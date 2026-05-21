Hàng loạt tàu chở dầu vượt Hormuz, thị trường có thêm 10 triệu thùng dầu

Giá dầu trên thị trường năng lượng thế giới đã hạ nhiệt khi Iran cho phép 10 triệu thùng dầu thô đi qua eo biển Hormuz.

Tàu chở dầu neo tại vùng Vịnh, gần eo biển Hormuz, khi xung đột diễn ra giữa lực lượng phối hợp Mỹ-Israel với Iran, ngày 11/3/2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 20/5 cho biết cùng ngày, giá dầu đã giảm sau khi Iran cho phép năm siêu tàu chở dầu thô đi qua eo biển Hormuz, giúp giảm bớt phần nào áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh lo ngại về gián đoạn nguồn cung phần nào dịu xuống.

Ngay từ đầu phiên giao dịch, thị trường đã chịu áp lực bán ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng “cuộc chiến sẽ kết thúc rất nhanh”. Giá dầu Brent và dầu WTI đều giảm hơn 3%, lần lượt xuống còn 108 USD và 101 USD /thùng, trước khi thu hẹp đà giảm và phục hồi trở lại vào cuối phiên.

26 tàu vượt eo biển Hormuz dưới sự phối hợp của Iran

Theo truyền hình nhà nước Iran, những con tàu này đã nhận được sự chấp thuận từ Bộ Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) để đi qua eo biển Hormuz. Mỗi siêu tàu có thể chở khoảng 2 triệu thùng dầu, nâng tổng khối lượng lên gần 10 triệu thùng.

Hải quân IRGC cho biết 26 tàu thương mại, bao gồm tàu chở dầu và tàu container, đã đi qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ qua dưới sự điều phối của Iran, đồng thời cho biết hoạt động quá cảnh vẫn tiếp tục với điều kiện phải có phê duyệt và phối hợp trước.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo một tàu chở dầu của Hàn Quốc đã an toàn đi qua eo biển Hormuz vào ngày 20/5, đánh dấu lần đầu tiên một tàu Hàn Quốc được xác nhận vượt qua khu vực này kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ - Israel với Iran bắt đầu.

Tuần trước, Bộ trưởng Đại dương và Thuỷ sản Hàn Quốc Hwang Jong-woo đã phản đối quyết định của Iran áp phí quá cảnh đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz có tầm quan trọng chiến lược, nhấn mạnh rằng Seoul bác bỏ mọi khoản phí như vậy vì cho rằng chúng vi phạm luật pháp quốc tế.

Việc các siêu tàu được phép lưu thông đã làm dấy lên hy vọng về sự trở lại của hoạt động vận tải bình thường hơn qua tuyến huyết mạch năng lượng toàn cầu này sau nhiều tuần gián đoạn nghiêm trọng.

Các hạn chế tại eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn bất chấp nỗ lực ngừng bắn

Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz sau cuộc chiến bùng phát bởi các cuộc tấn công phối hợp Mỹ - Israel bắt đầu vào ngày 28/2, khiến giá dầu thô vượt mốc 100 USD /thùng khi dòng chảy dầu mỏ toàn cầu qua một trong những điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới bị cắt giảm mạnh.

Trong thời gian đối đầu, Mỹ đã bắt giữ nhiều tàu thương mại Iran trên Biển Arab và Ấn Độ Dương, trong khi Iran chặn và tịch thu nhiều tàu gần eo biển Hormuz, bao gồm một số tàu có liên hệ với Israel.

Kể từ đó, Tehran đã tăng cường kiểm soát cả về thể chế lẫn quân sự đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz thay vì mở cửa hoàn toàn trở lại. Giới chức Iran gần đây đã thành lập một cơ quan quá cảnh mới để giám sát hoạt động di chuyển của tàu thuyền và chính thức hóa các thủ tục qua lại, đồng thời yêu cầu các tàu phải cung cấp thông tin về hàng hóa, bảo hiểm và thủy thủ đoàn trước khi đi vào tuyến đường thủy này.

Iran cũng đang thúc đẩy việc thu phí quá cảnh được cho là ở mức khoảng 1 USD cho mỗi thùng dầu, đồng nghĩa chi phí đối với các siêu tàu chở đầy dầu có thể lên tới 2 triệu USD mỗi chuyến đi, với một số khoản thanh toán được cho là được yêu cầu bằng nhân dân tệ Trung Quốc hoặc tiền mã hóa.

Dù giá dầu giảm trong ngày 20/5, nhưng mức giá hiện tại vẫn cao hơn khoảng 50% so với trước chiến tranh sau khi việc phong tỏa thực tế đối với eo biển Hormuz, theo các số liệu trước đó của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đã làm mất đi khoảng 13 triệu thùng dầu cung ứng mỗi ngày khỏi thị trường toàn cầu kể từ khi xung đột Trung Đông bắt đầu.