Han Sara rời công ty quản lý

Han Sara thông báo kết thúc hợp đồng với +84 Entertainment. Việc cô gia nhập công ty mới hay trở thành ca sĩ tự do chưa được thông báo.

Ngày 15/6, công ty giải trí +84 Entertainment thông báo kết thúc hợp đồng với ca sĩ Han Sara. Theo công ty, quyết định dừng lại được đưa ra trên cơ sở đồng thuận, tôn trọng lẫn nhau sau khi hai bên đã hoàn thành các kế hoạch và nghĩa vụ trong giai đoạn trước.

Đối với các kế hoạch và công việc còn dở dang trong giai đoạn chuyển giao, hai bên cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thành một cách tốt đẹp và trách nhiệm nhất. Sau khi kết thúc hợp đồng quản lý, +84 Entertainment vẫn luôn ủng hộ các hoạt động công việc của Han Sara.

Han Sara thông báo rời công ty quản lý. Ảnh: FBNV.

Han Sara sinh năm 2000 tại Seoul, Hàn Quốc. Năm 10 tuổi, cô theo gia đình sang Việt Nam sinh sống và học tập. Nữ ca sĩ bắt đầu được công chúng chú ý khi tham gia The Voice 2017 với màn thể hiện ca khúc Haru Haru. Thời điểm đó, Han Sara gây ấn tượng nhờ khả năng hát tiếng Việt lưu loát dù là người Hàn Quốc.

Trước khi tham gia chương trình, Han Sara đã là thực tập sinh thuộc công ty của Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Sau cuộc thi, cô theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, lần lượt phát hành nhiều sản phẩm mang màu sắc trẻ trung, đáng yêu như Tớ thích cậu, Đếm cừu hay Lỡ yêu mất rồi.

Năm 2021, Han Sara tiếp tục thử sức tại chương trình The Heroes. Đến tháng 5/2022, nữ ca sĩ thông báo kết thúc hợp tác với 6th Sense Entertainment - công ty quản lý do Đông Nhi và Ông Cao Thắng sáng lập.

Thời gian gần đây, Han Sara nhận được nhiều sự quan tâm khi góp mặt trong chương trình Em xinh "say hi".