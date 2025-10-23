Hàng công tuổi teen của Chelsea tạo nên lịch sử

Chelsea trải qua một đêm thi đấu rực rỡ tại Champions League với chiến thắng đậm 5-1 trước Ajax, đồng thời lập nên hàng loạt cột mốc lịch sử với ba cầu thủ tuổi teen cùng ghi bàn.

Các tài năng trẻ của Chelsea rực sáng. Ảnh: Reuters.

Phút 18 trên sân Stamford Bridge, Marc Guiu mở tỷ số cho “The Blues”, qua đó trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho Chelsea tại Champions League ở tuổi 19. Tuy nhiên, kỷ lục này chỉ tồn tại vỏn vẹn 33 phút.

Ở phút bù giờ cuối hiệp một, Estevao - tài năng người Brazil mới 18 tuổi 181 ngày - bước lên chấm phạt đền và thực hiện cú sút chuẩn xác, nâng tỷ số lên 4-1 cho Chelsea. Theo thống kê từ Opta, bàn thắng này giúp Estevao chính thức phá kỷ lục của Guiu, trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Chelsea ghi bàn tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Không dừng lại ở đó, Tyrique George - người kém Guiu đúng một tháng tuổi - khép lại đêm thăng hoa khi lập công để nâng tỷ số lên 5-1. Với ba cái tên Guiu, Estevao và George, Chelsea trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử Champions League có ba cầu thủ tuổi teen cùng ghi bàn trong một trận đấu.

Đáng chú ý, Estevao đi vào lịch sử Champions League với tư cách cầu thủ trẻ thứ ba ghi bàn từ chấm phạt đền, chỉ xếp sau Bojan Krkic (18 tuổi 90 ngày, năm 2008) và Lamine Yamal (18 tuổi 100 ngày, ghi bàn cho Barcelona hôm 21/10).

Kết quả chung cuộc, Chelsea thắng Ajax 5-1. Những con số ấn tượng trên cho thấy thế hệ trẻ của Chelsea đang dần khẳng định giá trị tại đấu trường lớn nhất châu Âu. Từ Guiu, Estevao đến George, tất cả đều cho thấy tương lai tươi sáng của “The Blues” dưới bàn tay của HLV Enzo Maresca.

