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Xã hội

Hàng chục nghìn người có nguy cơ gián đoạn nhận lương hưu tháng 7/2026

  • Thứ sáu, 19/6/2026 14:52 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Theo thống kê, Hà Nội còn khoảng 20.000 người chưa làm lại giấy ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và có nguy cơ bị gián đoạn chi trả từ tháng 7.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa có thông báo đề nghị người đang nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hình thức ủy quyền khẩn trương hoàn tất thủ tục lập lại giấy ủy quyền trước ngày 30/6 để tránh gián đoạn việc chi trả.

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, các giấy ủy quyền nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được lập trước ngày 1/7/2025 chỉ có giá trị đến hết ngày 30/6/2026.

Quy định này được thực hiện theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, trong đó văn bản ủy quyền nhận thay lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập.

Từ ngày 18/4 đến nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Bưu điện Hà Nội và các đơn vị liên quan hỗ trợ người dân chứng thực chữ ký, lập lại giấy ủy quyền nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Tính đến ngày 17/6, gần 72.000 người đã hoàn tất thủ tục lập lại giấy ủy quyền hoặc chuyển sang nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 20.000 trường hợp chưa thực hiện.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị người hưởng chưa lập lại giấy ủy quyền nhanh chóng hoàn thành thủ tục trước ngày 30/6 để bảo đảm việc chi trả đúng đối tượng, đúng quy định và không bị gián đoạn.

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https://anninhthudo.vn/ha-noi-hang-chuc-nghin-nguoi-co-nguy-co-gian-doan-nhan-luong-huu-thang-72026-post656792.antd

Theo An Nhiên/An ninh thủ đô

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