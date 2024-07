Hàng nghìn fan phủ kín ngọn đồi để xem Taylor Swift

Theo People, Taylor Swift được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt trong buổi biểu diễn tại Olympiastadion, Munich (Đức). Hình ảnh từ giới truyền thông và khán giả cho thấy hàng chục nghìn người tụ tập tại ngọn đồi đằng sau sân vận động và không gian cạnh bờ kênh Nymphenburg để thưởng thức buổi biểu diễn miễn phí.

Khu vực này có địa hình cao hơn sân vận động, thuận lợi cho người hâm mộ khi theo dõi. Tại đây, họ không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Theo đó, người hâm mộ mang theo đủ loại vật dụng như lều trại, đồ ăn, thức uống để có trải nghiệm tốt nhất.

Với Taylor Swift, cô bày tỏ sự kinh ngạc khi thấy khán giả phủ kín cả một ngọn đồi. Trong các video đăng tải trên mạng xã hội, giọng ca Cruel Summer gửi lời chào rõng rạc tới nhóm khán giả bên ngoài sân vận động:

"Tôi thấy có rất nhiều khán giả xuất hiện ở công viên bên ngoài sân vận động, hàng nghìn người đang hướng về đây. Tôi cảm thấy được chào đón và sẽ cố gắng hết mình để phục vụ các bạn", Taylor Swift nói.

Theo The Courier, khán giả đã chịu đựng nắng nóng lên tới 32 độ C tại Munich. Một số người đã ngã gục, song lực lượng cảnh sát không thể xác nhận số trường hợp cụ thể. Ban tổ chức đã phát hàng nghìn chăn giữ nhiệt khẩn cấp và nước uống số lượng lớn.

Tại Đức, Taylor Swift đã có hai buổi diễn Eras Tour ở Hamburg trước khi tới Munich. Tiếp đó, giọng ca sinh năm 1989 sẽ có hai đêm diễn tại Warsaw (Ba Lan) vào đầu tháng 8. Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Taylor Swift tại châu Âu sẽ kết thúc với 5 đêm tại London (Anh).

