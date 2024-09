Hàng nghìn căn hộ bị bỏ hoang giữa lúc chung cư tăng giá từng ngày

Tại quận Hoàng Mai, khu tái định cư Trần Phú nằm trong ngõ 587 Tam Trinh được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2010 nhằm phục vụ giải phóng mặt bằng công viên Tuổi trẻ Thủ đô. Trong khi nhiều dự án chung cư cạnh đó như Gelexia Riverside, các tòa thuộc Gamuda Gardens (The One, The Two, The Zen)... liên tục tăng giá, vượt 50-60 triệu đồng/m2 thì 2 tòa tái định cư này vẫn đang bị bỏ hoang.