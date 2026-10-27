Hàn Quốc tăng trưởng vượt dự báo nhờ AI

Dù sức mua trong nước vẫn yếu, sự bùng nổ của chip AI toàn cầu đã thúc đẩy xuất khẩu và đầu tư, kéo nền kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng vượt mọi dự báo.

Nền kinh tế Hàn Quốc đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Trong quý III/2026, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước này đã tăng 1% so với quý liền trước, vượt mức tăng 0,6% của quý trước đó, theo Reuters.

Mức tăng trưởng ấn tượng

Mức tăng trưởng này thậm chí vượt xa mức dự báo trung bình 0,7% mà các chuyên gia kinh tế của Reuters đã đưa ra trước đó. Con số này cũng vượt dự báo 0,3% do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đưa ra hồi tháng 8.

Nếu GDP quý IV tiếp tục giữ vững phong độ như quý III, tính trong cả năm nay, kinh tế Hàn Quốc có thể đạt mức tăng trưởng lên tới 3,7%, cao hơn mức dự báo của ngân hàng trung ương nước này là 3,3%.

Trong quý III, đà tăng trưởng của Hàn Quốc được thể hiện rõ nét thông qua xuất khẩu tăng 2,3%, nhờ gia tăng nhu cầu về chip, máy móc và thiết bị điện; nhập khẩu tăng 2,4%. Đầu tư cơ sở vật chất ghi nhận mức tăng ấn tượng 4,1%, dẫn đầu là máy móc như thiết bị sản xuất chất bán dẫn.

So với cùng kỳ năm trước, GDP quý III của Hàn Quốc đã tăng 3,4%, tiếp tục vượt kỳ vọng ở mức 3% của giới chuyên gia.

Trong bối cảnh bùng nổ đầu tư vào AI trên toàn cầu, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong 9 tháng đầu năm đã vượt mốc 800 tỷ USD , chính thức xô đổ kỷ lục của cả năm ngoái. Với đà tăng trưởng này, Hàn Quốc có thể trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới đạt mốc xuất khẩu 1.000 tỷ USD trong một năm, sau Mỹ, Trung Quốc và Đức.

Động thái từ Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) cũng phản ánh rõ sự tăng trưởng của nền kinh tế. Dù vừa quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành trong tuần trước, sau hai đợt tăng liên tiếp vào tháng 7 và 9, BOK vẫn giữ vững lập trường cứng rắn thông qua việc nâng dự báo tăng trưởng và thể hiện kỳ vọng vào tăng trưởng xuất khẩu của đất nước.

Tiêu dùng cá nhân chững lại

Trái ngược với đà tăng trưởng của xuất khẩu, khảo sát riêng do BOK công bố cuối tuần trước lại hé lộ sự quan ngại về thị trường tiêu dùng trong nước, khi tâm lý kỳ vọng của người tiêu dùng đã sụt giảm trong tháng 10. Nguyên nhân chính xuất phát từ nguy cơ sụt giảm của thu nhập hộ gia đình và chi tiêu cá nhân.

Bên cạnh đó, trong quý III, tiêu dùng cá nhân giảm 0,2% do sự suy yếu của dịch vụ tài chính trên thị trường chứng khoán và doanh số bán ôtô sụt giảm bởi các cuộc đình công tại các nhà sản xuất ôtô lớn.

Xuất khẩu và đầu tư là 2 động lực tăng trưởng của kinh tế Hàn Quốc trong quý III/2026. Ảnh: Reuters.

Giới phân tích cũng thể hiện sự thận trọng. Ông Park Sang-hyun, nhà kinh tế tại iM Securities, chỉ ra rằng xuất khẩu và đầu tư đang làm tốt vai trò thúc đẩy tăng trưởng, nhưng điểm trừ lớn là tiêu dùng cá nhân vẫn tụt lại phía sau so với nhịp tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Vị chuyên gia này nhận định thêm: "Dù thị trường có thể đón nhận những cú hích ngắn hạn, khó có thể kỳ vọng vào một đà tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường lao động và mặt bằng lãi suất hiện tại".

Trong một cuộc họp báo, ông Lee Dong-won, Tổng giám đốc Cục Thống kê Kinh tế thuộc BOK khẳng định khoảng một nửa đà tăng trưởng kinh tế hiện tại đến từ ngành bán dẫn.

Về xu hướng sắp tới, ông Lee dự báo xuất khẩu và đầu tư sẽ tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng trong quý IV. Sản lượng chip được kỳ vọng tiếp tục tăng vào năm tới, trong khi đà tăng giá có xu hướng hạ nhiệt.

Đặc biệt, tiêu dùng cá nhân dù vừa ghi nhận mức sụt giảm lần đầu tiên sau gần 4 năm được dự báo dần hồi phục nhờ "nguồn lực kép" từ các công ty sản xuất chip chi trả cổ tức cho cổ đông vào quý IV và tiền thưởng cho nhân viên vào quý I năm sau, qua đó giúp tăng thu nhập hộ gia đình.