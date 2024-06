Hàng công Dortmund bị chỉ trích

Dortmund mới là đội có những tình huống tấn công nguy hiểm đầu tiên. Những pha uy hiếp của Karim Adeyemi và Niclas Fullkrug khiến khung thành của Thibaut Courtois liên tục bị đặt vào tình trạng báo động.

Tuy nhiên, không cơ hội nào của Dortmund được chuyển đổi thành bàn thắng. Trong đó, Adeyemi bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi đối mặt với khung thành chỉ còn Courtois.

Nhiều CĐV đội chủ sân Signal Iduna Park bày tỏ sự tiếc nuối với những pha bỏ lỡ của số 21. “Chân cậu ấy hoá gỗ ngay trận đấu quan trọng nhất mùa giải sao?”, “Chúng ta đã ở rất gần chiếc cúp bạc rồi mà" là những bình luận dễ bắt gặp.

Cùng với đó, các Madridista (CĐV Real Madrid) cũng không quên châm chọc Adeyemi: “Ồ, hôm nay Dortmund mời Lukaku về đá cắm sao?". Đồng thời, họ cũng ca ngợi Courtois sau màn trình diễn ấn tượng: “Chấn thương không làm Courtois mất đi đẳng cấp của mình được".

Với những cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc xuyên suốt trận đấu, đội bóng nước Đức đánh mất chiếc cúp Champions League vào tay của Real Madrid. Họ thua 0-2 sau 90 phút. Đây là chức vô địch thứ 15 tại đấu trường cao nhất châu Âu cấp CLB của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Dortmund nhận thất bại thứ hai liên tiếp trong các lần vào chung kết Champions League gần đây. Một năm trước, cũng ngay tại sân Wembley (Anh), đoàn quân của Jurgen Klopp nhận thất bại 1-2 trước Bayern Munich trong trận chung kết Champions League.

