Hàng trăm người ngộ độc vì bữa trưa miễn phí ở Indonesia

Liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm trong chương trình bữa trưa miễn phí tại Indonesia khiến hơn 1.000 người bị ảnh hưởng, trong khi chương trình đặt mục tiêu mở rộng tới 83 triệu suất ăn.

Hơn 360 người đã bị ốm tại thị trấn Sragen, Trung Java, Indonesia sau khi dùng bữa trưa tại trường theo chính sách chủ chốt của Tổng thống Prabowo Subianto. Ảnh: EPA.

Hơn 360 người tại thị trấn Sragen, tỉnh Trung Java, đã phải nhập viện hoặc điều trị sau khi ăn bữa trưa học đường, theo giới chức địa phương. Đây là vụ ngộ độc thực phẩm lớn nhất từ trước tới nay liên quan đến chương trình bữa ăn miễn phí - chính sách chủ lực của Tổng thống Prabowo Subianto.

Chương trình được triển khai từ tháng 1 năm nay, hướng tới cung cấp suất ăn miễn phí cho học sinh và một số nhóm đối tượng ưu tiên. Tuy nhiên, chỉ trong hơn nửa năm, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm đã xảy ra trên khắp quần đảo, ảnh hưởng đến hơn 1.000 người.

Ông Sigit Pamungkas, người đứng đầu chính quyền Sragen, cho biết 365 người đã bị ảnh hưởng trong vụ việc mới nhất. Mẫu thực phẩm đã được gửi tới phòng thí nghiệm để xét nghiệm, và chính quyền cam kết chi trả toàn bộ chi phí điều trị nếu cần.

Một học sinh trung học địa phương kể với Reuters rằng cậu bị đánh thức giữa đêm bởi cơn đau bụng dữ dội, kèm đau đầu và tiêu chảy. Chỉ khi thấy bạn bè đăng trên mạng xã hội về tình trạng tương tự, cậu mới nhận ra nguyên nhân là ngộ độc thực phẩm.

Bữa trưa nghi bị nhiễm khuẩn gồm cơm nghệ, trứng rán thái sợi, đậu nành chiên (tempeh), salad dưa leo và xà lách, táo cắt lát cùng một hộp sữa. Tất cả được chế biến tại một bếp trung tâm rồi phân phối tới nhiều trường học.

“Chúng tôi đã yêu cầu tạm dừng cung cấp thực phẩm từ bếp này cho tới khi có kết quả xét nghiệm”, ông Sigit cho biết.

Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia, đơn vị giám sát chương trình, cho hay sau các vụ ngộ độc trước đây, tiêu chuẩn về vận hành bếp và quy trình giao nhận đã được nâng cao. Ông Dadan Hindayana, lãnh đạo cơ quan này, cam kết rằng việc cải thiện quy chuẩn sẽ tiếp tục được thực hiện.

Chính sách bữa ăn miễn phí trị giá hàng tỷ USD từng là điểm nhấn trong chiến dịch tranh cử của ông Prabowo. Cựu tướng quân đội khẳng định chương trình sẽ nâng cao chất lượng sống của người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tới nay, chương trình đã mở rộng tới hơn 15 triệu người hưởng lợi, với mục tiêu đạt 83 triệu người vào cuối năm nay. Ngân sách dành cho năm 2025 là 171.000 tỷ rupiah (khoảng 10,62 tỷ USD ).

Từ tháng 1, ít nhất 190 bếp ăn do các đơn vị cung cấp dịch vụ bên thứ ba vận hành đã được mở trên toàn quốc, bao gồm một số bếp tại các căn cứ quân đội, để sản xuất và phân phối các suất ăn.

Trước đó, hồi tháng 5, tại một thành phố ở Tây Java, hơn 200 học sinh bị ngộ độc thực phẩm. Kết quả xét nghiệm cho thấy thức ăn bị nhiễm vi khuẩn Salmonella và E. coli, theo các phương tiện truyền thông địa phương.