Hàng không Trung Đông lao đao, Emirates vẫn lãi hơn 1 tỷ USD

Tập đoàn Emirates vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1,1 tỷ USD trong nửa đầu năm tài chính 2026-2027, dù kết quả giảm mạnh so với cùng kỳ.

Chi phí nhiên liệu hàng không toàn cầu tăng gấp đôi so với cùng kỳ đã gây sức ép đáng kể lên chi phí và lợi nhuận của tập đoàn Emirates. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn Emirates vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm tài chính 2026-2027 (từ tháng 4 đến tháng 9/2026), với lợi nhuận trước thuế đạt 4,1 tỷ AED ( 1,1 tỷ USD ). Sau khi trừ thuế thu nhập, lợi nhuận hãng còn 3,6 tỷ AED ( 1 tỷ USD ), giảm 66% so với cùng kỳ năm trước.

Để đạt kết quả lợi nhuận này, doanh thu tập đoàn cùng giai đoạn đạt 66,2 tỷ AED ( 18 tỷ USD ), giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. EBITDA đạt 12,5 tỷ AED ( 3,4 tỷ USD ), giảm 41%.

Kết quả này được ghi nhận trong bối cảnh hoạt động khai thác của hãng chịu ảnh hưởng từ xung đột tại khu vực Vùng Vịnh, tình trạng hạn chế và đóng cửa không phận tại một số khu vực, cùng giá nhiên liệu hàng không tăng cao.

Riêng hãng hàng không Emirates ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3,7 tỷ AED ( 1 tỷ USD ), giảm so với mức kỷ lục 11,4 tỷ AED ( 3,1 tỷ USD ) cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu đạt 56,9 tỷ AED ( 15,5 tỷ USD ), giảm 13%.

Trong 6 tháng gần nhất, hãng bay này cho biết đã vận chuyển 21,8 triệu lượt khách, giảm 22% so với cùng kỳ. Công suất khai thác giảm 17%, trong khi hệ số sử dụng ghế giảm từ 79,5% xuống 72%.

Theo Emirates, áp lực lớn từ chi phí nhiên liệu hàng không toàn cầu tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước đã gây sức ép đáng kể lên chi phí và lợi nhuận của tập đoàn.

Dù vậy, mảng vận tải hàng hóa vẫn đóng góp tích cực. Emirates SkyCargo đã vận chuyển 1,2 triệu tấn hàng hóa trong nửa đầu năm tài chính này, giảm 1% về sản lượng nhưng doanh thu tăng 52%. Xung đột khu vực làm suy giảm năng lực vận tải hàng không, đồng thời gián đoạn vận tải đường biển khiến nhiều đơn vị tìm kiếm giải pháp vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không.

Không chỉ Emirates, toàn ngành hàng không Trung Đông cũng đang đối mặt với triển vọng kinh doanh khó khăn do xung đột và biến động năng lượng.

Theo báo cáo triển vọng hàng không toàn cầu công bố tháng 6/2026 của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), các hãng hàng không tại Trung Đông có thể ghi nhận khoản lỗ ròng 4,3 tỷ USD trong năm 2026, đảo chiều so với mức lợi nhuận 7,2 tỷ USD năm 2025.

IATA dự báo biên lợi nhuận ròng của các hãng trong khu vực có thể xuống âm 6,1%, trong khi nhu cầu vận tải hành khách tính theo doanh thu hành khách luân chuyển (RPK) giảm 11%. Công suất khai thác cũng được dự báo giảm 4,4%.

Theo tổ chức này, Trung Đông là khu vực chịu tác động trực tiếp và nặng nề nhất từ xung đột. Các hạn chế không phận, chuyến bay bị hủy, gián đoạn hoạt động khai thác và giá nhiên liệu tăng cao đều làm gia tăng chi phí vận hành.

Bên cạnh đó, sự suy giảm lượng khách trung chuyển qua các trung tâm hàng không lớn trong khu vực cũng gây sức ép lên hệ số sử dụng ghế và làm tăng chi phí khai thác trên mỗi đơn vị vận chuyển.

Trên phạm vi toàn cầu, IATA vẫn dự báo ngành hàng không có lãi trong năm 2026, với lợi nhuận ròng khoảng 23 tỷ USD . Tuy nhiên, biên lợi nhuận ròng chỉ còn 2%, thấp hơn đáng kể so với mức 3,6% ước tính của năm 2025.

Tổ chức này nhận định cú sốc giá năng lượng, đặc biệt là nhiên liệu hàng không, đang làm suy yếu triển vọng lợi nhuận của các hãng. Trong khi đó, nhu cầu đi lại vẫn duy trì nhưng tốc độ tăng trưởng chậm lại, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh công suất và giá vé để ứng phó với chi phí khai thác ngày càng lớn.