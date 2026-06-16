Lương hưu, trợ cấp tăng 8%: Lịch chi trả trong tháng 7

Từ ngày 1/7, khoảng 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% theo quy định mới.

Từ ngày 1/7, khoảng 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% theo quy định mới.

Nghị định số 162/2026 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng có hiệu lực từ ngày 1/7.

Theo đó, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đang hưởng của tháng 6/2026 sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8%. Mức hưởng sau điều chỉnh là căn cứ để tính toán cho các lần điều chỉnh tiếp theo theo quy định.

Theo thống kê, hiện cả nước có khoảng 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu và các chế độ trợ cấp hằng tháng. Việc tăng 8% lương hưu, trợ cấp lần này làm tăng chi ngân sách và quỹ BHXH khoảng 10.773 tỷ đồng so với năm 2025.

Cùng mức hưởng mới, lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 7/2026 cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân.

Theo quy định của BHXH Việt Nam, đối với người nhận tiền qua tài khoản cá nhân, việc chi trả phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 5 hằng tháng. Tuy nhiên, ngày 5/7 rơi vào Chủ nhật nên việc chuyển tiền có thể được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Nhóm địa phương thực hiện chi trả từ ngày làm việc đầu tiên của tháng gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và Kiên Giang.

Trong khi đó, Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp thực hiện chi trả từ ngày làm việc thứ hai của tháng.

Riêng tại TP Hà Nội, việc chi trả qua tài khoản cá nhân được thực hiện theo lịch chung của thành phố.

Đối với người nhận bằng tiền mặt, cơ quan BHXH phối hợp với hệ thống bưu điện tổ chức chi trả theo kế hoạch đã được ban hành.

Cụ thể, việc chi trả tại các điểm chi trả tập trung được thực hiện từ ngày 2-10/7, bảo đảm thời gian phục vụ tối thiểu 6 giờ mỗi ngày.

Từ ngày 11-25/7, người hưởng chưa nhận tiền có thể đến các điểm giao dịch của bưu điện để làm thủ tục nhận lương hưu và trợ cấp.

Trường hợp lịch chi trả trùng vào ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ, việc chi trả sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Cơ quan BHXH khuyến nghị người hưởng cần cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân, đặc biệt là số căn cước công dân, để tránh ảnh hưởng đến việc nhận lương hưu. Những trường hợp không thể trực tiếp nhận tiền có thể thực hiện thủ tục ủy quyền theo quy định.