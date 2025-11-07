Hàng không Mỹ hỗn loạn, đối mặt nguy cơ tê liệt

Giữa bế tắc ngân sách lịch sử, FAA yêu cầu giảm hàng loạt chuyến bay trên khắp nước Mỹ nhằm “giữ an toàn hệ thống”, khiến hàng không đối mặt nguy cơ tê liệt toàn diện.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) vừa ban hành lệnh khẩn, yêu cầu giảm 4% tổng số chuyến bay tại các sân bay lớn trên toàn quốc bắt đầu từ 6h (giờ miền Đông) ngày 7/11, trong bối cảnh “hệ thống đang chịu áp lực nghiêm trọng”, theo CNN.

Theo lộ trình được FAA công bố, mức cắt giảm sẽ tiếp tục tăng dần: 6% đến ngày 11/11, 8% đến ngày 13/11 và có thể đạt 10% đến ngày 14/11, nếu chính phủ liên bang vẫn chưa đạt được thỏa thuận để chấm dứt tình trạng ngưng hoạt động.

FAA cho biết, các hãng hàng không sẽ tự quyết định chuyến bay nào bị hủy, song hành khách sẽ được hoàn tiền vé nhưng không được bồi hoàn chi phí phát sinh như khách sạn, vì đây được xem là tình huống ngoài lỗi của hãng.

“Chúng tôi đang nhận thấy dấu hiệu quá tải trong hệ thống. Việc chủ động giảm số lượng chuyến bay là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân Mỹ”, ông Bryan Bedford, người đứng đầu FAA, cho biết trong thông cáo của Bộ Giao thông vận tải (DOT). “FAA sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình và sẵn sàng hành động mạnh tay hơn nếu cần thiết”.

Tình trạng hủy, cắt giảm chuyến bay kéo dài và tăng cao tại các sân bay Mỹ vì đóng cửa chính phủ. Ảnh: Reuters.

Theo bà Sara Nelson, Chủ tịch Hiệp hội Tiếp viên Hàng không Quốc tế, quyết định này tương tự các biện pháp từng được áp dụng khi thiếu nhân lực trong ngành, “nhưng lần này quy mô lớn hơn rất nhiều”.

“Không có đủ chuyên gia an toàn, an ninh và nhân sự hỗ trợ đang bị nghỉ việc tạm thời, mọi thứ đều chậm lại. Lần này không chỉ là tạm dừng ở một vài sân bay mà là ảnh hưởng trên diện rộng toàn quốc”, bà nói trên CNN.

Bà Nelson cũng cảnh báo, nếu bế tắc ngân sách tiếp diễn, tình hình “sẽ còn tồi tệ hơn nữa”.

Trước đó, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cũng cảnh báo ngành hàng không nước này đang rơi vào cuộc khủng hoảng thiếu kiểm soát viên không lưu nghiêm trọng nhất trong nhiều năm.

Theo FAA, tính đến ngày 31/10, tỷ lệ nhân viên vắng mặt đã tăng cao kỷ lục kể từ khi chính phủ liên bang bắt đầu ngưng hoạt động.

Khu vực New York - một trong những trung tâm hàng không sầm uất nhất thế giới - hiện là nơi chịu tác động nặng nề nhất, với tỷ lệ vắng mặt của nhân viên kiểm soát không lưu lên tới 80%.

Tình trạng thiếu hụt nhân sự khiến hàng loạt chuyến bay bị trì hoãn hoặc hủy bỏ, gây gián đoạn nghiêm trọng trong hệ thống vận hành hàng không trên toàn nước Mỹ.

Phát biểu với Fox News, Bộ trưởng Giao thông vận tải Sean Duffy cho biết kể từ sau ngày 28/10 - thời điểm các kiểm soát viên chính thức không được trả lương - nguy cơ hỗn loạn trong ngành hàng không “có thể tăng mạnh trong những ngày tới”.

Trước khi lệnh chính thức được ban hành, các hãng lớn như Delta, Southwest và United Airlines đã chủ động hủy hàng trăm chuyến bay. Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết hôm 5/11 rằng 40 sân bay lớn sẽ phải giảm tới 10% số chuyến bay trong vài ngày tới, tùy vào diễn biến của tình hình chính phủ, Reuters đưa tin.

“Chúng tôi hiểu tác động lớn đối với hành khách, nhưng an toàn là ưu tiên tuyệt đối”, ông Duffy nói, đồng thời khẳng định việc cắt giảm có thể đảo ngược nếu Quốc hội đạt thỏa thuận mở cửa lại chính phủ.

Tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đã bước sang ngày thứ 36, đánh dấu lần đóng cửa lâu nhất trong lịch sử nước Mỹ, buộc hơn 13.000 kiểm soát viên không lưu và 50.000 nhân viên an ninh sân bay phải làm việc mà không được trả lương.

Một lãnh đạo công đoàn kiểm soát không lưu cho biết, ngành đang chứng kiến “làn sóng nghỉ việc chưa từng có” khi nhân viên nhận thêm một kỳ bảng lương trống rỗng.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông tin rằng “việc bay vẫn an toàn”, và “chính vì thế FAA cần giảm tải để duy trì tiêu chuẩn đó”.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định việc chính quyền Trump dùng hàng không làm đòn bẩy gây sức ép với phe Dân chủ đang khiến tình hình thêm căng thẳng.