Hana Cẩm Tiên ly hôn

Nữ ca sĩ xác nhận thông tin ly hôn chồng rapper. Sau chia tay, Hana Cẩm Tiên sẽ nuôi con trai.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện của Hana Cẩm Tiên xác nhận thông tin ca sĩ đã ly hôn với rapper Gia Quân. Cả hai thuận tình ly hôn. Sau chia tay, Hana Cẩm Tiên sẽ nuôi con trai.

Trên trang cá nhân, Hana Cẩm Tiên chia sẻ: "Tôi và anh Lê Gia Quân đã ly hôn và có quyết định của tòa án. Tôi xin lỗi vì ồn ào thời gian qua và thời điểm này".

"2 lần trước chúng tôi chỉ ly thân và quay lại, nhưng lần này là ly hôn. Tôi đăng lên đây chấp nhận mọi comment, cho tôi cơ hội sống lại. Hiểu cho tôi vì cuối cùng tôi đã nói ra được, lần này có giấy tờ không phải chỉ là những dòng chữ", cô viết thêm.

Vào tháng 5/2024, cả hai xác nhận thông đã chia tay. Sau khi đường ai nấy đi, họ giữ mối quan hệ bạn bè.

Hana Cẩm Tiên và chồng rapper ly hôn.

Hana Cẩm Tiên tên thật là Nguyễn Thị Cẩm Tiên, sinh năm 2000. Cô được biết đến khi cover các ca khúc như Như bến đợi đò, Ơi anh gì ơi, Vương vấn...

Cẩm Tiên cũng là hot TikToker. Kênh của ca sĩ thu hút hơn 2,8 triệu lượt người theo dõi. Lê Gia Quân sinh năm 1993, từng là thành viên của G5R Squad. Sau đó, anh tách ra để thành lập 93New-G.