. Người đã được chẩn đoán mắc bệnh cần tuân thủ phác đồ, không tự ý bỏ thuốc hoặc thay đổi liều lượng khi chưa có ý kiến của bác sĩ.

Đối với trường hợp huyết áp tăng cao bất thường, người bệnh cần được nhân viên y tế đánh giá và hướng dẫn xử trí. Nếu chỉ số huyết áp trên 180/120 mmHg, cần đo lại sau ít nhất một phút. Nếu kết quả vẫn ở mức này, người bệnh cần liên hệ cơ sở y tế ngay.

Trường hợp xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, yếu hoặc tê liệt, thay đổi thị lực hay khó nói, cần gọi cấp cứu ngay lập tức.