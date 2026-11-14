Hàn Quốc muốn 'mượn' Moriyasu sau trận thắng Brazil

Chiến thắng 3-2 của Nhật Bản trước Brazil khiến nhiều CĐV Hàn Quốc bày tỏ sự ngưỡng mộ với Hajime Moriyasu, thậm chí có người đùa rằng muốn “mượn” HLV này cho Asian Cup.

CĐV Hàn Quốc bày tỏ sự ngưỡng mộ với Hajime Moriyasu sau khi Nhật Bản thắng Brazil 3-2.

Sau khi Nhật Bản đánh bại Brazil 3-2 tại Singapore, truyền thông Hàn Quốc nhanh chóng chú ý tới màn trình diễn của đội bóng do Hajime Moriyasu dẫn dắt. Soccer Digest tổng hợp nhiều bình luận từ CĐV Hàn Quốc, trong đó xuất hiện những câu như “hãy cho chúng tôi mượn Moriyasu đến Asian Cup” hay “Nhật Bản đã tiến quá xa so với phần còn lại của châu Á”.

Phản ứng này xuất hiện trong bối cảnh Nhật Bản đang ở giai đoạn cuối dưới thời Moriyasu. HLV 58 tuổi chuẩn bị chia tay đội tuyển sau hơn 8 năm, nhưng trước khi rời ghế, ông tiếp tục giúp "Samurai Blue" tạo ra một kết quả đáng chú ý trước Brazil.

Nhật Bản dẫn 2-0 nhờ Takefusa Kubo và Keito Nakamura, sau đó để Vinicius Junior ghi hai bàn gỡ hòa cho Brazil. Dù vậy, Tatsuhiro Sakamoto vẫn ghi bàn quyết định trong thời gian bù giờ, giúp Nhật khép lại trận đấu với chiến thắng 3-2.

Kết quả này càng khiến người hâm mộ Hàn Quốc so sánh cách hai nền bóng đá hàng đầu Đông Á phát triển trong những năm gần đây. Nhật Bản duy trì được một bộ khung ổn định, có chiều sâu nhân sự lớn và ngày càng thường xuyên cạnh tranh sòng phẳng với các đội mạnh ngoài châu Á.

Moriyasu cũng từng nhiều lần nhấn mạnh Nhật Bản không còn muốn bước vào các trận gặp những đội như Brazil với tâm thế cửa dưới. Theo ông, tuyển Nhật hiện đủ sức chơi chủ động và duy trì chất lượng ngay cả khi thay đổi nhiều vị trí trong đội hình.

Những gì diễn ra tại Singapore phần nào cho thấy quan điểm ấy. Nhật Bản không chỉ thắng nhờ phòng ngự và chờ thời cơ, mà còn tạo ra ba bàn thắng từ những pha tổ chức tấn công có chủ đích.

Trong khi đó, phản ứng của CĐV Hàn Quốc cho thấy chiến thắng này được nhìn nhận rộng hơn một trận giao hữu. Việc Nhật Bản hai lần thắng Brazil trong hơn một năm khiến khoảng cách phát triển giữa hai nền bóng đá Đông Á tiếp tục trở thành đề tài tranh luận.

Moriyasu vẫn còn trận cuối gặp Paraguay ngày 17/11 trước khi rời ghế. Nhưng chiến thắng Brazil đã giúp ông nhận thêm một sự ghi nhận đặc biệt, lần này đến từ chính người hâm mộ của đối thủ truyền kiếp Hàn Quốc.