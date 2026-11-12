Bộ Y tế bổ nhiệm Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương

Sáng 12/11, Bộ Y tế tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm TS.BS Phùng Thanh Hải giữ chức Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, cho TS.BS Phùng Thanh Hải. Ảnh: TB.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Y tế, TS.BS Đặng Ngọc Huy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, công bố Quyết định số 3368/QĐ-BYT ngày 30/10/2026. Theo đó, Bộ trưởng Y tế bổ nhiệm TS.BS Phùng Thanh Hải, Giám định viên Pháp y tâm thần, Phó Viện trưởng phụ trách, điều hành Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, giữ chức Viện trưởng đơn vị.

Thứ trưởng Y tế Đào Xuân Cơ dự và trao quyết định bổ nhiệm. Ông chúc mừng tân Viện trưởng, đồng thời đánh giá việc kiện toàn chức danh lãnh đạo là điều kiện quan trọng để Viện ổn định tổ chức, củng cố đoàn kết và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nhấn mạnh pháp y tâm thần là lĩnh vực đặc thù, không chỉ liên quan chuyên môn y học mà còn gắn trực tiếp với hoạt động tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và bảo đảm công lý.

Theo ông, mỗi kết luận giám định là căn cứ khoa học quan trọng để các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, giải quyết vụ việc theo thẩm quyền. Kết luận chính xác góp phần bảo vệ người vô tội, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người mắc bệnh tâm thần và phục vụ việc xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng pháp luật.

Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Ảnh: Hữu Dánh/ VTC News.

Ngược lại, sai sót, thiếu khách quan hoặc cố ý làm sai lệch kết quả giám định có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với cá nhân, gia đình, xã hội và uy tín của ngành y tế.

Vì vậy, lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu tân Viện trưởng nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm; phát huy vai trò người đứng đầu, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành và quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, viên chức.

Đặc biệt, Viện phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về giám định tư pháp, khám bệnh, chữa bệnh. Mọi kết luận giám định cần dựa trên chứng cứ, hồ sơ, kết quả thăm khám, đánh giá chuyên môn và phương pháp khoa học phù hợp.

"Không được để bất kỳ sức ép, sự can thiệp hoặc lợi ích cá nhân nào làm ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan của hoạt động giám định; không hợp thức hóa sai phạm, không làm sai lệch hồ sơ, không đánh đổi sự thật khoa học lấy bất kỳ lợi ích nào", Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Ông cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra nội bộ, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, thăm khám, hội chẩn, lập hồ sơ đến ban hành kết luận giám định. Trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận phải được phân định rõ ràng; mỗi kết luận cần có cơ sở khoa học, căn cứ pháp lý và khả năng giải trình.

Một yêu cầu khác được lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh là bảo đảm an toàn, tính nhân đạo và tôn trọng quyền con người trong hoạt động chuyên môn. Người được giám định, người mắc bệnh tâm thần dù ở trong hoàn cảnh pháp lý nào cũng phải được đối xử đúng pháp luật, tôn trọng nhân phẩm và bảo đảm quyền hợp pháp.

"Không được kỳ thị người mắc bệnh tâm thần, nhưng cũng tuyệt đối không được để bệnh lý tâm thần bị lợi dụng nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý", ông Cơ nói.

Lãnh đạo Bộ đồng thời đề nghị Viện chú trọng an toàn người bệnh, an toàn nhân viên y tế, phòng ngừa bạo lực, quản lý nguy cơ và bảo mật thông tin; xây dựng môi trường làm việc công bằng, minh bạch, cải thiện điều kiện làm việc và bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức, người lao động.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS.BS Phùng Thanh Hải khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu, kế thừa những thành quả của các thế hệ lãnh đạo đi trước, đồng thời phát huy tinh thần đổi mới, quyết liệt trong hành động, lấy hiệu quả công việc và sự phát triển bền vững của đơn vị làm mục tiêu phấn đấu.