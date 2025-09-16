Hàn Quốc khuyến cáo tránh ăn hải sản sống vì vi khuẩn 'ăn thịt người'

Ngày 16/9, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 19 ca nhiễm trùng máu do vi khuẩn Vibrio vulnificus, trong đó 8 trường hợp tử vong, tương đương tỷ lệ tử vong 42,1%.

Một gian hàng hải sản tại chợ ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Reuters

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nguyên nhân chính là do nhiệt độ nước biển tăng cao trong đợt nắng nóng kéo dài, tạo môi trường thuận lợi cho loại vi khuẩn nguy hiểm này. Chỉ riêng tháng 8, Hàn Quốc ghi nhận 14 ca bệnh, cao hơn nhiều so với mức 1 - 2 ca trong giai đoạn tháng 5 - 7.

Bệnh thường bùng phát mạnh từ tháng 8 đến tháng 10, thậm chí kéo dài tới cuối năm. Các ca tử vong đều rơi vào nhóm nguy cơ cao, như bệnh nhân gan, ung thư, tiểu đường.

Dù số ca mắc giảm 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ tử vong vẫn ở mức đáng lo ngại.

KDCA khuyến cáo người dân không ăn hải sản sống, bảo quản dưới 5°C và nấu chín trên 85°C trước khi dùng. Người chế biến hải sản cần đeo găng tay, khử trùng dụng cụ; người có vết thương hở phải tránh tiếp xúc với nước biển.

Tổng Giám đốc KDCA Lim Seung Gwan cảnh báo những người thuộc nhóm nguy cơ cao, đặc biệt là bệnh nhân gan và tiểu đường, cần tuyệt đối tuân thủ khuyến cáo để phòng ngừa nguy cơ tử vong do Vibrio vulnificus.

Vibrio vulnificus là loại vi khuẩn biển có thể gây viêm cân mạc hoại tử, tình trạng được mệnh danh là “vi khuẩn ăn thịt người” vì tiến triển cực kỳ nhanh và tàn phá mô mềm nghiêm trọng.

Vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường ăn uống, nhất là hải sản sống hoặc qua vết thương hở khi tiếp xúc với nước biển nhiễm khuẩn.

Sau 12 - 72 giờ ủ bệnh, người nhiễm có thể xuất hiện sốt cao, rét run, tụt huyết áp, nôn mửa, nhanh chóng tiến triển tổn thương da và nguy cơ tử vong cao.