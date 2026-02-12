Hàn Quốc yêu cầu các quan chức địa phương cẩn trọng trong phát ngôn

Ngày 11/2, Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức gửi công văn đến các chính quyền địa phương trên cả nước yêu cầu các lãnh đạo địa phương đặc biệt cẩn trọng trong phát ngôn.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh phát ngôn của ông Kim Hee Soo -Chủ tịch huyện Jindo ở tỉnh Nam Jeolla - về phụ nữ nước ngoài đang vấp phải sự phản đối dữ dội từ các tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ.

Công văn của Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc (MOIS) nhấn mạnh, theo Luật Công chức địa phương, các cán bộ phải tuân thủ nghiêm túc nghĩa vụ giữ gìn phẩm giá và cẩn trọng khi phát biểu tại các diễn đàn công khai, đặc biệt đối với những vấn đề có yếu tố ngoại giao. MOIS khẳng định người đứng đầu chính quyền các địa phương - với vai trò đại diện - cần nhận thức rõ trách nhiệm và tỉnh táo trong mọi tình huống.

Công văn cũng nêu các ví dụ điển hình về phát ngôn không phù hợp của một số lãnh đạo địa phương thời gian qua, trong đó có việc sử dụng cụm từ "nhập khẩu phụ nữ di trú" hay những lời lẽ mang tính xúc phạm đối với người dân.

Công văn hướng dẫn của Chính phủ Hàn Quốc được ban hành sau sự việc huyện trưởng Kim Hee Soo, khi phát biểu tại một cuộc họp lấy ý kiến về việc hợp nhất hành chính giữa thành phố Gwangju và tỉnh Nam Jeolla hôm 4/2, đã nói rằng cần luật hóa các biện pháp ngăn chặn suy giảm dân số như nhập khẩu các thiếu nữ trẻ từ Sri Lanka hay Việt Nam.

Phát ngôn này ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích vì bị cho là thiếu nhạy cảm về nhân quyền, đa văn hóa và giới tính.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đã lập tức gửi công thư nêu ý kiến về phát ngôn coi thường phụ nữ Việt Nam của huyện trưởng Kim Hee Soo.

Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền ở Hàn Quốc đã họp khẩn và quyết định khai trừ ông Kim. Ông Park Seong Min - Vụ trưởng Vụ Hành chính tự trị thuộc MOIS - nhấn mạnh phát ngôn của huyện trưởng Jindo đã leo thang thành vấn đề ngoại giao và làm suy giảm nghiêm trọng lòng tin vào bộ máy hành chính. Do đó, Chính phủ Hàn Quốc buộc phải có hành động để bảo vệ uy tín quốc gia.