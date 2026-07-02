Hàng loạt vụ nổ rung chuyển thủ đô Kyiv khi Nga tập kích tên lửa

Hàng loạt vụ nổ và hỏa hoạn làm rung chuyển Kyiv sau khi Nga mở cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo và UAV, chỉ vài giờ sau cảnh báo của Tổng thống Zelensky về một đợt không kích quy mô lớn.

Cư dân thủ đô Kyiv trú ấn tại nhà ga tàu điện ngầm Palats Ukraine, khi Nga tập kích thành phố trong đêm 1 rạng sáng 2/7/2026. Ảnh: Kyiv Independent.

Theo tờ Kyiv Independent, nhiều tiếng nổ đã vang lên và một số đám cháy bùng phát tại thủ đô Kyiv của Ukraine rạng sáng 2/7, khi Nga tấn công thành phố này bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV).

Nhiều người dân thủ đô đã mang túi ngủ và vật nuôi xuống các ga tàu điện ngầm để trú ẩn qua đêm, sau khi có cảnh báo rằng một cuộc tấn công quy mô lớn sắp xảy ra.

Trước đó vào tối 1/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân chú ý các cảnh báo không kích và “đặc biệt cẩn trọng”, cho biết thông tin tình báo cho thấy Nga đang chuẩn bị một cuộc “tập kích lớn” khác.

Chỉ vài giờ sau, còi báo động không kích vang lên tại Kyiv, mở đầu một đêm dài đầy tiếng nổ đối với người dân thành phố.

Các UAV tấn công xuất hiện trước. Tiếng hệ thống phòng không khai hỏa liên tiếp vang lên, sau đó là một tiếng nổ lớn vào khoảng 23h, rồi nhiều tiếng nổ khác. Không lâu sau, một đám cháy lớn được nhìn thấy ở trung tâm thành phố, cùng một đám cháy nhỏ hơn ở gần đó.

Thị trưởng Kyiv, ông Vitali Klitschko kêu gọi người dân tiếp tục ở trong nơi trú ẩn khi đêm kéo dài và tên lửa đạn đạo bay vào không phận Ukraine. Một loạt vụ nổ mạnh khác bắt đầu làm rung chuyển thành phố ngay trước 2h sáng 2/7 theo giờ địa phương, khiến còi báo động ô tô trên đường phố vang lên.

Sau đó, ông Klitschko cho biết lực lượng cứu hộ đã khẩn trương ứng cứu tại một tòa chung cư 9 tầng bị sập, nơi nhiều người bị mắc kẹt. Lính cứu hỏa cũng đang dập lửa tại ít nhất hai quận trong thành phố, trong đó có một vụ cháy trên mái khách sạn và một vụ khác tại tòa nhà dân cư.

Hiện chưa rõ toàn bộ thiệt hại về người, nhưng ông Klitschko cho biết 5 nhân viên y tế đã bị thương.

Nhiều người ở Kyiv đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tấn công quy mô lớn. Ukraine gần đây gia tăng sức ép với Nga bằng các cuộc tấn công UAV tầm xa nhằm vào Moskva, làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu của Nga và liên tục tập kích Crimea - bán đảo mà Nga sáp nhập năm 2014 - bằng UAV và tên lửa.

Ukraine nói mục tiêu của họ là đưa chiến sự vào lãnh thổ Nga và buộc Tổng thống Putin chấp nhận chấm dứt xung đột.

“Ông Putin muốn tiếp tục chiến đấu”, ông Zelensky phát biểu tại Ireland ngày 1/7 trước khi vội vã trở về nước. “Vì vậy, ông ấy phải đối mặt với những điều kiện khiến ông không thể tiếp tục cuộc chiến này”.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này nhiều lần khẳng định các đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine là hành động đáp trả các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Kyiv vào lãnh thổ Nga cũng như các khu vực do Moskva kiểm soát.

Theo lập trường của Moskva, mục tiêu của các cuộc không kích là các cơ sở công nghiệp quốc phòng, sân bay quân sự, kho nhiên liệu và hạ tầng phục vụ quân đội Ukraine, đồng thời phủ nhận việc chủ đích tấn công mục tiêu dân sự.