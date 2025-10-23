Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hàng công tuổi teen của Chelsea tạo nên lịch sử

  • Thứ năm, 23/10/2025 07:00 (GMT+7)
  • 07:00 23/10/2025

Chelsea trải qua một đêm thi đấu rực rỡ tại Champions League với chiến thắng đậm 5-1 trước Ajax, đồng thời lập nên hàng loạt cột mốc lịch sử với ba cầu thủ tuổi teen cùng ghi bàn.

Các tài năng trẻ của Chelsea rực sáng. Ảnh: Reuters.

Phút 18 trên sân Stamford Bridge, Marc Guiu mở tỷ số cho “The Blues”, qua đó trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho Chelsea tại Champions League ở tuổi 19. Tuy nhiên, kỷ lục này chỉ tồn tại vỏn vẹn 33 phút.

Ở phút bù giờ cuối hiệp một, Estevao - tài năng người Brazil mới 18 tuổi 181 ngày - bước lên chấm phạt đền và thực hiện cú sút chuẩn xác, nâng tỷ số lên 4-1 cho Chelsea. Theo thống kê từ Opta, bàn thắng này giúp Estevao chính thức phá kỷ lục của Guiu, trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Chelsea ghi bàn tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Không dừng lại ở đó, Tyrique George - người kém Guiu đúng một tháng tuổi - khép lại đêm thăng hoa khi lập công để nâng tỷ số lên 5-1. Với ba cái tên Guiu, Estevao và George, Chelsea trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử Champions League có ba cầu thủ tuổi teen cùng ghi bàn trong một trận đấu.

Đáng chú ý, Estevao đi vào lịch sử Champions League với tư cách cầu thủ trẻ thứ ba ghi bàn từ chấm phạt đền, chỉ xếp sau Bojan Krkic (18 tuổi 90 ngày, năm 2008) và Lamine Yamal (18 tuổi 100 ngày, ghi bàn cho Barcelona hôm 21/10).

Kết quả chung cuộc, Chelsea thắng Ajax 5-1. Những con số ấn tượng trên cho thấy thế hệ trẻ của Chelsea đang dần khẳng định giá trị tại đấu trường lớn nhất châu Âu. Từ Guiu, Estevao đến George, tất cả đều cho thấy tương lai tươi sáng của “The Blues” dưới bàn tay của HLV Enzo Maresca.

2 bàn thắng giúp MU hạ Chelsea Đêm 20/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Chelsea Chelsea Champions League

    Đọc tiếp

    Cuu tien dao MU do mau hinh anh

    Cựu tiền đạo MU đổ máu

    05:39 23/10/2025 05:39 23/10/2025

    0

    Tiền đạo Wout Weghorst của Ajax trải qua một hiệp đấu ác mộng trong trận thua Chelsea 1-5 tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 23/10.

    Premier League lam nen lich su hinh anh

    Premier League làm nên lịch sử

    05:32 23/10/2025 05:32 23/10/2025

    0

    Các câu lạc bộ Anh làm bùng nổ Champions League với những màn trình diễn ghi bàn ngoạn mục trong hai ngày thi đấu 22 và 23/10.

    Isak bi CDV Liverpool chi trich du doi hinh anh

    Isak bị CĐV Liverpool chỉ trích dữ dội

    05:31 23/10/2025 05:31 23/10/2025

    0

    Tiền đạo Alexander Isak trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ Liverpool sau màn trình diễn tệ trong chiến thắng 5-1 trước Frankfurt tại Champions League rạng sáng 23/10.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý