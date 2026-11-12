Bé gái 10 tuổi vào viện với chiếc nắp bút mắc kẹt trong vùng kín

Vì ngại ngùng, bé gái 10 tuổi giấu mẹ chuyện ngứa vùng kín suốt nhiều tuần, tự dùng nắp bút để gãi rồi gặp sự cố nguy hiểm.

Các bác sĩ khoa Phụ Tự nguyện, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, vừa tiếp nhận một bệnh nhi 10 tuổi trong tình trạng lo lắng, hoảng sợ do có dị vật mắc trong vùng kín.

Theo chia sẻ của gia đình, trước đó, bé bị ngứa vùng kín kéo dài nhiều tuần nhưng vì ngượng ngùng nên không dám nói với mẹ. Khi cảm thấy khó chịu, trẻ tự ý lấy nắp bút màu để gãi. Trong lúc thực hiện, chiếc nắp bút bất ngờ tuột khỏi tay và lọt sâu vào bên trong âm đạo.

Hoảng sợ, bé tiếp tục dùng bằng nhíp lấy dị vật ra nhưng không thành công. Nhận thấy bé có các biểu hiện bất thường, người mẹ đã nhẹ nhàng hỏi han, động viên và cam kết không la mắng, giúp bé yên tâm kể lại sự việc.

Ngay sau khi biết chuyện, gia đình nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội thăm khám.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Biên Thùy, Trưởng khoa Phụ Tự nguyện, nhận định đây là trường hợp cần đặc biệt thận trọng do bệnh nhi còn nhỏ tuổi, bác sĩ lựa chọn sử dụng dụng cụ soi âm đạo chuyên dụng để quan sát và tiếp cận dị vật.

Sau nhiều tuần âm thầm chịu ngứa vùng kín, bé gái 10 tuổi tự tìm cách xử lý nhưng vô tình khiến chiếc nắp bút mắc kẹt bên trong. Ảnh: BVCC.

Các sĩ đã gắp thành công chiếc nắp bút ra ngoài chỉ trong khoảng 2 phút. Quá trình can thiệp không gây tổn thương màng trinh, bảo đảm sự toàn vẹn về giải phẫu vùng kín của trẻ.

Qua sự việc, bác sĩ Nguyễn Biên Thùy khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ có biểu hiện ngứa vùng kín kéo dài. Tình trạng này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như viêm âm hộ, âm đạo, kích ứng hoặc vấn đề vệ sinh cá nhân.

Khi cảm thấy khó chịu, trẻ có thể tự tìm cách xử lý mà chưa nhận thức đầy đủ về những nguy cơ. Việc sử dụng các vật dụng nhỏ như nắp bút, hạt cườm, bông hoặc đồ chơi để gãi, đưa vào vùng kín có thể dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Nếu dị vật lưu lại trong thời gian dài, trẻ có nguy cơ bị viêm nhiễm, chảy máu hoặc tổn thương niêm mạc.

Theo bác sĩ, phụ huynh cần chủ động trò chuyện, tạo môi trường an toàn để trẻ có thể thoải mái nói ra những vấn đề liên quan đến sức khỏe, đặc biệt là vùng kín.

Khi phát hiện con có biểu hiện bất thường hoặc gặp sự cố, cha mẹ cần bình tĩnh lắng nghe, tránh trách mắng hay khiến trẻ cảm thấy xấu hổ. Sự tin tưởng và đồng hành của người lớn giúp trẻ không phải âm thầm chịu đựng hoặc tự tìm cách xử lý những tình huống có thể gây nguy hiểm.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh phụ huynh tuyệt đối không tự ý dùng tay, nhíp hoặc các dụng cụ gia đình để lấy dị vật khi nghi ngờ trẻ có vật lạ trong vùng kín. Thao tác không đúng cách có thể khiến dị vật bị đẩy sâu hơn, đồng thời gây trầy xước, chảy máu và tổn thương niêm mạc.

Trong trường hợp trẻ bị ngứa kéo dài, đau rát, chảy máu, xuất hiện dịch tiết bất thường hoặc nghi ngờ có dị vật trong vùng kín, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa phụ sản hoặc nhi để được xử trí phù hợp.