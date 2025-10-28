Hàng loạt đèo ở Lâm Đồng sạt lở: Người dân cần biết điều này

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nhiều con đèo tại Lâm Đồng khiến giao thông ngưng trệ, bên cạnh đó nước suối dâng cao cũng khiến nhiều nơi ngập lụt.

Tối 27/10, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đèo Sông Pha nối Khánh Hòa và tỉnh này bị sạt lở nghiêm trọng.

Sạt lở trên đèo Sông Pha. Ảnh: Người dân cung cấp.

Đơn vị khuyến cáo các phương tiện không lưu thông qua khu vực này. Hiện do trời tối, lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường nên chưa thể tiến hành dọn dẹp.

Ngay khi sự cố xảy ra, cảnh sát giao thông đã huy động lực lượng đến gần khu vực sạt lở để điều tiết, phân luồng giao thông. Trước mắt, nhằm đảm bảo an toàn, các phương tiện tạm thời chưa được phép đi xuống đèo.

Nước lũ tiếp tục dâng cao khiến nhiều nhà dân ở thôn K' Long, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng bị ngập nặng. Ảnh: Người dân cung cấp.

Trong khi đó, Ban Quản lý dự án sửa chữa, nâng cấp quốc lộ 28B nối Đà Lạt - Phan Thiết qua tỉnh Lâm Đồng cho biết, sạt lở đèo Đại Ninh đã khiến đất đá đổ ào xuống quốc lộ 28B khiến giao thông bị chia cắt, kẹt xe kéo dài.

Đoạn đường bị đất đá sạt lở vùi lấp có chiều dài khoảng 30 m. Tại đây, hàng trăm phương tiện lưu thông qua đoạn này đều xếp hàng chờ đợi chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án số 5, Cục Đường bộ Việt Nam điều cơ giới đến khắc phục.

Cũng trong tối 27/10, UBND xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) phát đi thông báo khẩn cấp về việc ứng phó tình trạng nước dâng cao trên địa bàn do mưa lớn kéo dài và nước từ thượng nguồn đổ về.

Theo chính quyền xã, nước lũ tại các thôn K’Rèn, K’Long và Định An đang dâng rất nhanh, có khả năng gây ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc, đèo và suối.

Ghi nhận tại hiện trường, đoạn Quốc lộ 20 đi qua xã Hiệp Thạnh hiện bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt cục bộ. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo các phương tiện hạn chế lưu thông qua khu vực này để đảm bảo an toàn.

Ông Trần Văn Kiên, Trưởng phòng kinh tế xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng) cho biết, trước tình hình thời tiết bất lợi, mưa lớn kéo dài dẫn đến nguy cơ sạt lở cao, địa phương đã vận động tạm di dời 19/73 hộ dân ở khu tái định cư Đưng K’Nớ 5 tới nơi ở an toàn.