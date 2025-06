Hãng hàng không nào an toàn nhất thế giới?

Airline Ratings đã xem xét 385 hãng hàng không trên thế giới để tìm ra thương hiệu bay an toàn nhất, trong đó Việt Nam có đại diện lọt bảng xếp hạng công bố hồi đầu năm.

Air New Zealand được Airline Ratings đánh giá là hãng hàng không an toàn nhất thế giới trong báo cáo công bố hồi tháng 1. Ảnh: Reuters.

Mặc dù 2024 là năm chứng kiến nhiều thảm họa hàng không chết chóc nhất kể từ 2018, giới chức và chuyên gia vẫn giữ nguyên nhận định: Bay an toàn hơn đáng kể so với lái xe, với khả năng xảy ra tai nạn cực kỳ nhỏ. Hồi đầu năm 2025, AirlineRatings.com đã tổng hợp dữ liệu công khai và xếp hạng 385 hãng hàng không trên thế giới.

Hãng hàng không nào an toàn nhất?

AirlineRatings.com công bố hai bảng xếp hạng: Các hãng hàng không cung cấp dịch vụ đầy đủ và giá rẻ.

Ở bảng xếp hạng "các hãng hàng không cung cấp dịch vụ đầy đủ", vị trí đầu tiên thuộc về Air New Zealand, theo sau là Qantas (Australia), Cathay Pacific, Qatar Airways và Emirates. Vietnam Airlines cũng lọt vào danh sách 25 hãng hàng không an toàn nhất thế giới, đứng ở vị trí thứ 22.

Danh sách 23 hãng xếp đầu cho hạng mục này gồm: Air New Zealand; Qantas (Australia); Cathay Pacific (Hong Kong), Qatar Airways, Emirates (UAE); Virgin Australia; Etihad Airways (UAE); ANA (Nhật Bản); EVA Air (Trung Quốc); Korean Air; Alaska Airlines (Mỹ); Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ); TAP Portugal (Bồ Đào Nha); Hawaiian Airlines (Mỹ); American Airlines (Mỹ); SAS (Thụy Điển); British Airways (Anh); Iberia (Tây Ban Nha); Finnair (Phần Lan); Lufthansa/Swiss (Thụy Sĩ); JAL (Nhật Bản); Air Canada; Delta Airlines (Mỹ); Vietnam Airlines; United Airlines (Mỹ).

Ở bảng xếp hạng "các hãng hàng không giá rẻ", hãng hàng không an toàn nhất là Hong Kong Express, tiếp theo là Jetstar của Australia và Ryanair (Ireland). Vietjet Air lọt top 8.

Danh sách đầy đủ 25 hãng xếp đầu cho hạng mục này gồm: Hong Kong Express; Jetstar Group (Australia); Ryanair (Ireland); easyJet (Anh); Frontier Airlines (Mỹ); AirAsia (Malaysia); Wizz Air (Hungary); VietJet Air; Southwest Airlines (Mỹ); Volaris (Mexico); flydubai; Norwegian (Na Uy); Vueling (Tây Ban Nha); Jet2 (Anh); Sun Country Airlines (Mỹ); WestJet (Canada); JetBlue Airways (Mỹ); Air Arabia (UAE); IndiGo (Ấn Độ); Eurowings (Đức); Allegiant Air (Mỹ); Cebu Pacific (Philippines); ZipAir (Nhật Bản); SKY Airline (Chile); Air Baltic (Latvia).

Vietnam Airlines lọt nhóm 25 hãng hàng không an toàn nhất thế giới và Vietjet Air đứng thứ 8 trong danh sách hãng hàng không giá rẻ an toàn nhất. Ảnh: Hoàng Hà.

Cách đo lường mức độ an toàn

Theo Airline Ratings, không có thước đo rõ ràng về mức độ an toàn của hãng hàng không. Công ty xếp hạng dựa trên ý kiến đóng góp của chuyên gia và tính đến nhiều yếu tố, từ mức độ gặp sự cố tới kỹ thuật như tuổi đội bay và quy trình đào tạo phi công.

Báo cáo cũng lưu ý một số thiếu sót khi đánh giá dựa trên tai nạn, vì những sự cố này thường do các vấn đề kỹ thuật của máy bay thay vì quyết định vận hành của hãng. Ví dụ, báo cáo trích dẫn chuyến bay của Alaska Airlines hồi năm 2024 bị mất cửa lúc đang bay. Điều tra sau đó kết luận sai sót thuộc về quy trình kiểm soát chất lượng tại Boeing chứ không phải do hãng.

Một số chuyên gia phản đối ý tưởng xếp hạng các hãng hàng không theo cách này, vì mỗi hãng sẽ hoạt động ở khu vực và điều kiện khác nhau.

"Hãng hàng không đứng đầu bảng, Air New Zealand, chỉ hoạt động tại rất ít điểm đến, phần lớn ở các quốc gia phát triển", Nick Eades - cơ trưởng kỳ cựu lái Boeing 747 - cho biết. "Có hãng hàng không bay đến những điểm khó khăn hơn, điều này có thể dẫn tới nhiều sự cố hơn".

Các nhà sản xuất cải thiện an toàn của máy bay mỗi lần thiết kế dòng mới. Ảnh: Reuters.

Ông cũng cho rằng độ tuổi của đội bay chưa chắc đã là chỉ báo về hồ sơ an toàn của hãng: "Miễn là máy bay được bảo dưỡng cẩn thận, chúng an toàn ngang máy bay mới. Một số người thậm chí còn cảm thấy máy bay cũ an toàn hơn vì mọi lỗi thiết kế hoặc sản xuất được phát hiện và khắc phục".

Ngoài ra, mỗi lần thiết kế một dòng máy bay mới, các nhà sản xuất sẽ tìm cách cải thiện độ an toàn. Ví dụ, các mẫu mới nhất của Boeing và Airbus (787-9 và A350) đã trải qua nhiều lần điều chỉnh để giảm thiểu nhiễu động, như lắp thêm cánh linh hoạt hơn.

Nhiễu động thường không gây ra các vấn đề nghiêm trọng, song có những trường hợp đã gặp thương vong. Năm 2024, một hành khách tử vong và 71 người khác bị thương do chuyến bay của Singapore Airlines từ London gặp phải tình trạng nhiễu động mạnh.

Đáng lo ngại, có dấu hiệu cho thấy một số loại nhiễu động - như nhiễu động trời trong - ngày càng phổ biến, một phần do biến đổi khí hậu.

Trong hầu hết trường hợp, các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn của hãng hàng không - như bảo dưỡng máy bay thường xuyên - do các cơ quan hàng không đặt ra, thực thi quy tắc nghiêm ngặt về tần suất kiểm tra máy bay. Chính các hãng hàng không cũng đưa ra một số luật lệ riêng để giảm thiểu rủi ro hơn nữa.

Ví dụ, Ryanair tăng cường giám sát chặt chẽ với dòng Boeing 737 Max. Các máy bay được chuyển đến cơ sở bảo dưỡng của hãng tại Dublin, nơi các kỹ sư kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa vào sử dụng.

Một số hãng cũng triển khai chính sách mới ứng phó với tình trạng nhiễu động. Singapore Airlines và Korean Air quyết định dừng mọi dịch vụ ăn uống khi đèn báo thắt dây an toàn bật sáng, với hy vọng giảm khả năng xảy ra tai nạn nghiêm trọng, khi hành khách bị thủy tinh bay vào người hoặc bị bỏng do đồ uống nóng.

