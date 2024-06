Hàng loạt mẫu xe Trung Quốc đổ bộ thị trường Việt Nam

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, thị trường Việt ghi nhận sự góp mặt của hàng loạt mẫu xe mới từ Trung Quốc từ xe điện đến động cơ đốt trong và xe hybrid.

Không ngoa khi gọi Việt Nam là "thỏi nam châm" của các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc trong năm nay khi nước ta đã, đang và sẽ đón nhận hàng loạt mẫu xe mới từ thị trường tỷ dân chỉ trong vài tháng.

Bên cạnh xe điện (EV), nhiều ôtô động cơ đốt trong cũng chuẩn bị được ra mắt mang đến đa dạng lựa chọn cho người dùng Việt.

Xe hybrid, thuần điện "không rẻ" liên tục được ra mắt

Ngày trước, xe điện Trung Quốc thường bị gắn mác "hàng giá rẻ" khi được ra mắt tại nước ta. Lý do chính bởi các nhà sản xuất thường quyết định mở bán những mẫu xe bình dân nhằm thăm dò thị trường trước khi chính thức xuất hiện.

Ví dụ, Wuling MiniEV có mức niêm yết dao động chỉ 239-282 triệu hay Beijing U5 Plus được bán với giá khoảng 398-498 triệu, đều là những cái tên sở hữu mức giá cạnh tranh hẳn trong phân khúc nếu so với các đại diện từ Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Tuy nhiên, bước sang năm nay, những mẫu xe Trung Quốc sắp ra mắt tại thị trường nước ta đã dần tăng lên về cả số lượng lẫn tầm giá.

MG4. Ảnh: Đan Thanh.

Cụ thể, đầu tháng 6, SAIC đã bất ngờ ra mắt chiếc MG4, chiếc SUV thuần điện cỡ C tại Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với VinFast VF 6. Xe được mở bán với giá dao động 828-948 triệu đồng, cao hơn hẳn đối thủ cùng phân khúc và tiệm cận với mức giá của chiếc VF 7 (850-999 triệu đồng).

Tập đoàn Chery đã ký kết cùng Geleximco để xây dựng một nhà máy tại tỉnh Thái Bình, chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt ôtô thuộc 2 thương hiệu là Jaecoo và Omoda trong tương lai. Những mẫu xe đầu tiên dự kiến được phân phối gồm Omoda E5, C5 và Jaecoo J7.

Omoda E5.

Omoda E5 sẽ là chiếc SUV điện cỡ C với kích thước tương đồng với "người anh em" Omoda 5 bản xăng tiền nhiệm. Tại Indonesia, Omoda E5 được bán với giá khoảng 498,8 Rp, tương đương khoảng 778 triệu đồng. Như vậy, đây không hẳn là một mức giá quá cạnh tranh nếu so với những mẫu xe cùng phân khúc như MG4 hay VF 6.

Nguồn tin riêng của Tri Thức - Znews cho biết các đại lý của BYD đã sẵn sàng ra mắt vào tháng sau. Nhà sản xuất này sẽ tiến hành chạy thử xe vào giữa tháng 6 và chuẩn bị cho kế hoạch mở bán.

BYD Seal, BYD Atto 3 cùng với BYD Dolphin sẽ là 3 mẫu xe được hãng mở bán tại Việt Nam trong năm nay.

BYD Dolphin. Ảnh: BYD.

BYD Dolphin sẽ là mẫu xe có giá bán hấp dẫn nhất của thương hiệu khi vào Việt Nam. Mẫu xe này được định vị ở phân khúc hạng B, ngang hàng với những cái tên như Toyota Yaris hay Suzuki Swift.

Mẫu SUV 5 chỗ nhà BYD , Atto 3 dự kiến là "át chủ bài" của thương hiệu Trung Quốc tại Việt Nam. Điều này không có gì ngạc nhiên khi đây từng là mẫu xe giúp hãng xe Trung Quốc tạo được thành công tại Thái Lan. Khi mở bán, Atto 3 sẽ cạnh tranh trực tiếp cùng MG4, VinFast VF 6 hay Omoda E5.

BYD Atto 3. Ảnh: Riz Akhtar.

Mẫu xe khác lạ nhất được BYD mang đến thị trường nước ta là BYD Seal, được định vị ở phân khúc sedan cỡ D, cạnh tranh với các mẫu xe chạy xăng như Toyota Camry, Kia K5 hay Mazda6.

Không thiếu xe động cơ xăng

Mặc dù được biết đến như những con rồng trong ngành sản xuất xe điện, các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc cũng không bỏ qua việc phát triển và ra mắt các sản phẩm động cơ đốt trong. Hàng loạt mẫu xe xăng từ thị trường tỷ dân đang “rục rịch” được ra mắt tại nước ta trong quý 2 năm nay.

Theo nguồn tin từ đại lý, mẫu SUV cỡ B mới của Haval, với tên gọi Haval Jolion, dự kiến cập bến Việt Nam quý 3 năm nay. Trước đó, Haval đã lên kế hoạch mở bán Jolion vào tháng 4 nhưng bất ngờ lùi lịch không rõ nguyên do.

Tuy nhiên hiện tại, các đại lý Haval vẫn tiếp tục nhận đặt cọc và hứa hẹn thời gian giao xe khoảng tháng 8-9 năm nay.

Haval Jolion. Ảnh: GWM.

Haval là thương hiệu ôtô thuộc tập đoàn Great Wall Motor (GWM). Đây không phải lần đầu tiên GWM xuất hiện tại Việt Nam. Năm 2022, GWM đã mở văn phòng đại diện và dường như sẵn sàng ra mắt xe, nhưng sau đó rút về nước sau khoảng 6 tháng hoạt động.

Haval Jolion được định vị ở phân khúc SUV cỡ B, cạnh tranh cùng Kia Seltos, Hyundai Creta hay Mitsubishi Xforce. Mẫu xe hiện vẫn chưa có giá niêm yết chính thức nhưng theo đại lý, giá của Jolion có thể dao động 650-700 triệu đồng.

Bên cạnh 2 mẫu xe thuần điện là C5 và E5, Chery cũng sẽ ra mắt thêm Jaecoo J7 với 2 tùy chọn động cơ xăng và xăng lai điện (hybrid). J7 được định vị nằm trong phân khúc SUV cỡ B/B+, tương tự Honda HR-V, Kia Seltos hay Hyundai Creta, Mitsubishi Xforce.



Jaecoo J7.

Cuối năm 2023, công ty con của Geely, Lynk n Co ra mắt chiếc SUV 09 đầu tiên đi kèm mức giá 2,199 tỷ đồng . Lynk n Co 09 sở hữu khối động cơ xăng Micro Hybrid Drive-E 2.0TD T5 kết hợp cùng motor điện.

Với mức giá hơn 2 tỷ đồng , 09 cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz GLC 200 (2,189- 2,299 tỷ đồng ), Ford Explorer ( 2,399 tỷ đồng ) hay Volkswagen Teramont ( 2,499 tỷ đồng ).

Đầu năm nay, công ty con của Geely, Lynk & Co, đã ra mắt 2 mẫu SUV mới mang tên Lynk & Co 01 và 05 . Trong đó, Lynk & Co 01 được xếp cùng nhóm với những cái tên quen thuộc như Mazda CX-5, Ford Territory hay Kia Sportage khi so sánh về kích thước.

Lynk & Co 01. Ảnh: Lynk & Co.

Tuy được đánh giá là “át chủ bài” của Lynk n Co tại Việt Nam, 01 vẫn là mẫu xe có mức giá không thật sự hấp dẫn nếu so với những đối thủ còn lại của phân khúc (999 triệu đồng).

Lynk & Co gọi mẫu xe 05 là phiên bản SUV Coupe của 01. Xét trong phân khúc, chiếc SUV này được xem là đối thủ trực tiếp của Peugeot 408 - mẫu xe mới nhất của thương hiệu Peugeot tại thị trường Việt Nam. Lynk & Co 05 được phân phối với giá 1,599 tỷ, cao hơn hẳn giá niêm yết của đối thủ (1,019- 1,269 tỷ đồng ).

Lynk & Co 05.

Gần đây, hãng xe Trung Quốc này cũng tiếp tục chuẩn bị ra mắt chiếc Lynk & Co 06. Xe sử dụng khối động cơ xăng 1.5 turbo, sản sinh công suất 175 mã lực, mô men xoắn cực đại 290 Nm. Theo nhiều nguồn tin, 06 sẽ có giá khoảng 750 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp với các mẫu SUV B/B+ trên thị trường.

Nhìn chung, các nhà sản xuất Trung Quốc đang giúp thị trường xe Việt Nam có thêm nhiều sản phẩm mới với công nghệ hiện đại. Tuy nhiên ở thời điểm mà nền kinh tế đang dần phục hồi, giá xe giảm mạnh, việc đóng đinh sản phẩm ở mức giá cao sẽ khiến những chúng khó để cạnh tranh cùng các đại diện khác.

Đối với xe điện, hạ tầng trạm sạc gần như là yếu tố tiên quyết nhưng lại đang bị các hãng ôtô này gần như “làm lơ”. Điều này sẽ phần nào khiến người dùng ngại ngùng khi muốn xuống tiền.